RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 979980981982
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 11:47

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Комусь за останній тиждень вдавалося побачити коротші папери, ніж Бахча?

Побачити вдалось, купити - ні.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4447
З нами з: 14.10.08
Подякував: 323 раз.
Подякували: 322 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 11:57

Re: Ринок ОВДП

А це лише в мене Приват пише, що "Купівля облігацій тимчасово недоступна, відновимо доступ найближчим часом?" За регламентом ніби мають продавати...
kreuz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3393
З нами з: 10.12.07
Подякував: 177 раз.
Подякували: 263 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 12:22

  kreuz написав:А це лише в мене Приват пише, що "Купівля облігацій тимчасово недоступна, відновимо доступ найближчим часом?" За регламентом ніби мають продавати...


Не лише у вас. Щось трапилось, фіксять.
Navegantes
 
Повідомлень: 446
З нами з: 22.02.23
Подякував: 12 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 12:38

  Navegantes написав:
  kreuz написав:А це лише в мене Приват пише, що "Купівля облігацій тимчасово недоступна, відновимо доступ найближчим часом?" За регламентом ніби мають продавати...


Не лише у вас. Щось трапилось, фіксять.

Та нічого там не трапилось, чекають щоб перейшло через 13-00...
Философ
 
Повідомлень: 777
З нами з: 30.07.09
Подякував: 265 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 13:38

  Navegantes написав:
  kreuz написав:А це лише в мене Приват пише, що "Купівля облігацій тимчасово недоступна, відновимо доступ найближчим часом?" За регламентом ніби мають продавати...

Не лише у вас. Щось трапилось, фіксять.

А я як відчував - 29 скупився! 🤗🤗🤗
asti
 
Повідомлень: 4541
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 760 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 979980981982
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Калькулятор прибутковості ОВДП
yevhen_cfo » П'ят 11 лип, 2025 14:38
1 4247
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 лип, 2025 16:23
greenozon
Валютні ОВДП
dan74 » Пон 28 кві, 2025 23:38
0 5361
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 кві, 2025 23:38
dan74
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 13:40
3 9496
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 19:19
prodigy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3618)
02.10.2025 14:12
Ринок ОВДП (9815)
02.10.2025 13:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.