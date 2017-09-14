|
Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Додано: Сер 01 жов, 2025 23:24
flyman написав: pesikot написав: барабашов написав:
А как же тогла в 97м семья жила на 200грн(сотку),а сейчас и трёхсот на троих мало? Картоху с перловкой перемешивать перестали то 1 к 9, а новый год 1 к 1му?
Структура расходов была другая
Как пример, в 97 не было мобильников каждому с интернетом + домашний интернет
Умовно, 200..300 грн. тепер, 1 крб. тоді.
Постій в черзі та дочекайся підключення, купи дисковий телефон + абонка + дзвінки тоді виходили набагато дорожче, чим зараз мобільний + роутер.
Те саме за послуги зв"язку. Інтернету, як такого, не існувало в СРСР.
У меня мобильный - 330 грн., домашний интернет - 330 грн. Итого: 660 грн. или 16 долл. Не помню, сколько я платил в 1997 за интернет, но за телефон (я тогда много звонил по межгороду) тогда у меня уходило больше.
Не знаю, в чём тут дело, вроде, и таблица хорошая, но по личным воспоминаниям барабашов
прав.
6
Додано: Сер 01 жов, 2025 23:48
ЛАД написав: flyman написав: pesikot написав:
Структура расходов была другая
Как пример, в 97 не было мобильников каждому с интернетом + домашний интернет
Умовно, 200..300 грн. тепер, 1 крб. тоді.
Постій в черзі та дочекайся підключення, купи дисковий телефон + абонка + дзвінки тоді виходили набагато дорожче, чим зараз мобільний + роутер.
Те саме за послуги зв"язку. Інтернету, як такого, не існувало в СРСР.
У меня мобильный - 330 грн., домашний интернет - 330 грн. Итого: 660 грн. или 16 долл. Не помню, сколько я платил в 1997 за интернет, но за телефон (я тогда много звонил по межгороду) тогда у меня уходило больше.
Не знаю, в чём тут дело, вроде, и таблица хорошая, но по личным воспоминаниям барабашов
прав.
Мобільний звязок 125 грн. (не кожен місяць), провайдеру Інтернету 140 грн.
Приблизно 3 + 3 Жигулівського.
Тепер перахуйте в той еквівалент при СРСР
Скільки коштував модем для діал-ап у 1997? Швидкість 3200 бод? Це два рази в день "подзвонити" провайдеру, скачати електронну почту без мультимедіа.
Додано: Сер 01 жов, 2025 23:53
Hotab написав:
........
Не було мобільних телефонів , їх не міняли кожні 2-3 роки. Домашній мінімум міг 10+ років працювати.
Ні, я знаю що у тебе синьою ізолентою підмотаний, і норм. Але загалом так зараз не живуть, і це додаткова стаття витрат.
З ноутом/компом аналогічно
У 97-му не було нормою мати і сандалі, і туфлі, і макасіни, і кросівки і ще зимове взуття . І це все кожні кілька років міняти, бо мода міняється. Якщо пару кросачів вихопив десь - то щасливий таскаєш весь час крім лютих морозів.
Ну і їжа.. Шашлик пожарити було нечастим святом у всіх, крім дійсно забезпечених людей.,. Зараз це робить навіть пту-не бидло , неодмінно не прибравши за собою, хоч кожні вихідні.
Дивитись на всякі форелі і суші навіть не будемо.
Вы знаете, я и сегодня не меняю мобильный кожні 2-3 роки. И не покупаю айфон - достаточно дешёвый сяоми (очень далеко не флагман). Аналогично и всё остальное. Т.е. расходы (по ассортименты) примерно те же. Но, действительно, то, что позволял себе в 1997 за 100 долл., сегодня в 200 никак не уложишься.
Додано: Сер 01 жов, 2025 23:59
flyman написав:
..........
Мобільний звязок 125 грн. (не кожен місяць), провайдеру Інтернету 140 грн.
Приблизно 3 + 3 Жигулівського.
Тепер перахуйте в той еквівалент при СРСР
Скільки коштував модем для діал-ап у 1997? Швидкість 3200 бод? Це два рази в день "подзвонити" провайдеру, скачати електронну почту без мультимедіа.
1997 это уже не СССР.
Сколько в 1997 стоил модем и диал-ап уже не помню.
Зато помню, что для того, чтобы сохранить телефон (проводной, телекомовский) при покупке квартиры, пришлось заплатить женщине 500 долл. и заключить фиктивный брак. Хорошо я тогда уже был разведен.
Додано: Чет 02 жов, 2025 00:40
ЛАД написав: Hotab написав:
........
Не було мобільних телефонів , їх не міняли кожні 2-3 роки. Домашній мінімум міг 10+ років працювати.
Ні, я знаю що у тебе синьою ізолентою підмотаний, і норм. Але загалом так зараз не живуть, і це додаткова стаття витрат.
З ноутом/компом аналогічно
У 97-му не було нормою мати і сандалі, і туфлі, і макасіни, і кросівки і ще зимове взуття . І це все кожні кілька років міняти, бо мода міняється. Якщо пару кросачів вихопив десь - то щасливий таскаєш весь час крім лютих морозів.
Ну і їжа.. Шашлик пожарити було нечастим святом у всіх, крім дійсно забезпечених людей.,. Зараз це робить навіть пту-не бидло , неодмінно не прибравши за собою, хоч кожні вихідні.
Дивитись на всякі форелі і суші навіть не будемо.
Вы знаете, я и сегодня не меняю мобильный кожні 2-3 роки. И не покупаю айфон - достаточно дешёвый сяоми (очень далеко не флагман). Аналогично и всё остальное. Т.е. расходы (по ассортименты) примерно те же. Но, действительно, то, что позволял себе в 1997 за 100 долл., сегодня в 200 никак не уложишься.
ШІ каже про знецінення долара (зниження його купівельної спроможності ) з 1995 до сьогодні в 2-2.2 рази.
А враження, що «і 300 вже мало, щоб жити як тоді на 100» пояснюється саме зміною структури споживання.
Ті речі, які тоді були «лакшері» і про них пересічний не мріяв, зараз це базові і він на них витрачається.
Додано: Чет 02 жов, 2025 00:40
ЛАД написав: flyman написав:
..........
Мобільний звязок 125 грн. (не кожен місяць), провайдеру Інтернету 140 грн.
Приблизно 3 + 3 Жигулівського.
Тепер перахуйте в той еквівалент при СРСР
Скільки коштував модем для діал-ап у 1997? Швидкість 3200 бод? Це два рази в день "подзвонити" провайдеру, скачати електронну почту без мультимедіа.
1997 это уже не СССР.
Сколько в 1997 стоил модем и диал-ап уже не помню.
Зато помню, что для того, чтобы сохранить телефон (проводной, телекомовский) при покупке квартиры, пришлось заплатить женщине 500 долл. и заключить фиктивный брак. Хорошо я тогда уже был разведен.
1997 не СРСР, ваш кеп, але ЛАД сам пише, а потім висуває претензію, що не СРСР, бінго, майстер дискусії
Додано: Чет 02 жов, 2025 00:43
А хтось знає, що це за маніпулятивний прийом, яким користується Флайман, коли він дискутує з опонентом, ставляючи його в третю особу? Робити він тоді, коли починає ображатись на опонента.
Отут він вже не звертається до ЛАДа, а пише «про нього»))
Явно образився. Але чому такі маніпулятори так роблять? Яка мета?
ШІ розказав:
Що це за прийом
1. Обезособлення / дехуманізація – опонента наче «прибирають зі сцени», він стає предметом обговорення, а не учасником.
2. Апеляція до публіки (appeal to audience) – замість вести діалог напряму, людина звертається до «глядачів», щоб заручитися їхньою підтримкою.
3. Ігнорування як покарання (ostracism) – демонстративне «я з тобою не розмовляю», яке підсилює конфлікт.
4. У психології ще кажуть «третя особа як форма пасивної агресії».
🔹 Чому це роблять
• Щоб показати зневагу: «ти для мене вже не співрозмовник».
• Щоб принизити і знизити статус іншого (мовляв, «я говорю не з ним, а про нього»).
• Щоб виграти симпатії «глядачів» у публічній дискусії.
Додано: Чет 02 жов, 2025 01:10
flyman написав:
Мобільний звязок 125 грн. (не кожен місяць), провайдеру Інтернету 140 грн.
Приблизно 3 + 3 Жигулівського.
Тепер перахуйте в той еквівалент при СРСР
Гы, это как? Как можно пересчитать стоимость интернета в еквивалент того времени когда интернета не было? То что подвержено прогрессу нельзя сравнивать - всю эту колбасу, туалетную бумагу, телевизоры и прочие телефоны. Ну это как стоимость видеомагнитофона Сони в середине 90х когда я как раз купил сравнивать с его стоимостью в 200каком-то когда я просто выкинул его на мусор за ненадобностью. Сравнивать можно какие-то базовые вещи - например детский отдых - при СССРе любой мог отправить ребенка в пионерлагерь на смену 21 день - ну-ка господа олигархи, кто сейчас может себе позволить отправить ребенка на 21 день куда то самого?
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
