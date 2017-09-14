Додано: Нед 21 вер, 2025 20:38

Shaman написав: Успіх написав: По стопітсотому разі - НА ФРОНТ!!!

ЙТИ НА ФРОНТ!!! По стопітсотому разі - НА ФРОНТ!!!ЙТИ НА ФРОНТ!!!

вже ж обговорювали. по-перше, на фронт всі не підуть. по-друге, вже зрозумілий підхід людини з 9 класами освіти - "взять и поделить" - найрозумніших відправити копати окопи... а тебе в штаб напевне... але ж розумієш, Успіх, в чому біда - на фронті ти лише дрона пролюбив... а в штабі пролюбиш цілі частини чи корпуси, та й взагалі оборону завалиш. тому так Успіх, ти миєш кабани, а Стерненко та Притула збирають сотні мільйонів, щоб над тобою гули наші дрони, а не ворожі. та й Будівельник з синами робить набагато більше, ніж ти можеш уявити... вже ж обговорювали. по-перше, на фронт всі не підуть. по-друге, вже зрозумілий підхід людини з 9 класами освіти - "взять и поделить" - найрозумніших відправити копати окопи... а тебе в штаб напевне... але ж розумієш, Успіх, в чому біда - на фронті ти лише дрона пролюбив... а в штабі пролюбиш цілі частини чи корпуси, та й взагалі оборону завалиш. тому так Успіх, ти миєш кабани, а Стерненко та Притула збирають сотні мільйонів, щоб над тобою гули наші дрони, а не ворожі. та й Будівельник з синами робить набагато більше, ніж ти можеш уявити...

Так Стерненок з Чмутами тут здається ніхто в окоп і не відправляє - питання до них більше із серії "чи не занадто вони жирують на 20% зібраних коштів?" та "відправляти (навіть словесно) в окоп інших має (моральне) право або той хто вже там (побував), або діючий командир, або мразота поведінка якої з мораллю несумісна." І не варто поруч з реальними керівниками волонтерських фондів ставити синів Будівельника - він тут вже жалівся що вони нездатні "зібратиякихось 10млн гривень в рік"А щодо решти - Будівельник та detroyed були б точно кращі командири взводу, ніж 21-річні пацани із військових ПТУ яких недовчивши 2 роки прямо з 3-го курсу відправляли командувати, чи 55+ -річні "піджаки" що вимушено "закінчили воєнну кафедрі" 30 років тому. Будівельник взагалі тут демонстрував свої чудові знання побудови та облаштування ВОП - от їх і варто застосувати на практиці.- це саме підхід влади, коли тих хто здатен налаштовувати Старлінки та "перепрошивати Мотороли" відправляють мити кабанчиків та копати окопи, ті хто здатен розробляти дрони-перехоплювачі або системи рівня Дельти, Кропиви та Армії+ півтори-два роки в кращому разі "налаштовували старлінки", а 150 тисяч вислужених та навчених, 99% з яких нездатні не те що "налаштувати старлінк", а навіть самостійно написати рапорт - досі так і не дійшли до фронту.