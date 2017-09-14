RSS
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 22:04

По слідах Флер...)))

  pesikot написав:
  Успіх написав:pesikot, Хотаб - долпойопи, що ви мелете?🤦🏻

Що ? в десяточку влучили ? )

Ага, хіба соснули за десяточку :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8704
З нами з: 18.03.21
Подякував: 293 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 22:05

  Hotab написав:Якийсь він непостійний . Сам почав, а тепер йому ця гра не подобається
Я ж не знав, що ти так глибоко заглотуєш🤣🤣🤣
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8704
З нами з: 18.03.21
Подякував: 293 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 22:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Долярек суїцидно побіг в психічну атаку, змирившись з долею. Не будемо заважати))
Hotab
 
Повідомлень: 16625
З нами з: 15.02.09
Подякував: 394 раз.
Подякували: 2505 раз.
 
Профіль
 
4
4
4
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 22:32

  stm написав:
  Hotab написав:Я і сам Детройта трохи недолюблюю 😅😅

У саме серденько вдарив...

Не в серденько влучив, а перевів стрєлкі це називається.

Ви теж не неочікувано зрефлексували і на суть, і на слово "недолюблюю".
Ще й мімо, як завжди. Бо на пряме питання чому Успіх таке саме не закидає мені, він вже двічі відповідав.
Тобто ніхто нікуди Успіха не вдарив.

Трешак: з'явитися лише, щоб вистрибнути стосовно переходу на особистості в бік Детройта.
detroytred
 
Повідомлень: 25782
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 22:36

  detroytred написав:
  stm написав:
  Hotab написав:Я і сам Детройта трохи недолюблюю 😅😅

У саме серденько вдарив...

Не в серденько влучив, а перевів стрєлкі це називається.

Ви теж не неочікувано зрефлексували і на суть, і на слово "недолюблюю".
Ще й мімо, як завжди. Бо на пряме питання чому Успіх таке саме не закидає мені, він вже двічі відповідав.
Тобто ніхто нікуди Успіху не влучив.

Трешак: з'явитися лише, щоб вистрибнути стосовно переходу на особистості в бік Детройта.

Добре, у Вас з Хотабом любов. З вашого боку, а з його я невірно зрозуміла теж любов )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6008
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 22:40

  stm написав:Добре, у Вас з Хотабом любов. З вашого боку, а з його я невірно зрозуміла теж любов )))

Теж мімо знов.
Мова була про вашу рефлексію суто на слово "недолюблюю".
Про любов-нелюбов тим паче когось, тим паче у мене з Хотабом, то ви вже чисто зі стелі намагаєтеся припхнути.
Бо схотілося. Вигадати дурницю.

Ги-ги...блондинко.
Будете ще продовжувати вигадувати дурниці?
detroytred
 
Повідомлень: 25782
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 22:42

detroytred
Бо на пряме питання чому Успіх таке саме не закидає мені,


Взагалі то він пише всім пожежникам - воєнпенсам і звертається «ви»))
Чи ви вирішили пересидіти з покер-фейсом в доміку «а мене Долярек чухає за вушком!» 😅😅
Тим більше я в російсько-українській війні научавствовався, так якраз мені це все мимо 😅
Hotab
 
Повідомлень: 16625
З нами з: 15.02.09
Подякував: 394 раз.
Подякували: 2505 раз.
 
Профіль
 
4
4
4
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 22:55

  Hotab написав:detroytred
Бо на пряме питання чому Успіх таке саме не закидає мені,


Взагалі то він пише всім пожежникам - воєнпенсам і звертається «ви»))
Чи ви вирішили пересидіти в доміку «а мене Долярек чухає за вушком!» 😅😅
Тим більше я в російсько-українській війні на учавствовався, так якраз мені це все мимо 😅

Я вже відповідав вам двічі на даний закид (стосовно пересідіти ваші штовхання з Успіхом). Другий раз був сенс (може забули), а третій вже не бачу.

Він пише конкретно вам.
Коли мені тоннами накидував Василь і Ко не по участі, а по іншим в/питанням, я жодного разу не перевів стрєлкі.

Стосовно вашого наприймався участі, то це Успіху пояснюйте-відповідайте-підкреслюйте і розбирайтеся мімо він чи ні, а не мені. З мого боку ніколи й натяку не було.

І визначиться, бо у вас то всі тут тролять - не сприймате серйозно; то якісь вимоги висуваєте на оці ваші вистави з х... тощо.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 07 жов, 2025 22:59, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 25782
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 22:59

Попросіть щоб він писав «всі крім детройта» ))))

detroytred

Він пише конкретно вам




А професійні/спеціально треновані(за податки пересічних) "пожежники" з не тим ВОСом вже майже 4роки грають в тилу в карти і доміно,



Долярек канєш класів мало закінчив, але закінчення однини і множини він прослухав у школі 😅

Чи це ви не вмієте в закінчення слів і не розбираєтесь це одному чи всім? 😅

Коли будівельник пише вам, він і каже «воєнпенс» вам))
Hotab
 
Повідомлень: 16625
З нами з: 15.02.09
Подякував: 394 раз.
Подякували: 2505 раз.
 
Профіль
 
4
4
4
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 23:06

  Hotab написав:detroytred

Він пише конкретно вам




А професійні/спеціально треновані(за податки пересічних) "пожежники" з не тим ВОСом вже майже 4роки грають в тилу в карти і доміно,



Долярек канєш класів мало закінчив, але закінчення однини і множини він прослухав у школі 😅

Чи це ви не вмієте в закінчення слів і не розбираєтесь це одному чи всім? 😅

Коли будівельник пише вам, він і каже «воєнпенс» вам))

В саме серденько української граматики...
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6008
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
