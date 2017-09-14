А от твої в прапорщики навіть після срочки, потім в стройконтору чи як вона там, потім в будівництво, потім магазин і т.д. Тобто стрибки, аби десь заробити...
допались до чоловіка). Він ж капіталіст в чистому пуританському смислі. Трать менше ніж заробляєш. Не бухай. Арбайтен без вихідних. Роби як я і Через 40 років станеш багатим. Шо не так в цій схемі? Я б іще добавив, якщо тебе любить Бог. Або якщо тобі повезе. Але ж неоспоримо шо він зробив багато щоб повезло? Він не розуміє, що як він в більшості не вийде, і більшість, що спробують збанкрутують особливо зробивши ставку на єдину квартиру. А так як індивідуальний план... мало шо вам там не нравиться ) в нього вийшло+ дітей вигодував.
Всё верно. Но вы, видимо, пропустили. Против этого как индивидуального плана detroytred как раз не возражает. Он говорит только о том, что это не план для страны.
ВАРШАВА, 30 сентября (Рейтер) - Владимир З., украинский водолаз, разыскиваемый Германией в связи с его предполагаемой причастностью к взрывам на «Северном потоке» , был задержан в Польше, сообщили во вторник прокуроры и его адвокат. ....... Папроцкий (его адвокат) заявил, что защита Владимира З. будет бороться против его передачи в Германию, утверждая, что исполнение европейского ордера на его арест недопустимо, учитывая войну России в Украине . ...... В августе итальянская полиция арестовала украинца, подозреваемого в организации этих нападений. Этот человек, известный только как Сергей К., планирует обратиться в высший суд Италии с требованием об экстрадиции после того, как суд низшей инстанции постановил его передачу Германии.