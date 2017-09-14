RSS
  #<1 ... 15243152441524515246>
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 17:58

Letusrock
Как быстро удалили ваш пост с ссылкой на мой ночной viewtopic.php?p=5892665#p5892665. :)
Сам удивлён отсутствием откликов.
Ожидал кучу хайпа. Или хейта.
Порой путаю эти понятия. :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 24 вер, 2025 18:02, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36339
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5356 раз.
Подякували: 4860 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 18:01

  ЛАД написав:Как быстро удалили ваш пост

модератор ірина - недолуга та профнепридатна
і сама ігнорує правила форуму.

готова тільки своїм "любімчікам" шаману і хотабичу пробачати все що вони тут сруть.
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 440
З нами з: 21.05.23
Подякував: 37 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 18:01

  ЛАД написав:Shaman
Последний раз возвращаюсь к теме чернобыльской аварии, где, как вы считаете, меня "ганяли".
Вот мне интересно, кто-то из "ганявших" посмотрел что-нибудь, кроме моих же ссылок на Вики?
Например, отчёт МАГАТЭ INSAG-7 https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publicati ... 3r_web.pdf.

Обоснованно предполагаю, что вы решили изучить текст доклада после моей реплики:
Вы спорите как минимум с составителями текста вики и как максимум с Международной консультативной группой по ядерной безопасности (если в докладе есть эта формулировка).

:)

  ЛАД написав:Выделения мои и выделил я то, что подтверждает мою точку зрения - конструктивные и прочие недостатки, связанные с разработкой, это факторы, способствующие аварии, но не причина аварии.


А можно сделать выделения следующим образом:

Стр. 29:
основное внимание сместилось на аспекты, связанные с конкретными особенностями конструкции (проекта), включая конструкцию стержней СУЗ и систем безопасности, а также на то, как важная для безопасности информация доводилась до сведения персонала. В настоящее время представляется, что авария явилась следствием совпадения следующих основных факторов: специфических физических характеристик реактора; специфических особенностей конструкции органов управления реактором; и того факта, что реактор был выведен в состояние, не оговоренное регламентом и не исследованное независимым органом по вопросам безопасности.



Только мне непонятно почему вы решили опровергать мою тезу о знании/знании возможности через причины авариий ?
Знание подтверждается цитатой приведенного доклада.
Существование эффекта, связанного с положительным выбегом реактивности при аварийном останове реактора, было впервые подтверждено советскими экспертами на конференции по показателям и безопасности ядерной энергетики в Вене в 1987 году2. В докладе комиссии Госпроматомнадзора указывается, что в момент аварии об этом явлении было известно и что впервые оно было обнаружено на реакторе РБМК Игналинской АЭС в Литовской Республике в 1983 году (Приложение I,
Раздел 1-3.8). Хотя главный конструктор реакторов РБМК направил эту информацию на другие станции с реакторами РБМК и заявил, что для
компенсации этого эффекта необходимы конструктивные изменения, такие изменения реализованы не были, и организационные меры, рекомендованные им для включения в эксплуатационные инструкции станций, приняты не были.
tumos
 
Повідомлень: 2110
З нами з: 12.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 18:04

  sergey_stasyuk555 написав:
В України немає таких довгих і товстих ракет, якими диктатори люблять хизуватися на парадах, але в нас є дрони, які можуть пролетіти дві-три тисячі кілометрів...
- заявив президент.

з фламінгами що вже "ахрана атмєна"?
добре що хоч дрони на 2000+ км є, тільки їх поки не застосовували ))


3-добу прасують Мотор-Січ (завдяки фото-піар - фішка кварталу) :?

після цього фото двох зелених мудланів - 56 вбитих, 150 пропалих безвісти, 400 поранених... Яворівський полігон.
Зображення
jump
 
Повідомлень: 5064
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1320 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 18:07

  sergey_stasyuk555 написав:
  ЛАД написав:Как быстро удалили ваш пост

модератор ірина - недолуга та профнепридатна
і сама ігнорує правила форуму.

готова тільки своїм "любімчікам" шаману і хотабичу пробачати все що вони тут сруть.

Не надо так уж.
Ей сложно с нами.
Пробачає вона багато що і не тільки їм.
А с нашими колебаниями в пропаганде ей сложно угадать, что завтра признают "изменой родине", а что мейнстримом.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36339
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5356 раз.
Подякували: 4860 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 18:10

  jump написав:після цього фото двох зелених мудланів - 56 вбитих, 150 пропалих безвісти, 400 поранених... Яворівський полігон.

600 людей зігнали на Яворівський, чи більше ще ж пів армії вижили, хоча там же були...
джамп, не розумію як ви ще живий у Львові, там сепарів особливо не люблять...
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5985
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 18:10

  fox767676 написав:Бо українцям-переможникам подобається коли їм вішають локшину на вуха
стратегія демпартії була щоб самі українці благали про перемир'я, не примушуючи їх прямо до цього. Бо демократополітико-облікоморале.

Чого ? Ти номерне брехло, це не дем.партія, це ти та інші корисні хом"ячкі просували цю тезу в 2025 році, щоб Україна сама благала про перемир"я
  fox767676 написав: Трамп хотів по-хорошому, беручи частину відповідальності на себе. Переможники не оцінили.

Трамп і відповідальність ?

Це повна маячня

Трамп - повністю безвідповідальна істота
  fox767676 написав: Ну хай поживуть без петріотів, без зброї у товарних кількостях, а тільки у ювелірнобутікових.

А Трамп колись надавав сутеву зброю ?

Чи це тільки було в твоїх фантазіях )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12162
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 18:10

  ЛАД написав:Не надо так уж.
Ей сложно с нами.
Пробачає вона багато що і не тільки їм.
А с нашими колебаниями в пропаганде ей сложно угадать, что завтра признают "изменой родине", а что мейнстримом.

якщо складно і не справляється - "давай досвіданья".
а не тупо видаляти всі підряд пости, які не містять образ та порушень правил форуму.
а пости що містять гімно - не видаляти бо це "любімчіки" насрали....
Востаннє редагувалось sergey_stasyuk555 в Сер 24 вер, 2025 18:12, всього редагувалось 1 раз.
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 440
З нами з: 21.05.23
Подякував: 37 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 18:12

  fox767676 написав:In a nutshell, Трамп просто сказав зо продовження байденівських пакетів допомоги не буде


Допомога від Байдена - хор хом"ячків "мало, мало, мало, мало"

Відсутність допомоги від Трампа - хор хом"ячків "чудово, чудово, чудово, чудово"

))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12162
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 18:19

  stm написав:джамп

підприємство працює
8 людей-молоді хлопці воюють на фронті
регулярні донати визначеним підрозділам

скільки отримали % за рекламу піраміди, у той час коли нею уже займались правоохоронці?
Ви активно піарили її практично до моменту краху...
закрийте свій брудний писок
jump
 
Повідомлень: 5064
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1320 раз.
 
Профіль
 
