budivelnik написав:........... Може легше для суспільства ( доцільніше для Вас) дозволити вам померти совками?
Большое спасибо за разрешение. Лучше помереть совком, чем... прапорщиком.
бо прапорщик зміг перетворитися на бізнесмена, а "совок" залишився "совком"
"И всё-то вы знаете, и всюду-то вы бывали". Если знаете этот старый анекдот.
P.s. По остальным вашим постам я уже писал - можете заранее считать, что я "слился". Давно надоело общаться с замполитами и инструкторами райкома по идеологии, объяснять вам что-либо абсолютно бесполезно. Тратить на вас время? Увольте.
budivelnik написав:...... Та й брехня наприклад про Корею... Корея почала в 1960... тобто ми зараз на тому ж рівні на якому була корея в 1990... І якщо порівняти Україна 2025 і Корея 1990 то побачимо наступне Країна____населення_____________ВВП___________________рік Пів Корея____42,87млн осіб___283,4млрд доларів______1990 Україна______35 ??? млн_________190 млрд доларів________2025
Так різниця є , тільки ми з 2014 воюємо
Вот только доллары 1990 и 2025 несколько разные.
И ВВП Ю.Кореи в 1960 - 3,858 млрд, в 1961-62 сильно упал и в 1968 - 3,828 млрд. Т.е рост начался после 1968 и за 22 года (а не 30) вырос в 74 раза. ВВП Украины в 1990 81,39 млрд., упал до минимума 31,58 млрд. в 1999, а 2000 - 32,38 млрд. и вырос до 199,8 млрд. в 2021. Не буду даже сравнивать с 1990. Сравним с 2000 - рост за 21 год (с 2000 до 2021) в 6,2 раза. Есть "небольшая" разница. Уже писал - незнание не освобождает от ответственности. И прежде, чем писать "брехня", надо хоть немного ознакомиться с вопросом.
В сентябре 2025 года большинство украинцев сохраняют уверенность в победе в войне против России. 39,9% респондентов ответили "да", еще 34% - "скорее да". Лишь 11,4% выразили сомнение, а 4,5% не верят в победу.
Итого 73,9% верят в победу. В военную победу верят 58,8%. (Я, правда, не очень понимаю, в какую тогда победу верят дополнительные 15,1% при ответе на первый вопрос).
Что считают победой.
25,7% считают победой восстановление контроля над территориями, захваченными после 24 февраля 2022 года, но без возвращения Крыма и ОРДЛО. Еще 24,6% ожидают полного восстановления границ 1991 года.
В то же время 21,6% респондентов готовы воспринять как победу остановку войны по линии фронта. 10,7% видят победу только в уничтожении российской армии и внутреннем распаде России.
Итого 50,3% победой считают восстановление каких-то границ. Отношение к России после войны
Большинство опрошенных поддерживают идею полного разрыва отношений с Россией после завершения боевых действий.
Выступают "за" 55% респондентов, еще 23,1% - "скорее за". Лишь 14% высказались против ограничений, а 7,9% не определились.
...только 18% украинцев ожидают, что война завершится до конца 2025 года. Зато 27% опрошенных говорят о 2026 году, 32% - о 2027 году и позже. Каждый четвертый респондент (23%) ответил "не знаю".
Ну это ладно, но более интересно другое:
большинство украинцев (62%) продолжают отвечать, что они готовы терпеть войну столько, сколько нужно (в начале июня 2025 года показатели были идентичны). Еще 4% ответили, что готовы терпеть около года. О более коротком периоде (полгода или несколько месяцев) говорят 21% респондентов (практически без изменений за последние несколько месяцев).
И интересно, что в марте согласных "терпеть столько, сколько нужно" было меньше - 54%. И этот процент медленно, но падал с 71-73% (до мая 2024).
Для большинства респондентов тремя главными признаками победы Украины в войне станет возвращение всех украинских пленных, депортированных и похищенных (37%), сохранение украинской государственности (31%) и прекращение ракетных обстрелов Украины (30%).
При Джонсоне и Никсоне грамм золота стоил доллар и в штатах зарплата была как сейчас у нас - 300-500 долларов не у среднего класса. В 90м году в штатах думаю и за полторы тысячи попробуй ещё найди рабочего, водителя на бус или трак того же, авто точно раз в пять с 60х подорожали. Так что реальный рост корейского ВВП был не в 74, а раз 10-15 от силы. Смотпя по чему считать, по мешку риса, по фунту тунца или литру бенза и грамму золота.
Согласен. Но и доллар 2021 года не равен доллару 2000. Так что у нас тоже, если говорить о реальном росте, то не в 6,2 раза. Но я уж не стал вдаваться в подробности, ограничился "методом" будивельника.
fox767676 написав:............ Ужгород хорош, и сами местные поликультурны и понаехов с Киева и юго-восточней дофига. ̶р̶у̶с̶с̶к̶о̶й̶ слобожанской мовы сейчас больше чем украинской. много больших жк строится. но семейный совет пока не решился на покупку.
Интересно, где будут работать будущие жители этих жк. Особенно, после войны.
detroytred Вы никак не хотите прислушаться к моему совету и прекратить споры с вашим оппонентом? Сколько можно толочь воду в ступе? Повторяется одно и тоже. Подозреваю, что это часто пролистывают, не читая. Совершенно бесполезно пытаться убедить в чём-то человека, считающего, что он всегда прав, а если не прав, "см. п.1". Когда ему указывают на ошибки или прямые подтасовки, внимание либо не обращается, либо как-то перекручивается. Он добился хороших (даже отличных) результатов в бизнесе. Своим трудом. Большим. Молодец. И за это заслуживает уважения. Но его попытки строить на этом "теорию"... И рассказывать о необходимости перестройки сознания, создания "сознательного строителя капитализма"... Чистый "совок" в худшем варианте. Если вы уж совсем не можете удержаться от спора, поставьте в чс, как я песикота, и проблем не будет.
Кстати, тут постоянно употребляется "совок" как ругательство. Очень интересно было бы услышать, какие черты "совка" мешают капитализму.
Очень странный вопрос. Видимо имеющий причины в зависти к бывшим землякам(тут их много) Очевидно, что люди покупающие новостройки в самом дорогом городе страны во время войны не пропадут и после, да и перспектив с точками приложения бизнес-усилий у города расположенного неподалеку от нескольких европейских столиц всяко больше чем в прифронтовом городе.
ЛАД написав:Кстати, тут постоянно употребляется "совок" как ругательство. Очень интересно было бы услышать, какие черты "совка" мешают капитализму.
Перш за все низький рівень конкуренції та відсутність права приватної власності на основні засоби виробництва в суспільстві. Потім: - перекос в бік адміністративних методів впливу в економіці. Точніше їх повне домінування. Це повний диктат партії та плану від неї. - уравніловка в оплаті праці. (заявлено "кожному по труду", а в реалі - кожному, скільки визначить партія). - упор на свідомість (тобто постійна пропаганда переваги колективного над індивідуальним та превалювання нематеріальних заохочень).
Капіталізм же вимагає протилежного: конкуренції, індивідуалізму, превалювання матеріальних стимулів, свобод --- по суті все це сприяє для накопичення капіталу індивідуально власниками. ________________________ Цікавий парадокс: сума результатів всіх умовно індивідуально за капіталізму виявилася більше, ніж результат колективної праці за совдеп. Тобто колгосп виявився менш ефективним, ніж кулаки.. Мортимер пояснював це, в першу чергу, низьким рівнем конкуренції в отому соціалізмі. Керівна роль партії знищує оную.
Будівельник ніяк не в стані осягнути, що для зникнення совку в головах достатньо прибрати оцей фактор в суспільстві --- руководящу партію. І практично одразу людська природа (тяга до збагачення і т.д.) візьме своє. Що і сталося, як тільки Горбі почав перебудову - дав більше свобод, обмежив партію. А як рухнув совдеп, то і овсі - совок зник всюди. І з голов в першу чергу. 90-ті ... який в пень совок хоч десь... самий дикий капіталізм, етап первинного накопичення капіталу, феєрія вільного ринку.
Це тільки в будівельника ще досі в голові фантомні болі совка(( І тому він вважає, що в інших українців ще совок в головах. Навіть на те, як українці так само, як хоч німці-французи і т.д. (які навіть організовано вимагають -- бастують, мітингують, що паралізують частини сфер країн), чогось хочуть або вимагають собі від влади, він голосить --- ахтунг, совок в головах. Що сказати ---- совдеп наніс глибоку душевну травму...