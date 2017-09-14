RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15396153971539815399>
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 08:08

  ЛАД написав:Из интервью МГ «Объектив» Михаила Гагаркина, харьковского эксперта по антикризисному управлению и официального представителя Национальной ассоциации лоббистов Украины в Базеле (Швейцария).

Пошукав, шось такої асоціації не знайшов.
Water
 
Повідомлень: 3402
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 09:24

  Hotab написав:candle645

Звісно незаконне - замість 8-12 згідно-відповідно 426-1,


Так а що там, все ніяк не застосують 426 з розділу «військові злочини» у відносинах «військовий-цивільний»?

В тцкшнки опять цивильными стали?
Хм, дивно.. :P
_hunter
 
Повідомлень: 10700
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 09:28

  ЛАД написав:Тут сегодня писали о "возможных" ударах по нашим энергообъектам.
Так они не "возможны", а вполне себе наносятся. Я уже писал о многострадальной ТЭЦ. Вот свежее: ......

Там писали в контексте полного блекаута. С намеками "пусть только попробуют - мы их шапками закидаем".
А массовых отключений - как той зимой пока ещё нет...
_hunter
 
Повідомлень: 10700
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 10:14

Апофігєй...

Не дивно, що зараз розганяється по інету:
* ТЦК садять у підвал навіть добровольців, заявив офіцер ЗСУ та колишній прокурор у справах Майдану Сергій Горбатюк.
«Люди самі приходять до ТЦК, а у них забирають телефони та саджають у підвал із бусифікованими, які хочуть втекти, і ставляться як до свиней.
Хоча б поділяли», – сказав Горбатюк
https://www.threads.com/@bustabarista/post/DPhbZyWjQQD/тобто-для-добровольців-має-бути-підвал-з-покращеними-умовами-перебування

Хоча б поділяли...
Революція чого була? Гідності...
________________________
Може іпсо, але губами ворушить наче в такт словам.
detroytred
 
Повідомлень: 25783
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 10:43

  _hunter написав:
  ЛАД написав:Тут сегодня писали о "возможных" ударах по нашим энергообъектам.
Так они не "возможны", а вполне себе наносятся. Я уже писал о многострадальной ТЭЦ. Вот свежее: ......

Там писали в контексте полного блекаута. С намеками "пусть только попробуют - мы их шапками закидаем".
А массовых отключений - как той зимой пока ещё нет...
Чотири дні без світла та газу у Шостці зараховується за блекаут?
d44
 
Повідомлень: 772
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 10:51

Я бачив, як призвали інваліда дитинства, тому що на підставі ВЛК його визнали придатним. Довічний інвалід з дитинства визнаний придатним - це все в одному документі написано», - колишній прокурор, начальник штабу 23-го окремого стрілецького батальйону Горбатюк

«Набирають військовослужбовців, які не будуть служити. Вони далі визнаються непридатними і звільняються. За цей час вони отримують грошове забезпечення, форму. На одну людину витрачаються десятки або сотні тисяч гривень, щоб вона побувала місяць-два в армії і хтось перед кимось відзвітував. У рамках країни це мільярди збитків».

2 трильйонів на армію замало буде 8)
3 пора закладати до бюджету :lol:
jump
 
Повідомлень: 5099
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1322 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 11:16

  detroytred написав:Апофігєй...

Не дивно, що зараз розганяється по інету:
* ТЦК садять у підвал навіть добровольців, заявив офіцер ЗСУ та колишній прокурор у справах Майдану Сергій Горбатюк.
«Люди самі приходять до ТЦК, а у них забирають телефони та саджають у підвал із бусифікованими, які хочуть втекти, і ставляться як до свиней.
Хоча б поділяли», – сказав Горбатюк
https://www.threads.com/@bustabarista/post/DPhbZyWjQQD/тобто-для-добровольців-має-бути-підвал-з-покращеними-умовами-перебування

Хоча б поділяли...
Революція чого була? Гідності...
________________________
Може іпсо, але губами ворушить наче в такт словам.

Пропонує ввести підсорт для третього сорту?

Революція чого була? Гідності...Треба в Льовочкина, Фірташа та дітей Кучми запитати.
Вони точно в курсі.
UA
 
Повідомлень: 9730
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1883 раз.
Подякували: 2354 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 11:20

  detroytred написав:Апофігєй...

Не дивно, що зараз розганяється по інету:
* ТЦК садять у підвал навіть добровольців, заявив офіцер ЗСУ та колишній прокурор у справах Майдану Сергій Горбатюк.
«Люди самі приходять до ТЦК, а у них забирають телефони та саджають у підвал із бусифікованими, які хочуть втекти, і ставляться як до свиней.
Хоча б поділяли», – сказав Горбатюк
https://www.threads.com/@bustabarista/post/DPhbZyWjQQD/тобто-для-добровольців-має-бути-підвал-з-покращеними-умовами-перебування

Хоча б поділяли...
Революція чого була? Гідності...
________________________
Може іпсо, але губами ворушить наче в такт словам.

Ти віриш всім гнидам? :D
Нагадаю, Горбатюк це той виродок який по наказу Пороха завалив справу по розстрілам на Майдані. Я за ним давно спостерігаю, то кончене брехло.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3044
З нами з: 10.06.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 11:23

  jump написав:Я бачив, як призвали інваліда дитинства, тому що на підставі ВЛК його визнали придатним. Довічний інвалід з дитинства визнаний придатним - це все в одному документі написано», - колишній прокурор, начальник штабу 23-го окремого стрілецького батальйону Горбатюк

«Набирають військовослужбовців, які не будуть служити. Вони далі визнаються непридатними і звільняються. За цей час вони отримують грошове забезпечення, форму. На одну людину витрачаються десятки або сотні тисяч гривень, щоб вона побувала місяць-два в армії і хтось перед кимось відзвітував. У рамках країни це мільярди збитків».

2 трильйонів на армію замало буде 8)
3 пора закладати до бюджету :lol:

як завжди брехня, хто має інвалідність отримує відстрочку автоматично через резерв+ і не треба навіть ходити в тцк. Хто має інвалідність не проходять ВЛК.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3044
З нами з: 10.06.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 11:24

  jump написав:Я бачив, як призвали інваліда дитинства, тому що на підставі ВЛК його визнали придатним. Довічний інвалід з дитинства визнаний придатним - це все в одному документі написано», - колишній прокурор, начальник штабу 23-го окремого стрілецького батальйону Горбатюк

«Набирають військовослужбовців, які не будуть служити. Вони далі визнаються непридатними і звільняються. За цей час вони отримують грошове забезпечення, форму. На одну людину витрачаються десятки або сотні тисяч гривень, щоб вона побувала місяць-два в армії і хтось перед кимось відзвітував. У рамках країни це мільярди збитків».

2 трильйонів на армію замало буде 8)
3 пора закладати до бюджету :lol:

Всі здорові з відстрочкою та бронью.
Може системою ВЛК в Україні керують з ген. штаба рф? Як думаєте?
UA
 
Повідомлень: 9730
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1883 раз.
Подякували: 2354 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
  #<1 ... 15396153971539815399>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: барабашов, flyman, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 129795
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 315986
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 1001543
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15019)
08.10.2025 11:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.