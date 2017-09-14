fler написав:

Vadim_ написав: fler написав: Якщо Росія переможе у війні проти України, це підбадьорить Китай у питанні Тайваню, Тайбей сподівається, що Київ вийде переможцем, заявив цього тижня заступник начальника генерального штабу з розвідки Міністерства оборони Тайваню Хсіє Цзі-Шен під час рідкісного візиту до Європи для участі у форумі з питань безпеки, повідомляє Reuters.

Може я чогось не розумію, але якого біса тоді Тайвань купляє шалену кількість нафти у рф? Шоби що? Якщо Росія переможе у війні проти України, це підбадьорить Китай у питанні Тайваню, Тайбей сподівається, що Київ вийде переможцем, заявив цього тижня заступник начальника генерального штабу з розвідки Міністерства оборони Тайваню Хсіє Цзі-Шен під час рідкісного візиту до Європи для участі у форумі з питань безпеки, повідомляє Reuters.Може я чогось не розумію, але якого біса тодіу рф? Шоби що?

А где об этом почитать? А где об этом почитать?

в шість разів у період з 2022 року по перше півріччя 2025 року."

Також з початку повномасштабного вторгнення до кінця червня 2025 року Тайвань посів п’яте місце серед найбільших покупців російського вугілля у світі

"У першому півріччі 2025 року Тайвань імпортував російську нафту (також лігроїн, продукт нафтопереробки, який отримують при перегонці нафти) на суму 1,3 млрд доларів та став найбільшим у світі її імпортером.Про це йдеться у звіті Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA).Середньомісячний імпорт російської нафти у Тайвань зріс майже, імпортувавши його на суму 4,4 млрд доларів, хоча обсяги впали на 67% у першій половині 2025 року порівняно з 2024 роком.