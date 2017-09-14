За даними видання, акумуляторні батареї загальною потужністю 200 мегаватів здатні забезпечувати електроенергією близько 600 тисяч будинків приблизно дві години. Це дасть змогу енергетикам відновити енергопостачання в разі масштабного обстрілу і руйнування основних об'єктів енергетичної системи, розповів керівник проєкту з будівництва системи накопичення енергії ДТЕК Вадим Уткін.
може й не треба розповідати.
дві години можно легко пережить и без света. Если это действительно "дві години".
Заступник голови Ради безпеки РФ стверджує, що є декілька «версій» появи БпЛА над стратегічними об'єктами в Європі: провокації «бандерівців», діяльність проросійського підпілля, перевірка систем ППО, хуліганські дії місцевих жителів, прямий засил дронів із Росії.
«Причинами цієї паніки довкола „російських дронів“ може бути будь-яка з наведених причин чи їхня сукупність. Але головне не це. Головне, щоб недалекі європейці відчули на своїй шкурі, що таке загроза війни. Щоб боялись і тряслись, як отупілі тварини у стаді, яке женуть на бійню», — зловтішається Медвєдєв.
мені цікаво, він реально гадає, що всі перелякаються? чи врешті решт зрозуміють, що мають справу з оскаженілими, а скажених собак треба знищувати без гуманності та сантиментів?..
ЛАД написав:Для обычных жителей что-то меняется от замены фамилий криминалитета. Или "свой" криминалитет лучше "пришлого"?
довоєнний рівень злочинності Харкова та Закарпаття не співставний. Наш "рідний" криміналітет того часу це шпана з дитсадка, порівняно з "колегами" із Дніпра, Харкова та інших великих міст. Не рахуючи банду Пашкуляка в Мукачеві, криміналітет Закарпаття був досить "мирним", і обмежувався переважно економічними злочинами а-ля контрабанда цигарок та подібними дрібницями
по-перше, не бреши. Харків завжди був "ментовським" містом. жаль, Гепи на вас немає, щоб зрозуміли, що таке державний криміналітет
ЛАД написав:Боюсь, что "потребность в "движущей силе" такая же неотъемлемая черта человека, как и стремление к равенству. МАГА, по-моему, оттуда же.
яка така ж. я прям уявляю, як на Дикому Заході хтось чекає, як йому викорчовують нову ділянку, а ще й від індіанців захистять. з таким підходом індіанці досі б знімали скальпи з європейців...
А равенства, понимаемого как равенство доходов независимо от квалификации и количества труда, не было и в Союзе да и требования такого не было.
вимоги може й не було, а факт був. робочий заробляв більше, ніж інженер, бо був гегемоном. ідеологія така ідеологія. а раціоналізатор, який міг зекономіти мійльони отримумав свою премію - скільки там?..