andrijk777 написав:Очевидно що ти не розумієш або спеціально спотворив аргументи detroytred.
А може ти перечитаєш дискусію? спеціально для тебе спрощую 1 Людина повинна отримувати згідно кінцевого результату своєї роботи.. Тому Маску ЗГОДНІ заплатити більше ніж отримує якийсь чиновник кваліфікація якого не дотягує до кваліфікації М 2 detroytred заявляє що чиновники , які можуть два роки покерувавши Державою повинні працювати не по комерційним розкладкам... бо вони чиновники і вони зобовязані бо в їх руках важелі...
От я й питаю Якого милого такі богоподібні чиновники які можуть керувати Державою яка в сотні разів більша від корпорації Маска - за такі маленькі гроші?
Висновок Або вони працюють за такі маленькі бо розуміють що це відповідає їх впливу на кінцевий результат або мій опонент не правий.
Білецький заявив, що нерівність у підходах до мобілізації безпосередньо впливає на мотивацію людей йти до армії. Він зазначив, що проблема полягає не у фінансових відмінностях, а у відчутті несправедливості: одних забирають на фронт, а інші залишаються в тилу.
«Це не соціальна нерівність — у тебе багато грошей, у мене мало грошей. Це одна справа. Неприємно, але що ж поробиш. А тут інша справа. Цю категорію забирають і вона думає, я буду проливати кров, ти не будеш проливати. Це набагато більша несправедливість», — заявив військовий.
Він вважає, що в Україні надто багато людей користуються бронюванням, адже, за його словами, значна частина цих людей належить до категорій, які не мають стосунку ні до критичної інфраструктури, ні до громадського транспорту, ні до оборонної промисловості.
«Давайте знову таки прямо казати: цю бронь купили або ці люди, або їхні фірми», — заявив Білецький.
але якщо уважно подивитися до наших критиків мобілізації - то там кожен другий, якщо не кожен перший - з тих, про кого стаття
Не шукайте чесних чи справедливих людей на Марсі, тут їх немає.
То навіщо вони лицемірять???!
Що, так важко ЧЕСНО написати: - так, боюсь! - так, не хочу посилати свого чоловіка/сина на фронт! - так Успіх, відносно тебе, мій чоловік/син, чи львівський "волонтер" з синами - прості/звичайні боягузи! - до тебе(Успіх) - жодних питань нема! (а не оте, як було: - не так воюєш... далеко від ЛБЗ... зашвидко звільнився/мало повоював... і інша отака хрінотєнь!)
budivelnik написав:А з іншого боку вважаєш що є якісь міфічні богоподібні особи які за тисячну від зробленого -будуть робити? Якщо такі є - то навіщо Маску платити 1 трл за те що корпорація зросте на 5,3 трлн? Уявляєш - 20% дають , щоб тільки ЗРОБИВ. А по твоєму треба Маска мітлою під хвіст..бач захотів скільки отримати і набрати богоподібних міфічних безсрібляників які за ідею це саме зроблять і замість Маска нехай це робить міністр торгівлі США... дешевше ж в рази Ти б якось визначився Це класичні Труси-Хрестик
Очевидно що ти не розумієш або спеціально спотворив аргументи detroytred. 1.Ні, міністр цього не зробить тому що міністр значно менш компетентніший ніж Маск. Інакше б Тесла запропонувала міністру. 2.Мініст працює не за ідею, а за гроші. Більше того - тотальна більшість міністрів шукають ще для себе зиск окрім зарплати(іншими словами - корупція). Саме тому ефективність міністра(і так низька) ще більше знижується.
Єралашик в нього побудовано на підміні. В нього міністр замість Маска, а не для допомоги Маску..
До речі, які б були досягнення Гейтса, якщо б він не їхав на спині IBM? А вона в свою чергу: - В 1935 году IBM получает крупнейший государственный заказ. Закон о социальном обеспечении 1935 года предусматривал ведение учета занятости 26 миллионов человек. Это была одна из «крупнейших бухгалтерских операций всех времен». И всю необходимую технику для этого поставляла IBM. - Американский писатель Эдвин Блэк в своей книге «IBM и Холокост» рассказывает о сотрудничестве IBM с гитлеровским режимом в 1930-х годах. компании утверждают, что IBM не несет ответственности за действия третьих лиц, и подчеркивают, что у нее не было возможности контролировать свои филиалы в условиях войны.
Однако критики указывают на прибыль, полученную компанией от сотрудничества с гитлеровским режимом, и считают, что руководство не могло не знать о целях и методах нацистов. - IBM продолжала сотрудничать с правительством США, продвигая вычислительные инновации, особенно во время холодной войны. - IBM выиграла право на создание компьютера AN/FSQ-7. - Благодаря сотрудничеству с правительством IBM получила финансы и возможность заниматься исследованиями в области цифровых компьютеров. І т.д. https://habr.com/ru/companies/first/articles/831746/
Так само й Маск хотів від Трампа ... фінансування...
buratinyo написав:........ И размеры старых реакторов небольшие. Пару фур и его можно весь перевезти куда-нибудь. Но с того времени появились уже реакторы новых поколений, информация о которых пока ограничена по причине их меньшей мощности и меньшей значимости в мирное время. А вот в военное время интерес к ним явно скоро будет повышен при свершении прогноза нейросети об изменении в типах техники и вооружений для войны.
Такие реакторы пригодились бы и в мирное время. Особенно в труднодоступных и удалённых местах. И проектов достаточно много. Но как видите, работающих образцов практически нет. М они далеко не миниатюрны. Так что пока это ваши мечты. Меня радует ваша вера в возможности наук, но всё же наука не Господь Бог и не всемогуща. Как видите, термояд до сих пор не удаётся. А уж денег на него не жалели да и сейчас выделяют, думаю, немало.