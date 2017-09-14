ЛАД написав:вами перечисленные могут быть женщинами.
В теории или на практике:? В теории -да, а на практике работодателю нужен специалист обладающий конкретными навыками на конкретную должность, и отказывать по причине пола это даже незаконно не говоря уже о том что не логично - ну сиди тогда жди когда зайдет резюме от женщины (у которой кстати есть выбор работать за вот эту зарплату на критическом предприятии Украины или съездить в Польшу на социалку), а условный нужный военным "монитор" пока на складе в Тайване полежит
"отказывать по причине пола" никто и не будет. Но когда нет подходящих мужчин, то обучают женщин. На подавляющее большинство перечисленных вами работ это не требует очень уж большого времени. "в Британии 2СВ, которую любят тут приводить в пример" было именно так. Да и у нас сейчас бывает.
Нажаль тут багато не тільки довбойобів, забрали директора ооо,пп у армію а ніяким ЗАКОНОМ не відмінена щомісячна здача звітів по ПДВ і інше....? потім тупо суд за вимоги податкової ,потім исполнительная і усім а головне НЕМА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ від Держави там усім піх уй так як нема ПОКАРАННЯ -безнаканність, ТІЛЬКИ ЗОБОВ"ЯЗАННЯ наріда
Schmit написав:То й що, що нема історії хвороби, може людина лікується у ворожок або займається самолікуванням - це особиста справа. Лікарі при такому тиску просто зобовязані були відправити на дообстеження. Потрібно було наполягати на цьому, нічого не підписувати і твердо стояти на своєму. Такий тиск не може виникнути у здорової людини від простого перехвилювався.
нічого вони не зобовязані. В їх обовязки не входить вас лікувати.
У їх обов'язки входить діагностувати, щоб не допустити потрапляння у ЗСУ хворих, на яких державі доведеться витрачати ресурси без реальної користі для боєздатності.
Banderlog написав: ваш підпис нікому і не треба) єдине що ви там можете понаписувати це свої зауваження і надіятись що купець вас не схоче а візьме когось більш підходящого.
Якщо людину мобілізують без підписів у мобілізаційному розпорядженні, висновку ВЛК, направленні у військову частину та ще в багатьох інших папірцях, то як потім притягнути до відповідальності наприклад за СЗЧ?
Slon_Nosov написав:Відстрочка по догляду за батьком інвалідом першої групи. Хамять та кажуть нехай повертається або сплачує будинок престарілих пока я в армії.
Вас так швидко закинули до ВЧ, бо у вас схоже "дефіцитна ВОС" та є відповідна подготовка. 1. Звернутись до адвоката. 2. У ВЧ скаржитись медику на постійний головний біль. 3. У МЧ вимагать провести МСКТ та доплєр сосудів, плюс консультація нормальних спеціалістів: кардіо, нейро.
PS: Хто там радив не віддавать телефон, Бандерлог? Ти пробував не віддавать?
По ВОСу ППО, а забрали офіцером штабу артдивізіону
Александр Сырский заявил, что Москва сосредоточила более 700 000 военнослужащих вдоль 1250-километровой линии фронта. Не добившись дальнейшего продвижения, военные перешли к тактике «тысячи ударов» — использованию большого количества подразделений, до шести военнослужащих, для одновременной атаки, сообщил Сырский журналистам.
Я тебе ,ты в интернете, скажу Я случайно прошол ВЛК от и до у 2021, мені було 50к, тому аналізи і кардіограмму ЗА ГРОШІ отримав не у сімейного лікаря безплатно, многие платно так как очередь длинная, Да , через нашу бесплатную дуже довго....