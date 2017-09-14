Я еще не знаю в каком состоянии международные аеропорты
Жуляни роздовбали.
ВІП- термінал, біля якого я ще в 2023 сідав, знищено повністю.
Додано: Нед 05 жов, 2025 10:21
fox767676
Додано: Нед 05 жов, 2025 10:27
Re: Напад росії і білорусі на Україну
дуже шкода
його останні 10 років підремонтовували. щось модернізували, він такий затишний .
в Албанію у 2018 літав
БЦ Топаз на Лук'янівці, скляна башта, 15 років будували (як в Україні все більш-менш цікаве), і тільки перед війною відкрили
Додано: Нед 05 жов, 2025 10:38
Додано: Нед 05 жов, 2025 10:40
_hunter
А кількість івакуіровавшихся?
Додано: Нед 05 жов, 2025 10:42
Re: Напад росії і білорусі на Україну
не выглядит
для бюджетодефицитной страны
единственное что "критически важных бюджетников" действительно можно не выпускать
а так начнутся электоральные процессы и границы 22-60 будут сужаться приблизительно к 25-45
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 05 жов, 2025 10:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 05 жов, 2025 10:44
який чесний камінгаут. з дзеркала надиктовували?
це не теорія ЛАД - це реальна різниця в ментальності. й це ж відповідь на ваше останнє запитання. в капіталістичних країнах людина налаштована, що вона сама відповідає за свій добробут. шляхи досягнення цього добробуту геть різні - хтось отримує освіту, хтось йде відразу працювати, хтось відкриває свій бізнес...
а на пострадянському просторі ментальність зовсім інша у так званих совків - там щось має держава надати, в першу чергу роботу - або допомогу, якщо роботи немає. в Україні незважаючи на недоліки вже є основні можливості для заробітку грошей - ведення бізнесу дуже спрощене, можна ще й податки не платити. те саме й з роботою - було б бажання працювати й досягати чогось. так, є свої проблеми, але база ВЖЕ є
Додано: Нед 05 жов, 2025 10:46
Додано: Нед 05 жов, 2025 10:49
Додано: Нед 05 жов, 2025 10:58
Re: Напад росії і білорусі на Україну
"разбегается" и "бронь" это разные плоскости
после 45 особо не разбежишься, малая часть спромоглася накопить $ чтобы в своем преклонном возрасте начинать жизнь не с нуля на чужбине
так что будут приоткрывать
в противном случае велика вероятность внутригражданского противостояния
и об этом писал ДюриБачи, а я даже оппонировал
но мне достаточно и поэтапного снижения возраста выпуска
про то что начнут приоткрывать. и [по-дебильному] начнут с молодежи, я писал на доу в 2023
потом снизят с 60 до 55
потом до 45 для тех у кого не будет проблем с тцк (забронированных, ветеранов)
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 05 жов, 2025 11:06, всього редагувалось 5 разів.
Додано: Нед 05 жов, 2025 10:58
Статистика... ,
я самолётом перетинав кордон, приземлялись в Домодедово, когда был путч в рф, потом на авто в 1995 и потом там такой "учёт" был ,
Засада была в том что мы въехали в Луганскую область через Миллерово, 0 контроля , а был гражданин третьей страны , а потом выезжали через Гоптівку а там уже более па закону ..., велёлое было время...
