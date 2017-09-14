RSS
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 16:14

  _hunter написав:В продолжение темы про поддержку
Ситуація дуже напружена і будь-який інцидент може стати «моментом Франца Фердинанда» і миттєво втягнути Європу у Третю Світову війну, – Politico (https://www.politico.eu/article/leaders ... ve-shadow/) Видання пише, що сьогоднішня атмосфера в Європі нагадує часи перед Першою світовою

А так - есть шанс, что не зацепит...


ці всі надрочування на СВ як "самовтілюване пророцтво"
Але концептуали вже навчені досвідом першої світової, яка знесла чотири імперії по обидві сторони
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 16:16

  Hotab написав:ЛАД
Какие военные объекты вы имеете ввиду? Аэродромы


Так і полігони ж. Де ви пропонуєте навчати срочників.

1. Не уверен, что обстрелы полигонов происходят чаще, чем обстрелы городов.
2. Сегодня на полигонах тренируются не срочники, а солдаты, которые завтра будут на фронте.

P.s. Повторю, я не настаиваю на таком решении. Только допускаю возможность.
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 16:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Я не писал конкретно о вас.
Писал о Львове.
Вы просто нарицательный пример.
Вы лично, естественно, можете действовать в соответствии с вашими личными желаниями.
Ви в курсі що крім збільшення МОЖЛИВОСТЕЙ ведення - ростуть і СКЛАДНОСТІ функціонування?
1 Треба провести станом на зараз може й не потрібне, але в майбутньому не проведення може виявитись критичним - автономне енергоживлення.
2 Можливість набору працівників - погіршилась
3 Напруженість в суспільстві( а сфера обслуговування це перша лінія оборони яка бере на себе бзіки людей)
4 Податкове навантаження-збільшилось ( як у власній голові - розуміння що ТРЕБА платити якщо не воюєш) так і зі сторони податкової -Державі яка воює грошей завжди мало...

Далі продовжувати
Тому ще раз
Тільки в головах совків або фантазерів від економіки - можливість заробити=заробив
Насправді
Чим більше хочеш заробити -тим більше проблем повинен перебороти, і тим більше праці повинен вкласти.
При чому
Чим вище лізеш - тим сильніше напруження.
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 16:17

Коли в ТЦК знайшли потєряне дєло і став проходити ВЛК..

Клікабельно!


Зображення

Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 16:20

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Я не писал конкретно о вас.
Писал о Львове.
Вы просто нарицательный пример.
Вы лично, естественно, можете действовать в соответствии с вашими личными желаниями.
Ви в курсі що крім збільшення МОЖЛИВОСТЕЙ ведення - ростуть і СКЛАДНОСТІ функціонування?
1 Треба провести станом на зараз може й не потрібне, але в майбутньому не проведення може виявитись критичним - автономне енергоживлення.
2 Можливість набору працівників - погіршилась
3 Напруженість в суспільстві( а сфера обслуговування це перша лінія оборони яка бере на себе бзіки людей)
4 Податкове навантаження-збільшилось ( як у власній голові - розуміння що ТРЕБА платити якщо не воюєш) так і зі сторони податкової -Державі яка воює грошей завжди мало...
......
Было бы вам хотя бы лет на 10 меньше и не было бы уже достаточного капитала, вы бы над этими аргументами посмеялись.
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 16:22

  ЛАД написав:
  flyman написав:........
Тут учений розказує на загально зрозумілому на прикладі його знайомої Світлани, яка у 2022 купувала на з.п. парфуми та біжутерію, а у 2025 вирощує на дачі картполю щоб було що їсти зимою і купує теплі ковдри, щоб не замерзнути зимою
[youtube]-ndHwhOBHPA[/youtube.
грудень 2026, і ні днем пізніше крах.
Навіть агент Червоній заявив, що то є "паперовий тигр"
Интересный "учёный".
Но если сравнивать с золотом, то в ж... не только РФ, но и весь мир.

Тільки весь світ не садить картоплю на дачах, як в 90х, щоб їсти її зимою, не має співвідношення 35% М до 65% Ж (вже нема кому відремонтувати котел щоб грів Свєтлану зимою), як і високої інфляції та високої облікової ставки (крім Туреччини, можливо ще яких "потужних" економік). Не забуваєм, про те "доїдають" ЗВР та Фонд Благополуччя. І що Європа та Індія скоро відмовляться від споживання енергоносіїв з РФ.
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 16:25

  fox767676 написав:
  _hunter написав:В продолжение темы про поддержку
Ситуація дуже напружена і будь-який інцидент може стати «моментом Франца Фердинанда» і миттєво втягнути Європу у Третю Світову війну, – Politico (https://www.politico.eu/article/leaders ... ve-shadow/) Видання пише, що сьогоднішня атмосфера в Європі нагадує часи перед Першою світовою

А так - есть шанс, что не зацепит...


ці всі надрочування на СВ як "самовтілюване пророцтво"
Але концептуали вже навчені досвідом першої світової, яка знесла чотири імперії по обидві сторони

Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 16:28

  ЛАД написав:2. Сегодня на полигонах тренируются не срочники, а солдаты, которые завтра будут на фронте.

Ну то навіщо витрачати снаряди, форму, їжу й техніку на срочників, які зараз на фронт не поїдуть (а потім хз)? Багато зайвих грошей і навчальних центрів у країни?
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 16:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Было бы вам хотя бы лет на 10 меньше и не было бы уже достаточного капитала, вы бы над этими аргументами посмеялись.
Так вміння ефективно вибирати час і дію -відрізняє успішного практика від просравших все теоретиків.
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 16:47

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:........
Тут учений розказує на загально зрозумілому на прикладі його знайомої Світлани, яка у 2022 купувала на з.п. парфуми та біжутерію, а у 2025 вирощує на дачі картполю щоб було що їсти зимою і купує теплі ковдри, щоб не замерзнути зимою
[youtube]-ndHwhOBHPA[/youtube.
грудень 2026, і ні днем пізніше крах.
Навіть агент Червоній заявив, що то є "паперовий тигр"
Интересный "учёный".
Но если сравнивать с золотом, то в ж... не только РФ, но и весь мир.

Тільки весь світ не садить картоплю на дачах, як в 90х, щоб їсти її зимою, не має співвідношення 35% М до 65% Ж (вже нема кому відремонтувати котел щоб грів Свєтлану зимою), як і високої інфляції та високої облікової ставки (крім Туреччини, можливо ще яких "потужних" економік). Не забуваєм, про те "доїдають" ЗВР та Фонд Благополуччя. І що Європа та Індія скоро відмовляться від споживання енергоносіїв з РФ.

Вы решили забрать лавры флер?
Инфляция в той же Бразилии или Аргентине (да и ещё можно найти страны) была не ниже, чем в РФ без всякой войны.
Не знаю, откуда данные о соотношении полов 35 к 65, например здесь - https://xn--80apggvco.xn--p1ai/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B?id=69 - приводятся такие цифры:
По состоянию на начало 2024 года в России проживает около 67,9 млн мужчин и 78,2 млн женщин. На каждые 1000 мужчин в стране приходится 1152 женщины
Значительное превосходство женщин наблюдается в старших возрастах в связи с более высокой смертностью мужчин и меньшим средним возрастом жизни. В войне их потери не настолько велики, чтобы сильно изменить соотношение полов.
Где какие учётные ставки, искать не буду.
"скоро відмовляться від споживання енергоносіїв з РФ" - поживём, увидим. Но вряд ли откажется весь мир.
Схожі теми
