Не дивно, що зараз розганяється по інету: * ТЦК садять у підвал навіть добровольців, заявив офіцер ЗСУ та колишній прокурор у справах Майдану Сергій Горбатюк. «Люди самі приходять до ТЦК, а у них забирають телефони та саджають у підвал із бусифікованими, які хочуть втекти, і ставляться як до свиней. Хоча б поділяли», – сказав Горбатюк https://www.threads.com/@bustabarista/post/DPhbZyWjQQD/тобто-для-добровольців-має-бути-підвал-з-покращеними-умовами-перебування
Хоча б поділяли... Революція чого була? Гідності... ________________________ Може іпсо, але губами ворушить наче в такт словам.
Я бачив, як призвали інваліда дитинства, тому що на підставі ВЛК його визнали придатним. Довічний інвалід з дитинства визнаний придатним - це все в одному документі написано», - колишній прокурор, начальник штабу 23-го окремого стрілецького батальйону Горбатюк
«Набирають військовослужбовців, які не будуть служити. Вони далі визнаються непридатними і звільняються. За цей час вони отримують грошове забезпечення, форму. На одну людину витрачаються десятки або сотні тисяч гривень, щоб вона побувала місяць-два в армії і хтось перед кимось відзвітував. У рамках країни це мільярди збитків».
2 трильйонів на армію замало буде 3 пора закладати до бюджету
Пропонує ввести підсорт для третього сорту?
Революція чого була? Гідності...Треба в Льовочкина, Фірташа та дітей Кучми запитати. Вони точно в курсі.
Ти віриш всім гнидам? Нагадаю, Горбатюк це той виродок який по наказу Пороха завалив справу по розстрілам на Майдані. Я за ним давно спостерігаю, то кончене брехло.
як завжди брехня, хто має інвалідність отримує відстрочку автоматично через резерв+ і не треба навіть ходити в тцк. Хто має інвалідність не проходять ВЛК.
Всі здорові з відстрочкою та бронью. Може системою ВЛК в Україні керують з ген. штаба рф? Як думаєте?