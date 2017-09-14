ЛАД написав:И это вы называете ниаршорингом? Когда переносили/размещали производство в КНР тоже был "ниаршоринг"?
ЛАД, вы немнго заропортовались в полемическом угаре Размещение производств американских компаний в северной Мексике это классический пример ниаршоринга Я что-то писал про КНР, кроме того что оттуда изъяли производство? Но пример хорош, как иллюстрация что производства из стран БРИКС могут быть перенесены в самую бедную переиферию западного мира (такую как Украина) по политическим мотивам. Я не то чтобы возлагаю большие надежды на это, но логически предположение вполне себе Ок. Ладно еще приблудный молдованин(пмр-овец скорей всего с 4-5 паспортами), но вот вы удивили
Banderlog написав:спорне питання. Ці сприятливі умови створюють 30 р підряд. Може краще створити несприятливі умови для виводу капіталу з України?
Спорним є - "Ці сприятливі умови створюють 30 р підряд."
Недостатньо сприятливі мабуть... Що лише поодинокі, як ото вище Шкода, мали змогу всунутися. А свої дорозвивалися з космосу до курей-зерна.
ну давайте з іншої сторони. Нам обіцяли що вступ в вто, та асоціація з єс приведе до золотого дощу з інвестицій в Україну. Начебто грошам потрібні демократичні цінності і якісь антикорупційні інституції. Результат? Може краще заборонити вивід капіталу? Хочаб на час війни? Та післявоєнний період.
Не "якісь" - а гарантии того, что какое-то непонятно РНБО одним днем инвестиции не отожмет.
>>> Може краще заборонити вивід капіталу? Оно-то да. Но для "золотого дощу з інвестицій" - это как бы аллерген...
_hunter написав:А возращаться они зачем будут? -- из-за ностальгии по "энергодефициту и инфраструктурных сбоев"?
в принципе процесс давно работает и да , некоторые не возвращались но удлинят максимальное время коммандировки до месяцев и т.д. а там и рпо, и амнистия части бегунцов
Потрібно розглядати з точки зору неофітів, от ми такі молоді, винесли біосміття народжене в СРСР, "розвантажили" ПФ, (тепер ніхто не заважає будувати черговий -ізм чи -кратію, а хто буде заважати, то ми воукекрською твердою рукою канцел кальче / нафронт) і як вжухххх ...
Но пример хорош, как иллюстрация что производства из стран БРИКС могут быть перенесены в самую бедную переиферию западного мира (такую как Украина) по политическим мотивам.
Так еще раз: почему за предыдущие 30 лет этот перенос не состоялся? -- со Шкодой, надеюсь, разобрались? Зачем переносить производство в заевропье, если ФОТ в Европе - максимум в три/четыре раза выше. При этом логистика из заевропья всю экономию съедает. И даже так - в Китае производство всеравно дешевле...
Виводять капітал здебільшого можновладці-управлінці-регулятори... (олігархи до можновладців теж відносяться). Чому? Тому що не мають МЕТИ прирощувати його в своєму ринку... Через Самсунги-Хюндаї... Розвиток ринку в напрямку до самсунгів-хюндаїв. А курі-зерно мають малий обмежений об'єм.
Тобто самі собі вони не заборонять. За такої своєї мети. А якщо матимуть мету розвивати свій ринок ... то й потреби виводити не матимуть. Забороняти самім собі й не потрібно буде. А людям тим паче, прирощувати в місцевому ринку будуть... свої пенсійні і т.д. накопичення.