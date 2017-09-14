RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15344153451534615347
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 20:32

  budivelnik написав:Для людини яка прогулювала всі логічні науки-ти ще добре тримаєшся...
1 Три рази писав
а - реформи потрібні у голові... бо відсутність реформованої голови = супротив реформам в суспільстві
б - найлегше кожному РЕФОРМУВАТИ свою голову , бо це навіть при відсутності реформ в суспільстві приведе до покращеного власного результату( в порівнянні з нереформованою власною головою)
в - реформатори мають всього 3-5-7 років ( і то як правило після війни або зміни суспільного стану) щоб реформувати ГОЛОВИ , бо якщо їм це не вдасться-то реформи проваляться
г - реформи потребують ресурсів, які реформатори ОТРИМУЮТЬ за рахунок погіршення життя тих хто вимагає реформ .

По якому колу-то?((

Яка проблема вирішується?
Отримати подальший розвиток чого-кого? -- ринку країни.
В яких умовах? -- коли кожен не реформує в себе в голові. Коли нема оцього твого найлегшого.
То навіщо ТИ ПІДМІЯЄШ ПРЕДМЕТи, які розглядаються?

Поки не надасиш чіткої відповіді, далі нема сенсу рушити.

Кеп-очевидності:
- спротив реформам відбувається у всіх країнах
- після уходу посадовців, які започаткували реформи, їх наступники продовжують діяти в даному напрямку.
- реформи в перші роки погіршують життя частини населення.
Це лише природні процеси під час реформ.

Розглядати відсоток часу реформ до загального часу існування країни --- це ні про що.
Спочатку ти рахував відсоток в країнах(((
Не вийшло.
То вигадав рахувати відсоток в часі.
Ще було про - після війни, революції.

І тим паче більшість-меншість ну аж ніяк не є аргументом-то.
________________________
Переконування в головах, кажеш.
Так і в даному випадку прискорити час для цього переконання можливо через кого? - через можновладців.
В них інструменти-важелі.
По пустелі єврєї ходили самі і просто еволюціонували? - чи може хтось (Моісей) прискорив цей процес реформування в їх головах. А не чекав, поки вони самі еволюціонують.

Да куди не ткни... все впирається в наявність володіння інструментами-важелями впливу на суспільство, ринок, культуру, освіту і т.д.
Тому й отака боротьба саме за владу.

Ти не можеш осягнути: якщо не буде ринкових, європейських реформ, то рано чи пізно країна скотиться до радикальних реформ а-ля гітлера, мао, пота і т.д.
Запобіжником може бути тільки інтеграція в ЄС..
І то не гарантованим. Бо місцева лє пен буде на порядки радикальнішою, ніж хфранцузька.

І тим, хто може думати, натякну --- саме тому Україну обтьосують до рівня ...
Це всіх влаштовує. Всіх.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 03 жов, 2025 21:04, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 25721
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 21:03


Страшні справи.
Schmit
 
Повідомлень: 5192
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 21:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:В яких умовах? -- коли кожен не реформує в себе в голові. Коли нема оцього твого найлегшого.
Ти можеш закликати можновладців реформовувати чужі голови..
Але тоді згідно з історичними прикладами твої заклики повинні звучати наступним чином
Якщо САМІ не реформуєте то отримаємо вибір одного з багатьох варіантів
а - корейський з чеболами ( корупційний розподіл на початку, де чітко регламентовано куди ти не маєш права лізти і як наслідок 70 років після реформ пройшло а президентів (практично кожного) після зняття з посади - садять... але це ще хороший варіант
б - лікуань - посадив найближче оточення за корупцію ( хто мріє щоб кума посадили ?).. хоча і цей варіант не найгірший
в - ленін/сталін - реформували країну, перший знищив 10% населення (всіх розумних і багатих) , другий заради створення заводів знищив працьовитих селян ( хочеш щоб село де твої батьки було знищене? чи хочеш заради світового панування розпочати світову ? чи хочеш 70 років забивати мозок населення дурницями , які через 30 років після краху совка ще міцно тримаються в головах 70% українців?)... але і це не найстрашніший ,
є ще два
г - мао... треба коментарі? хочеш бігати за горобцями і будувати домни в селах?
д - пол-пот... - скільки там 30% населення знищено?
є правда ще приклад Грузії з Саакашвілі... - хочеш президента в тюрму, країну назад в расейський мір?
чи Бальцеровича - в 2 рази падіння рівня життя, потім 5 років викарабкуватись ... щоб ПОМІНЯТИ СВОЮ ГОЛОВУ

Покажи мені приклад реформ , який ПОЧАВСЯ з покращення життя?
Не покажеш
А я тобі можу показати приклад реформ який почався з погіршення на 5 років, але погіршення контрольованого , без передачі ресурсів, і з самостійним визначенням як глибини падіння(чим глибше впадеш тим швидше розумнієш) так і часу реформ - я.

Тому
Я нічого не маю проти того, щоб хтось закликав реформувати Державу.
Просто цей хтось -повинен закликати з врахуванням реальних історичних фактів а не власних фуфлофантазій..

І тоді, населення побачивши що ніякий можновладець (1% населення країни) не зможе зробити когось багатим... без відданої праці цього самого когось.
А раз можновладець працювати не буде і максимум може тільки сказати/підказати , або й гірше змісити... то може тоді простий пересічний вирішить що кращне ячк я ніж так як фантазуєш ти?

Про інструменти-важелі-умови
Ці три слова - я від тебе чую постійно
1 Опиши дію інструмента/важеля/умови - який буде діяти через 5 років після проведення реформи на людину в головій якої совок?
2 Як тільки почнеш про пропаганду - то вона має бути тотальною і такою щоб повірили ? а хто купить час в ЗМІ , знайде Рібентропа і перепише під сьогоднішні умови+заткне рот опонентам?
3 Якщо про силовий - то звідки візьмуться кошти на утримання силового блоку який нагне тих хто відігнав 2армію світу?

Тому ще раз
саме повторення
Боже поможи виграти в лотарею..
без купівлі лотарейного квитка - тобі не допоможе.

А от ця купівля і є розшифровка важелі/інструменти/умови.

ПС
Боїнг не прийде сюди розкидати гроші...
Можу тобі описати як це відбувається..
Йде засідання директорату Боїнгу - поступає пропозиція від уряду(можновладців ) України - зайти в Україну
Питання від директорату
а - чи є там ринок збуту для нашої продукції? ....---нема, бідні люди , країна маленька, літаками користуватись як правило не будуть бо дорого , є дешевші варіанти
б - а нафіга нам туди входити,,,,, - можемо дати площадку щоб будувались боїнги
в - а хто ці новозбудовані купить Ви _? , так ви ж бідні... - так у нас є титан
г - так ми його й так купуємо і заплачені вами кошти назад отримуємо за рахунок передачі вам в оренду вживаних боїнгів...

Тому ще раз - нафіга Боїнгу захід на наш ринок, якщо з таким самим успіхом він зайде в якусь східну європу де для нього є вигода бо Європейці мають гроші літати....
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27119
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2991 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 21:54

  budivelnik написав:
  detroytred написав:В яких умовах? -- коли кожен не реформує в себе в голові. Коли нема оцього твого найлегшого.
Ти можеш закликати можновладців реформовувати чужі голови..
Але тоді згідно з історичними прикладами твої заклики повинні звучати наступним чином
Якщо САМІ не реформуєте то отримаємо вибір одного з багатьох варіантів
а - корейський з чеболами ( корупційний розподіл на початку, де чітко регламентовано куди ти не маєш права лізти і як наслідок 70 років після реформ пройшло а президентів (практично кожного) після зняття з посади - садять... але це ще хороший варіант
б - лікуань - посадив найближче оточення за корупцію ( хто мріє щоб кума посадили ?).. хоча і цей варіант не найгірший
в - ленін/сталін - реформували країну, перший знищив 10% населення (всіх розумних і багатих) , другий заради створення заводів знищив працьовитих селян ( хочеш щоб село де твої батьки було знищене? чи хочеш заради світового панування розпочати світову ? чи хочеш 70 років забивати мозок населення дурницями , які через 30 років після краху совка ще міцно тримаються в головах 70% українців?)... але і це не найстрашніший ,
є ще два
г - мао... треба коментарі? хочеш бігати за горобцями і будувати домни в селах?
д - пол-пот... - скільки там 30% населення знищено?
є правда ще приклад Грузії з Саакашвілі... - хочеш президента в тюрму, країну назад в расейський мір?
чи Бальцеровича - в 2 рази падіння рівня життя, потім 5 років викарабкуватись ... щоб ПОМІНЯТИ СВОЮ ГОЛОВУ

Покажи мені приклад реформ , який ПОЧАВСЯ з покращення життя?
Не покажеш
А я тобі можу показати приклад реформ який почався з погіршення на 5 років, але погіршення контрольованого , без передачі ресурсів, і з самостійним визначенням як глибини падіння(чим глибше впадеш тим швидше розумнієш) так і часу реформ - я.

Тому
Я нічого не маю проти того, щоб хтось закликав реформувати Державу.
Просто цей хтось -повинен закликати з врахуванням реальних історичних фактів а не власних фуфлофантазій..

І тоді, населення побачивши що ніякий можновладець (1% населення країни) не зможе зробити когось багатим... без відданої праці цього самого когось.
А раз можновладець працювати не буде і максимум може тільки сказати/підказати , або й гірше змісити... то може тоді простий пересічний вирішить що кращне ячк я ніж так як фантазуєш ти?

Про інструменти-важелі-умови
Ці три слова - я від тебе чую постійно
1 Опиши дію інструмента/важеля/умови - який буде діяти через 5 років після проведення реформи на людину в головій якої совок?
2 Як тільки почнеш про пропаганду - то вона має бути тотальною і такою щоб повірили ? а хто купить час в ЗМІ , знайде Рібентропа і перепише під сьогоднішні умови+заткне рот опонентам?
3 Якщо про силовий - то звідки візьмуться кошти на утримання силового блоку який нагне тих хто відігнав 2армію світу?

Тому ще раз
саме повторення
Боже поможи виграти в лотарею..
без купівлі лотарейного квитка - тобі не допоможе.

А от ця купівля і є розшифровка важелі/інструменти/умови.

ПС
Боїнг не прийде сюди розкидати гроші...
Можу тобі описати як це відбувається..
Йде засідання директорату Боїнгу - поступає пропозиція від уряду(можновладців ) України - зайти в Україну
Питання від директорату
а - чи є там ринок збуту для нашої продукції? ....---нема, бідні люди , країна маленька, літаками користуватись як правило не будуть бо дорого , є дешевші варіанти
б - а нафіга нам туди входити,,,,, - можемо дати площадку щоб будувались боїнги
в - а хто ці новозбудовані купить Ви _? , так ви ж бідні... - так у нас є титан
г - так ми його й так купуємо і заплачені вами кошти назад отримуємо за рахунок передачі вам в оренду вживаних боїнгів...

Тому ще раз - нафіга Боїнгу захід на наш ринок, якщо з таким самим успіхом він зайде в якусь східну європу де для нього є вигода бо Європейці мають гроші літати....

Чим тебе не влаштовує польський, корейсьий, сінгапурський, іспанський, ірландський варіанти?
Або мікс з деяких з них, з додаванням ще чогось.
На те і фахівці-реформатори -- щоб визначити-створити підходящу модель реформ. А не я буду щось фантазувати.
Навіщо ти тулиш полтпота, мао, леніна і т.д.???

В Кореї створювали свої умовні Боїнги. Завдяки реформам.
То до чого ти тулиш саме про захід Боїнга?
Я тобі про Боїнги-Бмв в якості чого показував?
В якості моделі розвитку до Боїнга-Бмв з рівня курей-зерна, а не до курей-зерна з рівня курей-зерна.
А зовнішні інвестиції за сприятливих умов в ринку в якісь сфери економіки зайдуть.. Не сумнівайся. Тільки треба щоб інвест-няні були не тільки на папері.


Ще раз: населення легко нагнули платити за газ в рази; легко заборонили коммі...
А ти співаєш, що ринковим та іншим реформам буде прям неймовірний спротив.
В армії зараз оті бійці нахилені теж достатньо і не тільки бійці...
Нічого не вимагають... і максимум спротиву - сзч.

Ти фантазуєш-прирівнюєш ринкові реформи до реформ а-ля загону с
селян в колгосп. Або пропаганду здорових ринкових реформ до пропаганди гебельса, коммі.
І на цій дурній фантазії будуєш про неможливість реформ в Україні.

Да, і з іншими можновладцями у реформаторів проблем не буде.
Дивись: навіть Зе і Ко лехго(((((( садить Беню і знімає народного героя-рятівника Залужного. Навіть не напружившись....

Спробуй моделювати не на фантазіях, а на реалі.
В реалі країни реформуються.
______________________________
А в тебе заперечення побудовані на:
Ти фантазуєш-прирівнюєш ринкові реформи до реформ а-ля загону с
селян в колгосп. Або пропаганду здорових ринкових реформ до пропаганди гебельса, коммі.
І на цій дурній фантазії будуєш про неможливість реформ в Україні.
А також недотичне про відсотки часу, меншість-більшість, після війни революцій.
____________________
В скільки ти про совок отой в голові населення будеш співати?
Совок в голові може лише в а-ля пенсів, предпенсів, які його бачили-знають.
І то вже мало в кого... а-ля шоколадку лікарю ніхто вже не несе(((
А основна рушійна сила в суспільстві - це вже люди, які "крутяться", мислять по ринковому.
Навіть дуже по ринковому..
Навіть захищати країну --- гроші і чималі вперед, а не за копійки та потім пільгами(((
Скільки ти про совок в головах ще співати будеш?
За віконцем ринок вже давно...
Потрібно лише сприятливі умови для його подальшого розвитку створювати. Можновладцям.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 03 жов, 2025 22:20, всього редагувалось 4 разів.
detroytred
 
Повідомлень: 25721
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 21:56

  Schmit написав:
Страшні справи.

А шо там? Бартки пускати з підводних лодок, чи в США шутдаун, хто б міг подумати.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41033
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1614 раз.
Подякували: 2859 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 22:23

Железняк... (почти матрос)...

«Слуг народа» во второй раз за месяц собирают на встречу с Зеленским, сообщает нардеп Железняк.

«Это в первый раз, когда не они вымаливают провести встречу, а сам Зеленский просит ее провести. Сейчас всех просят заранее предоставить свои вопросы президенту» (с)
detroytred
 
Повідомлень: 25721
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 15344153451534615347
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 128464
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 314603
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 999740
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9821)
03.10.2025 22:29
Sense Bank (14979)
03.10.2025 21:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.