Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Додано: Суб 20 вер, 2025 08:37
BIGor написав: ЛАД написав:
Но в общем, Польша демонстрирует всё тот же сдвиг США и вслед за ними Европы вправо.
Когда в 2022-23 тут напоминали, что поляки никогда не были нашими большими друзьями и не надо испытывать больших иллюзий в их отношении, некоторые брызгали слюной от возмущения. Доходило до "обвинений" в адрес Хмельницкого, что он обратился к "москалям". а не полякам.
ЛАД, трохи якась каша у вас в голові. Якщо для вас Польща не друзі (прийняли під захист більше 1 млн біженців), по військовій техніці дали на початку майже все - без жодних питань і умов - то цікаво хто? Росіяни?
Але зміну настроїв ігнорувати не можна. (Я про втому поляків від українців у себе всередині.. Бо українці забирають робочі місця, накрутили ціни на нерухомість).
Ну і оці провокації кацапів спрямовані в першу чергу на те, що сусідні країни почнуть поповнювати свої запаси і відновлювати свою обороноздатність (прибалти - почнуть, а поляки інтенсифікують), ну а нам буде діставатись менше.
Позитивним моментом може стати лише пробудження інертних європейців, і нарешті відновлення і розширення оборонної промисловості.
Про несприйняття і втому.. Читаю в мордокнизі групи .. Так само від понаєхів (в першу чергу кацапів , які вже більше 20 років масово освоюють країну) втомились чорногорці. Поки туди не їхали інвестувати старо-європейці, кацапів терпіли. Зараз вже частіше вказують на двері. Хто повністю з паспортами - ок. А хто на тимчасових , то умови продовження все жорсткіші. Підприємці мають мати 3 найомних, з них один чорногорець, щоб мати внж. Говорять і про можливу (високу) планку вартості нерухомості для отримання внж.
Hotab
Повідомлень: 16375
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 2492 раз.
Профіль
Повідомлень: 5036
З нами з: 18.08.09
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 1320 раз.
Профіль
Додано: Суб 20 вер, 2025 09:36
ЛАД написав:
Простите, всё забываю, что юрист это диагноз.
Вывод о разных причинах аварий совершенно не связан и не следует из их масштабов.
В этом месте можно поставить точку. Обосновать почему вы пришли к выводу, что причины
аварий в Ленинграде и Чернобыле разные - не можете.
ЛАД написав:
Раз вы почитали ссылки, то могли заметить, что на причины аварий есть разные взгляды, а вы хотите, чтобы я, не специалист, их указал. Я рад, что вы такого высокого обо мне мнения, но я намного скромнее.
Как при наличии скромности и понимания, что не являетесь специалистом приходите к выводу о разности причин аварий на двух АЭС - я уже даже не спрашиваю.
ЛАД написав:
И если вы не смогли/не захотели понять фразу:
Так что конструктивные недостатки это не причина аварии.
Они только увеличивают её возможность/вероятность аварии
, то это не моя проблема.
Это вы не можете понять, что ваше утверждение, что конструктивные недостатки не являются причиной аварии входит в противоречие
с мнением анонимных составителей текста вики, или (и) Международной консультативной группы по ядерной безопасности.
ЛАД написав:
Ещё раз, вопрос был не о причинах аварии, а о возможности/невозможности ядерного взрыва реактора АЭС. Вы этого так и не поняли?
Тратить ещё время на этот вопрос не буду.
Уж извините.
Тема возможности/невозможности ядерного взрыва реактора АЭС вообще не был предметом обсуждения между нами.
tumos
Повідомлень: 2106
З нами з: 12.03.09
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 190 раз.
Профіль
Додано: Суб 20 вер, 2025 09:53
Hotab написав: BIGor написав: ЛАД написав:
Но в общем, Польша демонстрирует всё тот же сдвиг США и вслед за ними Европы вправо.
Когда в 2022-23 тут напоминали, что поляки никогда не были нашими большими друзьями и не надо испытывать больших иллюзий в их отношении, некоторые брызгали слюной от возмущения. Доходило до "обвинений" в адрес Хмельницкого, что он обратился к "москалям". а не полякам.
ЛАД, трохи якась каша у вас в голові. Якщо для вас Польща не друзі (прийняли під захист більше 1 млн біженців), по військовій техніці дали на початку майже все - без жодних питань і умов - то цікаво хто? Росіяни?
Але зміну настроїв ігнорувати не можна. (Я про втому поляків від українців у себе всередині.. Бо українці забирають робочі місця, накрутили ціни на нерухомість).
Ну і оці провокації кацапів спрямовані в першу чергу на те, що сусідні країни почнуть поповнювати свої запаси і відновлювати свою обороноздатність (прибалти - почнуть, а поляки інтенсифікують), ну а нам буде діставатись менше.
Позитивним моментом може стати лише пробудження інертних європейців, і нарешті відновлення і розширення оборонної промисловості.
Про несприйняття і втому.. Читаю в мордокнизі групи .. Так само від понаєхів (в першу чергу кацапів , які вже більше 20 років масово освоюють країну) втомились чорногорці. Поки туди не їхали інвестувати старо-європейці, кацапів терпіли. Зараз вже частіше вказують на двері. Хто повністю з паспортами - ок. А хто на тимчасових , то умови продовження все жорсткіші. Підприємці мають мати 3 найомних, з них один чорногорець, щоб мати внж. Говорять і про можливу (високу) планку вартості нерухомості для отримання внж.
Скоріш за все рф має на меті прорубати коридор до адріатики. Хорватію може ще пронесе, Словенію точно, а Болгарія, Сербія, Боснія,Чорногорія здаються приречені. З хантингтоном не посперечаєшся
fox767676
Повідомлень: 4250
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 185 раз.
Профіль
Додано: Суб 20 вер, 2025 10:00
fox767676
Скоро всю Європу. Штурмом Будапешт з Белградом за 3 дні. Але поки що на Покровську топор у рубак притулився
Hotab
Повідомлень: 16375
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 2492 раз.
Профіль
4
4
3
Додано: Суб 20 вер, 2025 10:08
Hotab написав:fox767676
Скоро всю Європу. Штурмом Будапешт з Белградом за 3 дні. Але поки що на Покровську топор у рубак притулився
Ви не проходили у військовому навчанні теми про виснаження воюючих країн , коли вони наче маючи непогані позиції на фронті, через виснаження та зміну геополітичної кон'юнктури виходять з війни , чи навіть переходять до союзів з супротивником? Якщо Україна займе нейтралітет, чи ( не дай боже!!@) перейдё до союзу з москвою, то нато піде на кордони 1990. як і вимагав рябков 2021. І польскі соколики будуть плавати у власних калюжах. Серби полізуть в Чорногорію та Боснію 100%
fox767676
Повідомлень: 4250
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 185 раз.
Профіль
Додано: Суб 20 вер, 2025 10:18
ЛАД написав:
Но всё же недостатки у реакторов одинаковые. т.к. и сами реакторы одинаковые, а вот причины аварий могут быть разные. Недостатки у чернобыльского реактора были изначально, но, насколько понимаю, 1-й энергоблок это тот же реактор. Он был принят в эксплуатацию 14 декабря 1977 года и выведен на проектную мощность 24 мая 1978 года. До аварии 4 энергоблока 1-й проработал 8 лет. Без аварий.
ЛАД, ви ж ніби не філолог, а пишете якусь *****, замість того, щоб хоча б спробувати розібратися в питанні.
Пропустив початок суперечки, але вставлю свої 5 копійок.
Причина обох аварій однакова - кінцевий ефект: при аварійному відключенні опускаються графітові стержні для зупинки реакції. На РБМК внаслідок конструкції сповільнювачів, наскільки я памятаю, вони починали витісняти воду, але наконечники були не графітові, внаслідок чого вода в активній зоні зникала, але при цьому графіт ще не заходив. Тобто на короткий час взагалі зникав сповільнювач нейтронів.
Внаслідок чого реакція, замість сповільнення, на короткий час ставала набагато активнішою.
Різниця між обома аваріями - потужність реактора на момент спрацювання аварійного захисту. На Ленінградській АЕС вона була нижчою, тому в цей момент виділилося менше тепла, і наслідки відповідно були меншими.
На ЧАЕС потужність була вищою, тому виділеного тепла вистачило, щоб рознести реактор.
sashaqbl
Повідомлень: 2337
З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
Профіль
Додано: Суб 20 вер, 2025 10:30
Келлог: "Лучше быть готовым. Я не думаю, что Америка полностью отступит, но лучше, если Европа будет твердо стоять на своих ногах. На данный момент Европа почти самодостаточна в вопросе поддержки военных усилий Украины благодаря сплоченности, которой мы раньше не видели".
_________________________
*The Atlantic.
Пентагон составил список систем, признанных в дефиците, и блокирует новые заявки. Особенно это касается комплексов Patriot, которые Вашингтон хочет оставить для собственных нужд.
Для Европы это большая проблема, поскольку многие страны передают свои системы Украине и рассчитывали восполнять запасы за счет американских поставок...* (С)
detroytred
Повідомлень: 25565
З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
Профіль
Додано: Суб 20 вер, 2025 10:40
fler написав: Сибарит написав: fler написав:
Згідно з народною прикметою сьогодні вночі має бути обстріл
Я думаю, что массированная атака будет завтра.
На жаль, цієї ночі Мико вигрібав так, як давно вже не було. І балістики багато було, і шахедів.
по заводам били? Чи по енергетиці?
Banderlog
Повідомлень: 3524
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 91 раз.
Профіль
1
1
