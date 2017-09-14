Ось fler повірила.
Додано: П'ят 03 жов, 2025 15:56
Додано: П'ят 03 жов, 2025 15:59
Ну вот прямо в табличке от погранцов - "Citizens of Ukraine"
Додано: П'ят 03 жов, 2025 16:04
Дивимось
За карла маркса - може й виробництво
Але сьогодні 70% ВВП -послуги , а виробництво -30%
При цьому пенсіонери і інші бюджетники - отримують гроші з податків.. а податки прямо пропорційні обєму виробництва...
І ще приклад
Випустили педераційники 300000 лад гранта, працівники зарплату отримали , ринок можновладці утильзбором на іноземні автівки-захистили... а покупці не купують...
і що робить виробник? правильно скорочує робочий тиждень і звільнює працівників... але виплачені гроші за ту партію з 200 000 автомобілів він же у працівника не забирає
Тому й виходить
Ви спочатку малюєте в голові фантазію... потім щоб не виглядати дурнем на цю фантазію натягуєте термінологію і виходить пшик...
Що там наприклад з реформами?
Як прокоментуєте табличку яку лад старається ігнорувати?
чому в тридцятці найрозвинутіших країн - 25 реформи в очі не бачили ?
а як прокоментуєте реформатора Мілея з його 2600% інфляції песо?
реформатора Гітлера з його концтаборами для всіх... особливо для євреїв?
реформатора Мао-дзедуна з його горобцями/домнами
я вже мовчу про реформатора йоську кривавого і пол-пота... ще ті реформи провели....
Додано: П'ят 03 жов, 2025 16:04
Я зрозумів правильно бо логічно що при населенні умовно 36 лямів, не можуть 26 лямів виїжджати за кордон. Тут це очевидно!
Але якщо б це стосувалось якихось інших статистичних даних, то я б напевно повірив назві таблиці, чому ж не вірити.
Я не маю ні можливості ні бажання перевіряти дані Укрстату. Це 100% введення в оману і це сильно підірвало мою довіру до даних Укрстату.
Додано: П'ят 03 жов, 2025 16:13
Ссылку, пожалуйста.
Додано: П'ят 03 жов, 2025 16:21
Ещё раз.
Если мы чего-то не знаем, это не значит, что этого не было.
detroytred приводил пример реформ в Испании, о которой вы писали, что там реформ не было.
Прокоментую, что врать не надо. Очень интересно, где вы такое увидели?
Тоже "з довідника стеля"?
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 03 жов, 2025 16:33, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 03 жов, 2025 16:28
Не жили вы в СССР.
Доверяй, но проверяй.
Особого доверия к данным Госстата я не испытываю, поэтому обращаю внимания на всё, что написано мелким шрифтом. А тут есть отсылка к данным погранслужбы, которая много раз говорила, что у них данные только по количеству пересечений границы.
Кстати, к вопросу о доверии, вы и сами пишете о населении "умовно 36 лямів", а не оперируете цифрой Госстата.
Додано: П'ят 03 жов, 2025 16:49
Спасибо, анекдот я знаю.
Но не очень понял связь с разговором о том, что первично - производство или торговля.
Хотя термин первичность мне не нравится, но не могу сообразить, как сформулировать правильно.
Додано: П'ят 03 жов, 2025 17:04
"У першому півріччі 2025 року Тайвань імпортував російську нафту (також лігроїн, продукт нафтопереробки, який отримують при перегонці нафти) на суму 1,3 млрд доларів та став найбільшим у світі її імпортером.
Про це йдеться у звіті Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA).
Середньомісячний імпорт російської нафти у Тайвань зріс майже в шість разів у період з 2022 року по перше півріччя 2025 року."
Також з початку повномасштабного вторгнення до кінця червня 2025 року Тайвань посів п’яте місце серед найбільших покупців російського вугілля у світі, імпортувавши його на суму 4,4 млрд доларів, хоча обсяги впали на 67% у першій половині 2025 року порівняно з 2024 роком.
Додано: П'ят 03 жов, 2025 17:14
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Хантеру зняти шору
❗️95% українських полонених пройшли через тортури: як Росія легалізувала насилля та катування, і що це означає для світу
29 вересня – як офіційне визнання насилля та тортур в тюрмах та таборах Росії (які вже давно стали системою!). Саме тоді путін підписав закон про вихід РФ з Європейської конвенції проти тортур. Тоді ж український омбудсмен Лубінець назвав тортури елементом державної політики Кремля.
– Системність тортур доведена ще до повномасштабної війни: витік “архіву ФСІН” довів, що в багатьох регіонах РФ були масовими побиття, знущання, використання медзакладів для катувань.
– Після 2022 року катували також українських військовополонених та цивільних, серед яких — жінки й літні люди. За даними ООН, понад 95% українських полонених зазнали катувань — це і побиття, і електрошок, і сексуальне насильство. Багато хто після повернення помирає від страшних наслідків.
– Міжнародні організації мовчать та практично нічого не роблять: Червоний Хрест теж обмежений у доступі до полонених і діє лише через «закриті» переговори.
З полону вдалося повернути 6235 людей, з яких 372 – цивільні. Кількість незаконно утримуваних цивільних може бути більше 16 тисяч. Понад 200 українських військовополонених загинули у тюрмах РФ.
🇺🇦Реальна Війна | Підписатись
