Додано: Нед 05 жов, 2025 02:32

В сентябре 2025 года большинство украинцев сохраняют уверенность в победе в войне против России. 39,9% респондентов ответили "да", еще 34% - "скорее да". Лишь 11,4% выразили сомнение, а 4,5% не верят в победу.

25,7% считают победой восстановление контроля над территориями, захваченными после 24 февраля 2022 года, но без возвращения Крыма и ОРДЛО. Еще 24,6% ожидают полного восстановления границ 1991 года.



В то же время 21,6% респондентов готовы воспринять как победу остановку войны по линии фронта. 10,7% видят победу только в уничтожении российской армии и внутреннем распаде России.

Большинство опрошенных поддерживают идею полного разрыва отношений с Россией после завершения боевых действий.



Выступают "за" 55% респондентов, еще 23,1% - "скорее за". Лишь 14% высказались против ограничений, а 7,9% не определились.

...только 18% украинцев ожидают, что война завершится до конца 2025 года. Зато 27% опрошенных говорят о 2026 году, 32% - о 2027 году и позже. Каждый четвертый респондент (23%) ответил "не знаю".

большинство украинцев (62%) продолжают отвечать, что они готовы терпеть войну столько, сколько нужно (в начале июня 2025 года показатели были идентичны). Еще 4% ответили, что готовы терпеть около года.

О более коротком периоде (полгода или несколько месяцев) говорят 21% респондентов (практически без изменений за последние несколько месяцев).

Для большинства респондентов тремя главными признаками победы Украины в войне станет возвращение всех украинских пленных, депортированных и похищенных (37%), сохранение украинской государственности (31%) и прекращение ракетных обстрелов Украины (30%).

Когда писал о результатах опроса, написал об условиях мира по мнению украинцев, но забыл написать о том, чтоИтого 73,9% верят в победу.(Я, правда, не очень понимаю, в какую тогда победу верят дополнительные 15,1% при ответе на первый вопрос).Итого 50,3% победой считают восстановление каких-то границ.Это по опросу Центра Разумкова.Был ещё опрос КМИС со 2 по 14 сентября -Ну это ладно, но более интересно другое:И интересно, что в марте согласных "терпеть столько, сколько нужно" было меньше - 54%. И этот процент медленно, но падал с 71-73% (до мая 2024).Был ещё опрос фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова с 12 по 18 августаСогласно нему верят в победу те же 73% -Но, правда, требования к победе значительно скромнее (возможно, просто иначе сформулирован вопрос):