jump написав:Путін оголосив осінній призов: до армії заберуть понад 130 тисяч росіян
"Здійснити з 1 жовтня по 31 грудня 2025 року призов на військову службу громадян Російської Федерації у віці від 18 до 30 років, які не перебувають у запасі і підлягають… призову на військову службу, у кількості 135 тис. осіб", - йдеться в указі Путіна.
И что? Призыв на срочную службу в РФ, насколько знаю, и не отменяли. В отличие от нас. Не уверен, что наше решение правильное. В тылу вполне могли служить и срочники. Бесплатно. А заодно проходить военную подготовку.
Ситуація дуже напружена і будь-який інцидент може стати «моментом Франца Фердинанда» і миттєво втягнути Європу у Третю Світову війну, – Politico (https://www.politico.eu/article/leaders ... ve-shadow/) Видання пише, що сьогоднішня атмосфера в Європі нагадує часи перед Першою світовою
flyman написав:........ Тут учений розказує на загально зрозумілому на прикладі його знайомої Світлани, яка у 2022 купувала на з.п. парфуми та біжутерію, а у 2025 вирощує на дачі картполю щоб було що їсти зимою і купує теплі ковдри, щоб не замерзнути зимою [youtube]-ndHwhOBHPA[/youtube. грудень 2026, і ні днем пізніше крах. Навіть агент Червоній заявив, що то є "паперовий тигр"
Интересный "учёный". Но если сравнивать с золотом, то в ж... не только РФ, но и весь мир.
ЛАД написав:И Будивельник будет радоваться, что у него в условиях войны растут доходы.
1 В мене не ростуть доходи, в мене капітал НАКОПИЧУЄТЬСЯ, але накопичувати можна і при падінні доходів...якщо знизити споживання, або збільшувати потихеньку споживання, поки витрати на себе коханого МЕНШІ від розміру доходів 2 В мене росте частка направлена на власне споживання, і як я бачу що дуже швидко вона дожене розмір донатів ( а потім напевно й пережене) бо важко змушувати себе обмежувати читаючи успіхів/флайменів/дейтройтів/ладів....
Я писал о росте доходов не в упрёк вам или кому-то ещё. Просто как факт. При увеличении количества потребителей должны расти продажи и, соответственно, доходы. Возможно, вам стоит открыть ещё один магазин в другой локации, если в существующей роста нет.
1 Я не оправдувався, я також просто озвучив факти 2 Є три категорії моїх опонентів Перша - совки , на думку яких кляті капіталісти наживаються на працівниках і тому ті в кого вже є капітал -можуть його постійно збільшувати за рахунок нещасних пригноблених-самі при цьому нічого не витрачаючи... Друга - сопливі студенти , як добре знають як вони збільшать свій капітал в десять разів що року... але те що вони в цього не роблять-винувати знову ж кляті власники капіталів які не розсказують звідки взяти початковий Третя - фантазери від економіки, в яких капітал росте згідно з умовами створеними можновладцями... 3 Так от Капітал росте згідно з умовами..... ствоерини власником капіталу А створення цих умов потребує часу , бажання, сил... В мене вже відсутнє що перше, що друге, що третє.. Тому Наявність можливостей - не говорить про те що я їх ЗОБОВЯЗАНИЙ реалізовувати.... Я перехожу у фазу ВИТРАТ відсотків з капіталу , надіючись що мої нащадки забезпечать необхідний рівень дохідності і мені не прийдеться влазити в тіло капіталу.
ЛАД написав:Реформы Бальцеровича явились "шоковой терапией", но привели к росту и ВВП, и уровня жизни. У нас "шок" в 90-е был, пожалуй, не меньше, но привёл больше к росту благосостояния верхних 5%.
Так поляки були менше отруєні совковими ідеями і шок як ліки їх швидко привів до тями... Тому ті дози шоку що вилікувало слабозаражених поляків - не спрацювали на тотально отруєних українцях... При цьому 4,99% верхніх успішних - просто повели себе так само як і 30% поляків... тому й досягли того самого що й поляки. І не вина цих 4,99% в тому що їх було в 6 разів менше ніж таких самих в Польщі.
Hotab написав:ЛАД Нюанс : по військовим обʼєктам і частинам в тилу регулярно прилітає, помирати там за безкоштовно не дуже справедливо
Возможно. Но речь не о справедливости. А регулярно прилетает не только (не столько?) по военным частям. Достаточно часто просто по городам. И тоже совершенно бесплатно. Какие военные объекты вы имеете ввиду? Аэродромы? Согласен. Там можно держать не срочников. Но вообще, я не утверждаю, что надо было сохранить призыв. Но подумать стоит.
Бросьте уже всё списывать на "совкову отруту". У нас тоже было не меньше таких, которые себя повели, как "30% поляків".