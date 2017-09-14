RSS
  #<1 ... 1536515366153671536815369>
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 12:53

  Успіх написав:
  Banderlog написав:не хотіли переставати скігліть і брати азіровську лопату, хай беруть кулебівську.

"Выплаты за подписание контракта с ВСРФ в Москве достигли 73$ тысячи"

економіка РФ рухне
flyman

 




 

 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 12:56

  fox767676 написав:
  flyman написав:Потрібно розглядати з точки зору неофітів, от ми такі молоді, добили біосміття народжене в СРСР, "розвантажили" ПФ, і зараз вжухххх ...


у 2023 прогулювався по елітному квартальчику Печерська
молодики років 30 на тенісному корті обговорювали майбутнє відрядження до США
ось так треба жити

генофонд
flyman

 




 

 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 13:00

чому тут буде все АІ (цифровий комунізм)

  detroytred написав:Виводять капітал здебільшого можновладці-управлінці-регулятори... (олігархи до можновладців теж відносяться).
Чому?
Тому що не мають МЕТИ прирощувати його в своєму ринку...
Через Самсунги-Хюндаї... Розвиток ринку в напрямку до самсунгів-хюндаїв.
А курі-зерно мають малий обмежений об'єм.

Тобто самі собі вони не заборонять. За такої своєї мети.
А якщо матимуть мету розвивати свій ринок ... то й потреби виводити не матимуть. Забороняти самім собі й не потрібно буде. А людям тим паче, прирощувати в місцевому ринку будуть... свої пенсійні і т.д. накопичення.

для грарної супердержави достатньо з десяток комбайнерів-трактористів на район і пара мільйон населення, а от для її захисту ресурсу потрібно в десятки разів більше, от шукай можновладцям оптимум у задачі лінійного програмування, Матриця
flyman

 




 

 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 13:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:генофонд


є антиутопії, там при досягненні 60 річного віку фатальні ін'єкції робили
І гасло - "пожив - дай пожити іншим"
fox767676

 




 

 
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 13:03

  flyman написав:
  Успіх написав:
  Banderlog написав:не хотіли переставати скігліть і брати азіровську лопату, хай беруть кулебівську.

"Выплаты за подписание контракта с ВСРФ в Москве достигли 73$ тысячи"

економіка РФ рухне
все колись рухне. В довгостроковій перспективі всі ми мертві. вся справа в тім що хтось раніше, а хтось попізже.
Так от, економіка України вже рухнула, ми тримаємось на західних кредитах.
Рф теж колись може впасти, але хто сказав що їм тоді не надасть кредити Китай? З чого ви взяли, що при падінні економіки впаде армія чи політичний режим?
Banderlog

 




 

 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 13:17

Цифра 73 стає магічною)))

  Banderlog написав:це скільки в хамбургерах?
Так пох.
73Куї - вони і в Занзібарі 73Куї 😁

А що там нашим контрачам - 2ляма грн на рік? 50Куїв?
І то тільки молоді?(якої половину випустили закордон?)😁
Успіх

 




 

 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 13:18

  Banderlog написав:.........
ну давайте з іншої сторони. Нам обіцяли що вступ в вто, та асоціація з єс приведе до золотого дощу з інвестицій в Україну. Начебто грошам потрібні демократичні цінності і якісь антикорупційні інституції.
Результат?
Може краще заборонити вивід капіталу? Хочаб на час війни? Та післявоєнний період.
Обещать можно много чего.
А создавать условия это немного другое.
Хотя, впрочем, для себя "элита" условия создала. :)
А "заборонити вивід капіталу"... Хто ж сам собі буде забороняти?
ЛАД

 




 

 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 13:19

  flyman написав:
  Успіх написав:Ну я ж визнав


А я на фронті три роки хіба не так виправляв свої помилки? :mrgreen:
Успіх

 




 

 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 13:22

73%

  flyman написав:
  Успіх написав:
  Banderlog написав:не хотіли переставати скігліть і брати азіровську лопату, хай беруть кулебівську.

"Выплаты за подписание контракта с ВСРФ в Москве достигли 73$ тысячи"

економіка РФ рухне

А в нас - все потужно!
Але щось наш 73-відсотковий не може нашим воїнам підняти до 73Куя?!

Як так?©

Економіка то скоро рухне, але чия саме? :roll:
>>>
  Banderlog написав:Так от, економіка України вже рухнула, ми тримаємось на західних кредитах
Успіх

 




 

 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 13:31

  Успіх написав:
  Banderlog написав:це скільки в хамбургерах?
Так пох.
73Куї - вони і в Занзібарі 73Куї 😁

А що там нашим контрачам - 2ляма грн на рік? 50Куїв?
І то тільки молоді?(якої половину випустили закордон?)😁

Ти краще подумай, шо з пропагованою тобою ідеєю завезти найманців з зімбабва?
Рф зара б їх перекупила на раз два)
Визнаєш що був не прав?
Ціна доляра не кругом однакова) но якщо всеодно тратити в занзібарі то пох звідки привіз з України чи з рф :wink:
Banderlog

 




 

 
1
1
