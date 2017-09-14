RSS
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 11:27

  detroytred написав:
  flyman написав:Перший. Тобто розвивати сильні сторони.
Слабкі сторони підтягувати до мінімума міноре.


Але це не сортовість.
Сортовість це "вища каста" на зберігання, а "слабьій скот на убой"

Хоча всю притомну історію "шляхта"/"комуністи" вперед за Республіку/Союз за Цезаря/Сталіна!

Ну так це вже ідеальний сбалансований варіант - одних розвивати, других підтягувати. Третій.
Тут же бачимо вибір між отими двома крайностями.

Сортовість сортовість.
Бо очевидно ж, що більш забезпечений (та відібраний з кращих) збережеться на відміну від слабких.
Трійка й так має підтримку не рівня пересічних частин, а тут ще й посилення Фірсовим отримає.
Аналогічно Хартія.
А чим-ким підтягувати слабких?

Наче ж Яніна не запрошує, не піарить (не підтягує) отих слабких..

Хоча би впровадити мінімальні стандарти, щоб Слон Носов не клянчив "організувати побут"
1
3
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 11:39

  ЛАД написав:

  ЛАД написав:
  Banderlog написав: допались до чоловіка). Він ж капіталіст в чистому пуританському смислі.
Трать менше ніж заробляєш.
Не бухай.
Арбайтен без вихідних. Роби як я і
Через 40 років станеш багатим.
Шо не так в цій схемі?
Я б іще добавив, якщо тебе любить Бог.
Або якщо тобі повезе.
Але ж неоспоримо шо він зробив багато щоб повезло?
Він не розуміє, що як він в більшості не вийде, і більшість, що спробують збанкрутують особливо зробивши ставку на єдину квартиру.
А так як індивідуальний план... мало шо вам там не нравиться ) в нього вийшло+ дітей вигодував.

Всё верно.
Но вы, видимо, пропустили.
Против этого как индивидуального плана detroytred как раз не возражает.
Он говорит только о том, что это не план для страны.

а тут не праві. не буду казати це як аксіому, але ЯКЩО всі почнуть працювати, то ефект буде в масштабі країни. як приклад протестанські країни, й ті ж США пару сторіччь тому. що в протестанській релігії - праця угодна Богу, всі працюють - результат бачимо. навіть Північ-Підень Європи. це не єдина причина, але доволі вагома.

в нашій країні ще теж діє цей підхід - держава має те, держава має се. яких реформ вам не вистачає? бо фраза про реформи - це дуже загально. а конкретика - тут буде відповідь, нехай держава думає. а це означає, що ніхто не розуміє, які реформи треба провести для успіху - немає єдиного рецепту. в нашій країні не вистачає незалежної судової системи, а відповідно захисту приватної власності та бізнесу від свавілля держави. але й бізнес не дуже поспішає платити податки. потроху йдемо в цьому напрямку - більше платимо податків й слідкуємо, щоб менше крали з бюджету 8)
1
4
5
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 11:51

  _hunter написав:

  _hunter написав:
  katso написав:
  flyman написав:Мобільний звязок 125 грн. (не кожен місяць), провайдеру Інтернету 140 грн.
Приблизно 3 + 3 Жигулівського.
Тепер перахуйте в той еквівалент при СРСР

...... Сравнивать можно какие-то базовые вещи - например детский отдых - при СССРе любой мог отправить ребенка в пионерлагерь на смену 21 день - ну-ка господа олигархи, кто сейчас может себе позволить отправить ребенка на 21 день куда то самого?

Беглый поиск показывает, что это где-то три-четыре "минималки" выходит
https://mybabypass.com.ua/camps/detskij ... tiger.html
Или это что-то про "ребенок без гувернантки и пажа с телохранителем не проживет"? :roll:
Погодьтесь 3 мінімалки викласти за відпочинок однієї дитини не кожен роботяга може. А якщо в нього дітей 3є?
Є речі які при союзі народу були доступніші.
1
1
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 11:57

на днях смт писала що з обстрілами в Києві "краще ніж раніше".
У віддалених спостерігачів склалось враження цілком навпаки - вибухів та влучань сильно побільшало. Чи може вона про те й говорила - "краще влучають"?
рф модернізувала свої «Іскандери» та «Кинджали», щоб вони успішно ухилялися від систем Patriot, різко змінюючи траєкторію в останній момент, — Financial Times
Рівень перехоплення російських балістичних ракет у вересні різко впав до 6% порівняно з 37% у серпні, але запусків було менше.
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 11:58

Росія змогла модифікувати свої ракети, щоб обходити українську ППО – FT
Цього літа ракети серйозно пошкодили щонайменше чотири заводи з виробництва дронів у Києві та околицях. Зокрема, 28 серпня окупанти завдали удару по об'єкту, де виробляються турецькі дрони Bayraktar. :?

За словами двох чиновників, з якими спілкувалося видання, дві ракети, випущені під час цього удару, були націлені на офіси компанії, що розробляє та виготовляє компоненти для безпілотних систем. Тоді ж російські ракети обійшли українську протиповітряну оборону і також пошкодили офіси делегації ЄС та Британської ради, які розташовані неподалік.
https://www.pravda.com.ua/news/2025/10/02/8000877/
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 12:08

  jump написав:Росія змогла модифікувати свої ракети, щоб обходити українську ППО – FT
Цього літа ракети серйозно пошкодили щонайменше чотири заводи з виробництва дронів у Києві та околицях. Зокрема, 28 серпня окупанти завдали удару по об'єкту, де виробляються турецькі дрони Bayraktar. :?

За словами двох чиновників, з якими спілкувалося видання, дві ракети, випущені під час цього удару, були націлені на офіси компанії, що розробляє та виготовляє компоненти для безпілотних систем. Тоді ж російські ракети обійшли українську протиповітряну оборону і також пошкодили офіси делегації ЄС та Британської ради, які розташовані неподалік.
https://www.pravda.com.ua/news/2025/10/02/8000877/


А де фламінго?
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 12:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  jump написав:Росія змогла модифікувати свої ракети
А навщо їм ракети, коли спокійно шахеди літають коли та куди хочуть. Влучають десятками, жодного збиття. ШІ у прицілах МВГ зломався мабуть
1
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 12:31

  Letusrock написав:на днях смт писала що з обстрілами в Києві "краще ніж раніше".
У віддалених спостерігачів склалось враження цілком навпаки - вибухів та влучань сильно побільшало. Чи може вона про те й говорила - "краще влучають"?
рф модернізувала свої «Іскандери» та «Кинджали», щоб вони успішно ухилялися від систем Patriot, різко змінюючи траєкторію в останній момент, — Financial Times
Рівень перехоплення російських балістичних ракет у вересні різко впав до 6% порівняно з 37% у серпні, але запусків було менше.

Ни баллистика, ни мифическое гиперсветовое Кынжало не может на скоростях порядка 3М и выше менять траекторию хаотически(для расчёта Патриота который ведёт его) относительно курса(программы) заложенного со старта. А со старта там заложены только плавные манёвры по типу полёта истребителя Ф22 или МИГ25-31, ибо любое кынжало просто развалится от перегрузок(да и рули такой манёвр не предусматривают) или размотается по траектории, а баллистика уйдёт в "молоко" и поразит что то в километре от цели.
Крылатые же ракеты прекрасно облетают даже дома-свечки если летят с воды/поля на них.
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 12:32

  d44 написав:А навщо їм ракети, коли спокійно шахеди літають коли та куди хочуть. Влучають десятками, жодного збиття. ШІ у прицілах МВГ зломався мабуть


РосЗМІ показали вчорашній удар по Славутичу
По місту прилетіло щонайменше дев'ять "Гераней".
Вісім з них, за словами пропагандистів, прилетіли по території підстанції 330 кВт "Славутич", а ще один — по підстанції 110 кВт "Славутич". Росіяни розповіли також про втрати. За їхніми даними, знищено машинний зал, два трансформатори, сховище та поле розподільних пристроїв. Втім, вони чомусь не згадали про ураження Чорнобильської атомної станції.
https://zn.ua/ukr/war/roszmi-pokazali-v ... ichu-.html

Удар по Конотопу: суттєво пошкоджено залізничну інфраструктуру.
Міський голова вказав, що цю інфраструктуру вдасться відновити лише після перемоги
https://zn.ua/ukr/war/udar-po-konotopu- ... kturu.html

Вночі 31 російський дрон влучив по шести локаціях в Україні – ПС
https://zn.ua/ukr/war/vnochi-31-rosijsk ... ni-ps.html
В Одесі внаслідок масової атаки БпЛА спалахнула пожежа в залізничному депо «Укрзалізниці». Там є пошкодження та постраждав машиніст.
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 12:38

  jump написав:
  d44 написав:А навщо їм ракети, коли спокійно шахеди літають коли та куди хочуть. Влучають десятками, жодного збиття. ШІ у прицілах МВГ зломався мабуть


РосЗМІ показали вчорашній удар по Славутичу
По місту прилетіло щонайменше дев'ять "Гераней".
Вісім з них, за словами пропагандистів, прилетіли по території підстанції 330 кВт "Славутич", а ще один — по підстанції 110 кВт "Славутич". Росіяни розповіли також про втрати. За їхніми даними, знищено машинний зал, два трансформатори, сховище та поле розподільних пристроїв. Втім, вони чомусь не згадали про ураження Чорнобильської атомної станції.
https://zn.ua/ukr/war/roszmi-pokazali-v ... ichu-.html

Удар по Конотопу: суттєво пошкоджено залізничну інфраструктуру.
Міський голова вказав, що цю інфраструктуру вдасться відновити лише після перемоги
https://zn.ua/ukr/war/udar-po-konotopu- ... kturu.html

Вночі 31 російський дрон влучив по шести локаціях в Україні – ПС
https://zn.ua/ukr/war/vnochi-31-rosijsk ... ni-ps.html
В Одесі внаслідок масової атаки БпЛА спалахнула пожежа в залізничному депо «Укрзалізниці». Там є пошкодження та постраждав машиніст.


25 жовтня 2023
Зеленський попередив, що в разі атак росії на енергосистеми України будуть удари у відповідь
В «Укренерго» готові до будь-яких можливих сценаріїв з урахуванням даних військової розвідки про плани росії
