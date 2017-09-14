RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1529815299153001530115302>
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 15:51

  jump написав:Путін оголосив осінній призов: до армії заберуть понад 130 тисяч росіян :shock:

"Здійснити з 1 жовтня по 31 грудня 2025 року призов на військову службу громадян Російської Федерації у віці від 18 до 30 років, які не перебувають у запасі і підлягають… призову на військову службу, у кількості 135 тис. осіб", - йдеться в указі Путіна.

Лідер Кремля також наказав звільнити з військової служби військових, термін служби за призовом яких закінчився. :?
https://www.pravda.com.ua/news/2025/09/29/8000384/

И что?
Призыв на срочную службу в РФ, насколько знаю, и не отменяли. В отличие от нас. Не уверен, что наше решение правильное. В тылу вполне могли служить и срочники. Бесплатно. А заодно проходить военную подготовку.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36437
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5359 раз.
Подякували: 4861 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 15:53

В продолжение темы про поддержку
Ситуація дуже напружена і будь-який інцидент може стати «моментом Франца Фердинанда» і миттєво втягнути Європу у Третю Світову війну, – Politico (https://www.politico.eu/article/leaders ... ve-shadow/) Видання пише, що сьогоднішня атмосфера в Європі нагадує часи перед Першою світовою

А так - есть шанс, что не зацепит...
_hunter
 
Повідомлень: 10640
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 15:53

ЛАД
Нюанс : по військовим обʼєктам і частинам в тилу регулярно прилітає, помирати там за безкоштовно не дуже справедливо
Hotab
 
Повідомлень: 16512
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2496 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 15:58

  flyman написав:........
Тут учений розказує на загально зрозумілому на прикладі його знайомої Світлани, яка у 2022 купувала на з.п. парфуми та біжутерію, а у 2025 вирощує на дачі картполю щоб було що їсти зимою і купує теплі ковдри, щоб не замерзнути зимою
[youtube]-ndHwhOBHPA[/youtube.
грудень 2026, і ні днем пізніше крах.
Навіть агент Червоній заявив, що то є "паперовий тигр"
Интересный "учёный".
Но если сравнивать с золотом, то в ж... не только РФ, но и весь мир.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36437
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5359 раз.
Подякували: 4861 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 15:58

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:И Будивельник будет радоваться, что у него в условиях войны растут доходы.
1 В мене не ростуть доходи, в мене капітал НАКОПИЧУЄТЬСЯ, але накопичувати можна і при падінні доходів...якщо знизити споживання, або збільшувати потихеньку споживання, поки витрати на себе коханого МЕНШІ від розміру доходів
2 В мене росте частка направлена на власне споживання, і як я бачу що дуже швидко вона дожене розмір донатів ( а потім напевно й пережене) бо важко змушувати себе обмежувати читаючи успіхів/флайменів/дейтройтів/ладів....
Я писал о росте доходов не в упрёк вам или кому-то ещё.
Просто как факт.
При увеличении количества потребителей должны расти продажи и, соответственно, доходы.
Возможно, вам стоит открыть ещё один магазин в другой локации, если в существующей роста нет.
1 Я не оправдувався, я також просто озвучив факти
2 Є три категорії моїх опонентів
Перша - совки , на думку яких кляті капіталісти наживаються на працівниках і тому ті в кого вже є капітал -можуть його постійно збільшувати за рахунок нещасних пригноблених-самі при цьому нічого не витрачаючи...
Друга - сопливі студенти , як добре знають як вони збільшать свій капітал в десять разів що року... але те що вони в цього не роблять-винувати знову ж кляті власники капіталів які не розсказують звідки взяти початковий
Третя - фантазери від економіки, в яких капітал росте згідно з умовами створеними можновладцями...
3 Так от
Капітал росте згідно з умовами..... ствоерини власником капіталу
А створення цих умов потребує часу , бажання, сил...
В мене вже відсутнє що перше, що друге, що третє..
Тому
Наявність можливостей - не говорить про те що я їх ЗОБОВЯЗАНИЙ реалізовувати....
Я перехожу у фазу ВИТРАТ відсотків з капіталу , надіючись що мої нащадки забезпечать необхідний рівень дохідності і мені не прийдеться влазити в тіло капіталу.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27071
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2991 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 16:01

  ЛАД написав:Реформы Бальцеровича явились "шоковой терапией", но привели к росту и ВВП, и уровня жизни. У нас "шок" в 90-е был, пожалуй, не меньше, но привёл больше к росту благосостояния верхних 5%.
Так поляки були менше отруєні совковими ідеями і шок як ліки їх швидко привів до тями...
Тому ті дози шоку що вилікувало слабозаражених поляків - не спрацювали на тотально отруєних українцях...
При цьому
4,99% верхніх успішних - просто повели себе так само як і 30% поляків... тому й досягли того самого що й поляки.
І не вина цих 4,99% в тому що їх було в 6 разів менше ніж таких самих в Польщі.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27071
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2991 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 16:05

  Hotab написав:ЛАД
Нюанс : по військовим обʼєктам і частинам в тилу регулярно прилітає, помирати там за безкоштовно не дуже справедливо
Возможно.
Но речь не о справедливости.
А регулярно прилетает не только (не столько?) по военным частям. Достаточно часто просто по городам. И тоже совершенно бесплатно.
Какие военные объекты вы имеете ввиду? Аэродромы? Согласен. Там можно держать не срочников.
Но вообще, я не утверждаю, что надо было сохранить призыв. Но подумать стоит.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36437
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5359 раз.
Подякували: 4861 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 16:07

ЛАД
Какие военные объекты вы имеете ввиду? Аэродромы


Так і полігони ж. Де ви пропонуєте навчати срочників.
Hotab
 
Повідомлень: 16512
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2496 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 16:10

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:-----------------------------
ЛАД
И Будивельник будет радоваться, что у него в условиях войны растут доходы.
-----------------------------
1 В мене не ростуть доходи, в мене капітал НАКОПИЧУЄТЬСЯ, але накопичувати можна і при падінні доходів...якщо знизити споживання, або збільшувати потихеньку споживання, поки витрати на себе коханого МЕНШІ від розміру доходів
2 В мене росте частка направлена на власне споживання, і як я бачу що дуже швидко вона дожене розмір донатів ( а потім напевно й пережене) бо важко змушувати себе обмежувати читаючи успіхів/флайменів/дейтройтів/ладів....
Я писал о росте доходов не в упрёк вам или кому-то ещё.
Просто как факт.
При увеличении количества потребителей должны расти продажи и, соответственно, доходы.
Возможно, вам стоит открыть ещё один магазин в другой локации, если в существующей роста нет.
1 Я не оправдувався, я також просто озвучив факти
......
Ещё раз.
Я не писал конкретно о вас.
Писал о Львове.
Вы просто нарицательный пример.
Вы лично, естественно, можете действовать в соответствии с вашими личными желаниями.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36437
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5359 раз.
Подякували: 4861 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 16:13

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Реформы Бальцеровича явились "шоковой терапией", но привели к росту и ВВП, и уровня жизни. У нас "шок" в 90-е был, пожалуй, не меньше, но привёл больше к росту благосостояния верхних 5%.
Так поляки були менше отруєні совковими ідеями і шок як ліки їх швидко привів до тями...
Тому ті дози шоку що вилікувало слабозаражених поляків - не спрацювали на тотально отруєних українцях...
При цьому
4,99% верхніх успішних - просто повели себе так само як і 30% поляків... тому й досягли того самого що й поляки.
І не вина цих 4,99% в тому що їх було в 6 разів менше ніж таких самих в Польщі.

Бросьте уже всё списывать на "совкову отруту".
У нас тоже было не меньше таких, которые себя повели, как "30% поляків".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36437
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5359 раз.
Подякували: 4861 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 1529815299153001530115302>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 127917
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 313975
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 999103
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.