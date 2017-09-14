|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 05 жов, 2025 14:11
flyman написав:
знайдіть на карті початку минулого сторіччя "Придністров"я"
я в курсі за херсонську губернію
її західну перлину подарували хантерам і ось результат
fox767676
Повідомлень: 4385
З нами з: 13.06.20
Подякував: 408 раз.
Подякували: 188 раз.
Додано: Нед 05 жов, 2025 14:15
fox767676 написав: flyman написав:
знайдіть на карті початку минулого сторіччя "Придністров"я"
я в курсі за херсонську губернію
її західну перлину подарували хантерам і ось результат
Так отож, якщо вступить Бесарабія в ЄС, то це їй буде подарунок від неньки?
flyman
Повідомлень: 41043
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1614 раз.
Подякували: 2859 раз.
Додано: Нед 05 жов, 2025 14:20
flyman написав:
Так отож, якщо вступить Бесарабія в ЄС, то це їй буде подарунок від неньки?
як вони вступлять якщо Кишінів звичайними рос.сау з пмр прострілюється?
Та і Україна з Молдовою в одному пакеті йдуть, не буде України, то не буде і Молдови
fox767676
Повідомлень: 4385
З нами з: 13.06.20
Подякував: 408 раз.
Подякували: 188 раз.
Додано: Нед 05 жов, 2025 14:32
ви за кого?
Vadim_
Повідомлень: 3984
З нами з: 23.05.14
Подякував: 623 раз.
Подякували: 509 раз.
Додано: Нед 05 жов, 2025 14:34
тоб то це москальський ?
Vadim_
Повідомлень: 3984
З нами з: 23.05.14
Подякував: 623 раз.
Подякували: 509 раз.
Додано: Нед 05 жов, 2025 14:38
Banderlog написав:
Ти краще подумай, шо з пропагованою тобою ідеєю завезти найманців з зімбабва?
Успіх написав: Banderlog написав:
це скільки в хамбургерах?
Так пох.
73Куї - вони і в Занзібарі 73Куї 😁
А що там нашим контрачам - 2ляма грн на рік? 50Куїв?
І то тільки молоді?(якої половину випустили закордон?)😁
Рф зара б їх перекупила на раз два)
Визнаєш що був не прав?
Ціна доляра не кругом однакова) но якщо всеодно тратити в занзібарі то пох звідки привіз з України чи з рф
А що не так?
Треба було в перший рік не бусифікацію починати практикувати, а закупівлю зімбабвійців
А цвіт нації через рік на дембель відправляти!
Дивись як ворог зробив - спочатку відправив на убой зеків, бурятів, а потім корейців закупив...
Успіх
Повідомлень: 8689
З нами з: 18.03.21
Подякував: 292 раз.
Подякували: 1010 раз.
Додано: Нед 05 жов, 2025 14:40
fox767676 написав: flyman написав:
знайдіть на карті початку минулого сторіччя "Придністров"я"
я в курсі за херсонську губернію
її західну перлину подарували хантерам і ось результат
Нихто не защитит тебя лучше как ты сам себя...
нато ? х у ета
Vadim_
Повідомлень: 3984
З нами з: 23.05.14
Подякував: 623 раз.
Подякували: 509 раз.
Додано: Нед 05 жов, 2025 14:43
stm написав: Banderlog написав: stm написав:
Багато, у 2 рази більше ніж у 2024. Цікаво на оркостані гамбургери так виросли в ціні чи є інша причина?
Давайте, майор, з вами подумаємо навіщо давати х2 якщо у цілому бюджет вже дефіцитний, а ФНБ що накоплювали 20 років пустий?
тут особо думати не треба. Вони збільшили воюючу армію в 2 раза. І охочих до хамбургургерів стало менше. Дуже навіть можливо що років через 2 вони перейдуть на поповнення армії по українськи, на бусифікацію. В нас воно почалось з літа 22го. Чи Ви гадаєте , що репресивний механізм в них меншефективний?
Вірно, тому що на ті гроші гамбургалюби вже не йдуть. А ще я вважаю що репресивний механізм у них гарний, і можна обіцяти навіть 100тис.,
більшість щось невірно оформлює і зникає безвісті після першої виплати яка значно менша ніж обіцяне, але достатня щоб у селі вважали що то є трамплін сім'ї)
А що, краще як в нас - не обіцяти/не давати нормальної зарплатні(чи високих премій за підпис контракту), а тупо примусово бусифікувати на умовну перловку?(сильно розженешся на зарплату солдата в 500дол.?)
Отож!
Успіх
Повідомлень: 8689
З нами з: 18.03.21
Подякував: 292 раз.
Подякували: 1010 раз.
Додано: Нед 05 жов, 2025 14:44
Banderlog написав: fox767676 написав:Vadim_
cходи в вытрезвитель, попроси чтобы усыпили на 48 часов
витрєзвітілі закінчились з совком. Зо 5 років тому я півдня вбив на замерзаючого в рідному селі алкаша. Нікому воно не треба.
Шо ви хочете від впенса , непридатного?
Vadim_
Повідомлень: 3984
З нами з: 23.05.14
Подякував: 623 раз.
Подякували: 509 раз.
Додано: Нед 05 жов, 2025 14:47
Vadim_ написав:
Нихто не защитит тебя лучше как ты сам себя...
нато ? х у ета
В граніт!©
Успіх
Повідомлень: 8689
З нами з: 18.03.21
Подякував: 292 раз.
Подякували: 1010 раз.
