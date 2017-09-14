Додано: П'ят 19 вер, 2025 14:01

Сибарит написав: ЛАД написав: С гос. финансами ситуация другая - они всегда ограничены. И можно потратить на оборону, а можно на туалетную бумагу.

Для того, чтобы был такой выбор, нужно, чтобы производством и распределением туалетной бумаги занималось государство. Для того, чтобы был такой выбор, нужно, чтобы производством и распределением туалетной бумаги занималось государство.

При этом, чтобы народ не задавал лишних вопросов, нужна жёстко навязываемая идеология и механизмы принуждения.



Я большую часть жизни прожил в относительно нормальных экономических отношениях и об этом не жалею.

Ну и история показывает, что прожить жизнь без войны - невероятная удача во все времена Мы от этого ушли, и хорошо, что ушли. Да и та система вполне продемонстрировала свою несостоятельность. Можно было, конечно, попытаться увеличить налоги для вооружения, но велика вероятность того, что не было бы ни туалетной бумаги, ни оружия.Я большую часть жизни прожил в относительно нормальных экономических отношениях и об этом не жалею.Ну и история показывает, что прожить жизнь без войны - невероятная удача во все времена

Не совсем так. Это вполне решается распределением бюджета.На оборону можно выделять 0,5%, а можно 5%. Или даже больше.Вопрос с туалетной бумагой решится сам собой.Нужно только наличие врага. Или хотя бы его образ.Как было во время холодной войны. У Запада был образ врага в виде страшного коммунистического СССР. У нас в виде такого же страшного империалистического Запада.Тратилось на оборону значительно больше, чем последние 10-летия и никто в Европе особо не пищал.Несостоятельность "той системы" обсуждать не буду. Вопрос интересный, но не сегодня (сегодня он чисто теоретический) и не для этой ветки. Я при той системе прожил пока что больше половины жизни и тоже не жалею, вполне нормально жил, хотя и не богато.Со 2МВ прошло уже ровно 80 лет.Европе (кроме Югославии и Украины) такая удача выпала.При более умной политике могла выпасть и нам.