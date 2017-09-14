RSS
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 02:32

  Banderlog написав:
  detroytred написав:То так. Є дійсно робота-хоббі.

А от твої в прапорщики навіть після срочки, потім в стройконтору чи як вона там, потім в будівництво, потім магазин і т.д.
Тобто стрибки, аби десь заробити...
допались до чоловіка). Він ж капіталіст в чистому пуританському смислі.
Трать менше ніж заробляєш.
Не бухай.
Арбайтен без вихідних. Роби як я і
Через 40 років станеш багатим.
Шо не так в цій схемі?
Я б іще добавив, якщо тебе любить Бог.
Або якщо тобі повезе.
Але ж неоспоримо шо він зробив багато щоб повезло?
Він не розуміє, що як він в більшості не вийде, і більшість, що спробують збанкрутують особливо зробивши ставку на єдину квартиру.
А так як індивідуальний план... мало шо вам там не нравиться ) в нього вийшло+ дітей вигодував.

Всё верно.
Но вы, видимо, пропустили.
Против этого как индивидуального плана detroytred как раз не возражает.
Он говорит только о том, что это не план для страны.
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 02:37

ВАРШАВА, 30 сентября (Рейтер) - Владимир З., украинский водолаз, разыскиваемый Германией в связи с его предполагаемой причастностью к взрывам на «Северном потоке» , был задержан в Польше, сообщили во вторник прокуроры и его адвокат.
....... Папроцкий (его адвокат) заявил, что защита Владимира З. будет бороться против его передачи в Германию, утверждая, что исполнение европейского ордера на его арест недопустимо, учитывая войну России в Украине .
...... В августе итальянская полиция арестовала украинца, подозреваемого в организации этих нападений. Этот человек, известный только как Сергей К., планирует обратиться в высший суд Италии с требованием об экстрадиции после того, как суд низшей инстанции постановил его передачу Германии.
https://www.reuters.com/world/europe/ukrainian-citizen-wanted-over-nord-stream-explosions-detained-poland-rmf-reports-2025-09-30/
Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 127986
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 314063
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 999230
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

