Vadim_ написав:В Днепре у 1975 мене не могли пристроїти у яслі державн
а в перший клас коли змогли пристроїти, десь у 10-12 ? дід в селі кабанчика заколов щоб взяли бідолаху вадима
Сложности с садиком могли быть. Детей тогда было много, садиков не хватало. Но в конечном итоге все устраивались. Такие же сложности были и в незалежний. Количество детсадов падало быстрее, чем количество детей.
Може синьолобого шатуна хтось вкладе спати? Він же не розуміє прочитане. Відповідає не на те,, що цитує. Це не той випадок, коли дитину з інвалідністю треба залишати в загальному класі, щоб він соціалізувався, щоб не відчував себе іншим. Це ж повний деградант. Причому не на війні щось там трапилось , а просто спився.
Vadim_ написав:Сложности с садиком могли быть. Детей тогда было много, садиков не хватало. Но в конечном итоге все устраивались. Такие же сложности были и в незалежний. Количество детсадов падало быстрее, чем количество детей.
Hotab написав:Може синьолобого шатуна хтось вкладе спати? Він же не розуміє прочитане. Відповідає не на те,, що цитує. Це не той випадок, коли дитину з інвалідністю треба залишати в загальному класі, щоб він соціалізувався, щоб не відчував себе іншим. Це ж повний деградант. Причому не на війні щось там трапилось , а просто спився.
це той саме випадок коли потрібно Батьківщину зажищати а не пиз діти
Hotab написав:Може синьолобого шатуна хтось вкладе спати? Він же не розуміє прочитане. Відповідає не на те,, що цитує. Це не той випадок, коли дитину з інвалідністю треба залишати в загальному класі, щоб він соціалізувався, щоб не відчував себе іншим. Це ж повний деградант. Причому не на війні щось там трапилось , а просто спився.
ЛАД написав:Мама как-то съездила по медицинским показаниям в санаторий в Цхалтубо. Тоже по дешёвой профсоюзной путёвке. Она не была ни парт-, ни профоргом, рядовым инженером. И ей это сильно помогло. Да, хорошо бы ей туда съездить и ещё, но таких санаториев было парочка на весь Союз. Наверное, "элите" это было проще, у них были свои санатории и дома отдыха. Тем не менее. Сегодня вряд ли "пересичный" украинец сможет себе это позволить. "Элита" - без проблем.
Tskaltubo спєцом глянув де це. Саме там я не був, мені вистачило автомобільної дороги Тбілісі-Кутаїсі-Батумі, район Кутаїсі це опа, разруха як після бойових дій. Можете самі глянуть на гугл мапах шо зараз з тими санаторіями. Якісь є невеличкі готелі. Загуглив квитки, самі дешеві Віззейр на жовтень-листопад цього року Познань-Кутаїсі-Познань 52 ойро. UPD: Родоновий курорт є в нас- Хмільник.
Востаннє редагувалось Water в Чет 02 жов, 2025 18:16, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Мама как-то съездила по медицинским показаниям в санаторий в Цхалтубо. Тоже по дешёвой профсоюзной путёвке. Она не была ни парт-, ни профоргом, рядовым инженером. И ей это сильно помогло. Да, хорошо бы ей туда съездить и ещё, но таких санаториев было парочка на весь Союз. Наверное, "элите" это было проще, у них были свои санатории и дома отдыха. Тем не менее. Сегодня вряд ли "пересичный" украинец сможет себе это позволить. "Элита" - без проблем.
Tskaltubo спєцом глянув де це. Саме там я не був, мені вистачило автомобільної дороги Тбілісі-Кутаїсі-Батумі, район Кутаїсі це опа, разруха як після бойових дій. Можете самі глянуть на гугл мапах шо зараз з тими санаторіями. Якісь є невеличкі готелі. Загуглив квитки, самі дешеві Віззейр на жовтень-листопад цього року Познань-Кутаїсі-Познань 52 ойро.
ЛАД написав:Мама как-то съездила по медицинским показаниям в санаторий в Цхалтубо. Тоже по дешёвой профсоюзной путёвке. Она не была ни парт-, ни профоргом, рядовым инженером. И ей это сильно помогло. Да, хорошо бы ей туда съездить и ещё, но таких санаториев было парочка на весь Союз. Наверное, "элите" это было проще, у них были свои санатории и дома отдыха. Тем не менее. Сегодня вряд ли "пересичный" украинец сможет себе это позволить. "Элита" - без проблем.
Tskaltubo спєцом глянув де це. Саме там я не був, мені вистачило автомобільної дороги Тбілісі-Кутаїсі-Батумі, район Кутаїсі це опа, разруха як після бойових дій. Можете самі глянуть на гугл мапах шо зараз з тими санаторіями. Якісь є невеличкі готелі. Загуглив квитки, самі дешеві Віззейр на жовтень-листопад цього року Познань-Кутаїсі-Познань 52 ойро.
ЛАД написав:На мой взгляд, очень толковая статья https://daily.rbc.ua/ukr/show/strategichna-zagroza-tilu-rf-shcho-vidomo-1759314532.html"Первые пуски, преимущества и риски: что известно об украинской ракете "Фламинго". Статья довольно большая, поэтому цитировать не буду. Без розовых соплей, но и без огульного охаивания. Затрагиваются разные аспекты, касающиеся не только "Фламинго", в т.ч. и о коррупции. Очень рекомендую, особенно Шмитту, хотя ему вряд ли поможет.
Ну фігня якась.
По словам CТО компании Ирины Терех, сейчас они производят 50 ракет в месяц.
А далі йде розмова про "Первые пуски" Які "Первые пуски", якщо ВЖЕ випускають 50 ракет в місяць.