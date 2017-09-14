|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 05 жов, 2025 19:20
detroytred написав:
Для чого ти час на 200 років обрав?
Замість часу: початок ринкових реформ в країні-час-результат.
І вийде: 20-30 років і результат.
І буде тобі ймовірність під 90+%.
Є тривалість життя країни...
Є тривалість коли йшли активні реформи...
Я беру час активної реформи ( який визначаю як час знаходження при владі реформатора, найдовше Лі Куан Ю-40 років, Наполеон 14 років , Аденауер-13 років, Де-Голь 12 років) до загального часу існування Держави в капіталістичному устрої
Різних там Бальцеровичів-Саакашвілі які були менше 5 років я не розглядаю...
Тому
Франція -225 років - реформи 26 років
Німеччина -225 років - реформи 13 років
Як бачиш в мої 1-10% вкладається..
Все що відбувалось за межами впливу реформатора - є не його заслугами а заслугами населення..
Я ж тобі задавав питання
Ти скоїв аварію ( через 5 хв після отримання прав чи 1 рік чи 20 років) - чия вина ?
Ти проїздив 20 років без аварій - чия заслуга...
Як бачиш тобі не вдасться притягнути за вуха відповідь що в твоїй аварії винен інструктор якого не було в машині під час аварії..
А раз так - то за свої дії відповідаєш ти
За дії по виконанню законів /правил введених реформатором-відповідаєш ти ( реформатор відповідав за введення закону і все, після введення відповідальність за виконання лягає не на того хто ввів а того хто виконує( чи не виконує)
І взагалі
Основна суперечка була про інше
Про те який вплив можновладця на життя пересічного у відсотках
Мій варіант 1-5%
ти свій так і не озвучив.
Додано: Нед 05 жов, 2025 19:24
budivelnik написав: detroytred написав:
Для чого ти час на 200 років обрав?
Замість часу: початок ринкових реформ в країні-час-результат.
І вийде: 20-30 років і результат.
І буде тобі ймовірність під 90+%.
......
Основна суперечка була про інше
Про те який вплив можновладця на життя пересічного у відсотках
Мій варіант 1-5%
ти свій так і не озвучив.
Если "этот" мне выезд из страны одним днем закрыл - это можно за 100% считать? Или снова в ход альтернативная арифметика пойдет?
Додано: Нед 05 жов, 2025 19:28
budivelnik написав: detroytred написав:
Для чого ти час на 200 років обрав?
Замість часу: початок ринкових реформ в країні-час-результат.
І вийде: 20-30 років і результат.
І буде тобі ймовірність під 90+%.
Є тривалість життя країни...
Є тривалість коли йшли активні реформи...
Я беру час активної реформи ( який визначаю як час знаходження при владі реформатора, найдовше Лі Куан Ю-40 років, Наполеон 14 років , Аденауер-13 років, Де-Голь 12 років) до загального часу існування Держави в капіталістичному устрої
Різних там Бальцеровичів-Саакашвілі які були менше 5 років я не розглядаю...
Тому
Франція -225 років - реформи 26 років
Німеччина -225 років - реформи 13 років
Як бачиш в мої 1-10% вкладається..
Все що відбувалось за межами впливу реформатора - є не його заслугами а заслугами населення..
Я ж тобі задавав питання
Ти скоїв аварію ( через 5 хв після отримання прав чи 1 рік чи 20 років) - чия вина ?
Ти проїздив 20 років без аварій - чия заслуга...
Як бачиш тобі не вдасться притягнути за вуха відповідь що в твоїй аварії винен інструктор якого не було в машині під час аварії..
А раз так - то за свої дії відповідаєш ти
За дії по виконанню законів /правил введених реформатором-відповідаєш ти ( реформатор відповідав за введення закону і все, після введення відповідальність за виконання лягає не на того хто ввів а того хто виконує( чи не виконує)
І взагалі
Основна суперечка була про інше
Про те який вплив можновладця на життя пересічного у відсотках
Мій варіант 1-5%
ти свій так і не озвучив.
Тому що не згоден ні з твоїм оцим взяттям часу, ні з можливістю визначити у відсотках вплив можновладців на життя пересічного.
Це буде а-ля середня температура по палаті ----- дурниця ні а чьом.
А ти з нею носишся...
Тебе не бусікували, а іншого бусікували і ага.., то який вплив у відсотках? Або якесь рішення кабміну чи закон повністю перевернув життя, а до іншого він і овсі ніяким боком, то який вплив у відсотках? Або олігарх одного ..., а на іншого ні, то який вплив у %?
А ще є різні степені залежності окремо кожного, то про що середня-то буде?
Зато вплив можновладців-управлінців-регуляторів на країну, суспільство, ринок я оцінюю десь під 90%.
Повноваження в них, інструменти-важелі в них. Рішення та дії цієї організованої меншості (тобто можновладців-управлінців-регуляторів) на неорганізовану більшість мають вплив, на мою думку, під 90%.
10% -- це ота можливість впливу самих пересічних, якщо можновладці-управлінці-регулятори вийдуть за межі прийнятого самими пересічними.
Наприклад, рішеннч від можновладців завтра всіх на цєпь пересічні не сприймуть.
І не гальмуй: якщо наступник Бальцеровича одразу не відмінив його реформаторське рішення-дію, то він продовжив реформу Бальцеровича. Тобто реформа Бальцеровича продовжує діяти і після його уходу. Вплив реформи продовжується.
detroytred написав:
Зато вплив можновладців-управлінців-регуляторів на країну, суспільство, ринок я оцінюю десь під 90%.
Отже
в тому що я мільйонер -заслуга можновладців які мені подарували 13,5 млн з моїх 15
а в тому що в тебе пенсія 15000 - також заслуга можновладців які тобі подарували 13500
Ясно чого тобі так погано
Не ясно
а- чого мене для подарунків обрали ? ти ж їм вірою і правдою 25-30 років .. а вони тобі подачку в 13500 грн/місяць.....
б - а чого ти не висунув свою кандидатуру на подарунок в 13,5млн
Так само неясно
Десь в 1990 році ми одночасно прийняли рішення..
Ти -стати курсантом
Я -залишити армію...
То якщо на 90% це вплив можновладців то що ? ти міг стати мною а я тобою?
і тобі б подарували 13,5 млн , а мені як собаці кинули 0,0135млн ?
budivelnik написав: detroytred написав:
Зато вплив можновладців-управлінців-регуляторів на країну, суспільство, ринок я оцінюю десь під 90%.
Отже
в тому що я мільйонер -заслуга можновладців які мені подарували 13,5 млн з моїх 15
а в тому що в тебе пенсія 15000 - також заслуга можновладців які тобі подарували 13500
Ясно чого тобі так погано
Не ясно
а- чого мене для подарунків обрали ? ти ж їм вірою і правдою 25-30 років .. а вони тобі подачку в 13500 грн/місяць.....
б - а чого ти не висунув свою кандидатуру на подарунок в 13,5млн
Так само неясно
Десь в 1990 році ми одночасно прийняли рішення..
Ти -стати курсантом
Я -залишити армію...
То якщо на 90% це вплив можновладців то що ? ти міг стати мною а я тобою?
і тобі б подарували 13,5 млн , а мені як собаці кинули 0,0135млн ?
По буквах спробуй...
Там не про тебе або мене, а про суспільство, країну, ринок.
Ти знов генериш якісь дурні єралашики..
По стоп'ятнадцятому колу. Бувай.
Коли заєралашиш щось неординарне маякну.
detroytred написав:
Тебе не бусікували, а іншого бусікували і ага.., то який вплив у відсотках? Або якесь рішення кабміну чи закон повністю перевернув життя, а до іншого він і овсі ніяким боком, то який вплив у відсотках? Або олігарх одного ..., а на іншого ні, то який вплив у %?
А ще є різні степені залежності окремо кожного, то про що середня-то буде?
Це окремо , бо це статистика, яку як я бачу ти не розумієш...
Можна звичайно розглянути крайність - бусифікацію...
З точки зору математики , якщо є ресурс в 10 млн осіб які потрапляють під закон про бусифікацію .. і нехай 200 000 з них бусифіковано .. то це становить 2% від загальної вибірки....
Але навіть в цьому варіанті
Тебе бусифікували і ти приймаєш рішення
а - піти служити
б - відкупитись
в - втекти
г - відмовитись служити і сісти в тюрьму..
Отже вже тут в тебе море варіантів... і кожен з цих варіантів має підваріанти...
якщо служити то куди ? в тил, в розвідку, в штурмову і так далі....
якщо втікати то коли ?
якщо відкупатись то в яких сумах?
якщо сідати то на скільки (там же є суддя/адвокат і від того що ти ЇМ запропонуєш і буде залежати все подальше...
Тобто рішень вагон і маленький візок ... і ВСІ ТВОЇ, на які МОЖНОВЛАДЦІ не впливають..
Ти прийняв рішення йти курсантом.. Ти пішов - який відсоток того що це твоє рішення а який можновладців? 95% ти , 4,9% батьки, 0,1% можновладці через пропаганду?
Так от
на кожному кроці коли ти будеш приймати якесь рішення..ти приймаєш його сам і будеш нести за це відповідальність сам...
і так
можновладці створюють оточення..
сталін -це сталінські наркоми+силовики+стаханівці=1% і 99% потенційних рабів...
Але якщо можновладці Кравчук-Кучма-Ющенко-Янукович-Порошенко-Зеленський -створили умови по яким простий прапорщик міг стати мільйонером, то курсант з червоним дипломом -також міг добитись більшого ніж пенсія в 50 років...
А чому не добився?
Бо самостійно прийняв рішення, прийняти яке його ніхто під автоматом не змушував(бо 90% відповідальності -це коли я тебе під автоматом 90% з твоїх 30 років служби по казармі водив)
Успіх написав: fox767676 написав: Успіх написав:
Все. Я думаю, що далі вже не має сенсу копати/пробивати ще глибше дно. "Точка неповернення" вже пройдена...
Тут усі 40хв - цікаві!
Але, хто дуже зайнятий/немає часу(бо плете сітки, скручує дрони - робить все для нашої перемоги) - то можете подивитись 5-7хв спочатку і 5-7хв в кінці!
Від себе додам, що найгірше в цьому всьому, що влада на це не реагує/не робить висновки/не робить рішучих кроків на припинення цього всього лайна!!!
Справа навіть не в тому, що ви самі у 2019 обрали цю владу
Ще раніше ви нав'язали суспільству культ "оніжєдєтєй" а "старих совків на убой"
то зараз смішне ваше обурення з закономіринх наслідків
Ну я ж визнав, що зе перетворився на ге - що ще вам потрібно?
Я, просто в перший рік повномасштабки думав, що просто до влади не доходить той весь бардак, що твориться у війську і в тилу.
А потім побачив, що всі про все знають, але... нічого не хочуть з цим робити!
Наприклад, чому за стільки часу/за стільки вечірніх відосіків зе, я не бачив відосіка, на кшталт: "я побачив не одне відео про жорстоке/не людяне поводження з пересічними при "бусифікації" і я негайно створю комісії по перевірці тцк. А також, ми найближчим часом приймемо закон про покарання робітників тцк, які порушують права громадян... Тож, скоро робітники тцк будуть думати, чи порушувати їм права людини, чи присісти на 5-12років у в'язницю?"
Отак мало б бути!
Але ж такого нема!
Є тільки те, що можуть присісти на 5-12років колишні ЗАХИСНИКИ України!!!
Наприклад, мої побратими, які відкуячили 2-3-3,5роки на фронті, ризикували своїм життям і здоров'ям, і невитримавши того бардаку, пішли в сзч...
Як так?©
Пересічним ухилянтам, які відлежали на дивані всі ці роки, то загрожує лише штраф, або бусифікація - а колишнім ЗАХИСНИКАМ України - від 5 до 12р в'язниці??? За що? За те, що вони стільки років захищали Батьківщину???
Як так?©
Де правда?!!!
Див. з 39ї хв про сзч>>>
То що скажете, панове?
detroytred написав:
Там не про тебе або мене, а про суспільство, країну, ринок.
суспільство/країна/ринок - з нас і складається
і кожен в це вкладає свій вклад.
Ти мій вклад оцінив в 1,5 млн... малувато , але зійде..
а от свій чого так обесцінив? якихось 1500 грн пенсії в місяць - це все що ти зробив і на що заслужив?
Ще раз подумай.
ПС
я саме тому і цілий час пробую витягнути тебе на операції з числами.
Числа-вони беземоційні і їх можна між собою рівняти.
Тому знаючи елементарні правила
100%=це ціле
інерція в фізиці=інерції в економіці..
чим важче-тим більша інерція заважає змінювати траекторію
чим більший ринок-тим сильніша інерція яка заважає змінам
чим тіло більше/важче/ближче - тим сильніше воно впливає на інші тіла...
Тут інтерпритація по різних складових
чим більший часовий відрізок між подіями - тим менший вплив цих подій одна на одну..
Тобто
чим давніше проводилась зміна - тим менший вплив цієї зміни на сьогоднення..
і якщо ти зможеш свої фуфлофантазії перевести хоч трошки в беземоційний стан чистих цифр - тим краще почнеш розуміти те що колись прочитав.
budivelnik написав: detroytred написав:
Там не про тебе або мене, а про суспільство, країну, ринок.
суспільство/країна/ринок - з нас і складається
і кожен в це вкладає свій вклад.
Ти мій вклад оцінив в 1,5 млн... малувато , але зійде..
а от свій чого так обесцінив? якихось 1500 грн пенсії в місяць - це все що ти зробив і на що заслужив?
Ще раз подумай.
ПС
я саме тому і цілий час пробую витягнути тебе на операції з числами.
Числа-вони беземоційні і їх можна між собою рівняти.
Тому знаючи елементарні правила
100%=це ціле
інерція в фізиці=інерції в економіці..
чим важче-тим більша інерція заважає змінювати траекторію
чим більший ринок-тим сильніша інерція яка заважає змінам
чим тіло більше/важче/ближче - тим сильніше воно впливає на інші тіла...
Тут інтерпритація по різних складових
чим більший часовий відрізок між подіями - тим менший вплив цих подій одна на одну..
Тобто
чим давніше проводилась зміна - тим менший вплив цієї зміни на сьогоднення..
і якщо ти зможеш свої фуфлофантазії перевести хоч трошки в беземоційний стан чистих цифр - тим краще почнеш розуміти те що колись прочитав.
Твої цифри (1,2 млн. на звернення; відсотки по старлеям; ВВП Кореї-України; табличку з 30 країнами; рахування до 6; 200 країн; 200 років. Це хіти) я вже бачив.
А черговими банальними циферними єралашиками мене не здивувати. Штовхай їх міфичним читачам без мене. Будь самодостатнім місіонером.
Бо по суті ти місіонериш лише за мій рахунок.
Кумедний місіонер.. Халяви більше не буде. Лише хіти та екстра-дніща (як ото про манку, сраліна та Голодомор).
