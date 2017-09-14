RSS
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 14:32

  _hunter написав:співвідноситься - напрямую: может ГВК пора почесаться наконец-то - и перестать грести откровенно нэпрыдатных? 🤔

Якщо так зробити, то можна випадково перестати програвати війну та вийти на переговори з сильною позицією.
Кінцева мета полягає в знищенні держави та демотивації населення.
Зе не Моренгейм.
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 14:35

  Water написав:........
За вашим посиланням тільки Брюссельське представництво, але є в новинах.
https://unla.org.ua/2025/09/natsionalna ... -u-bazeli/
Рішенням Правління Національної асоціації лобістів України до складу Асоціації прийнято адвоката, офіцера у відставці, ветерана україно-російської війни Михайла Гагаркіна.

Цікаво де він воював?
..........
Спасибо за большую проведенную работу!
Моя ссылка была на главную страницу сайта, на который вы сейчас дали ссылку. Но в прошлом посте вы писали, что: "Пошукав, шось такої асоціації не знайшов".
Оказывается, не так сложно.
Дальше вы привели ссылки о Гагаркине, правда, достаточно старые.
Какой вывод следует сделать из всего вышеизложенного?
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 14:39

  UA написав:

Я поясню як це працює.
Умовно є 100 людей
З них об'єктивно 20 це ті, яких мобілізувати не має жодного сенсу (паккінсоніки, 4 ступінь сколіозів та інші інсультники...)
Є 20людей в яких є гроші щоб порішати.
ВЛК не може написати "не придатний" зразу 40 людям.
Тому непридатні стають придатними.
Бізнес і нічого особистого.


Мда .... настільки тупо написано .
Загалом суцільне марення .
Особливо мені до вподоби , коли пишуть ... з Украіни "талантливі зрадники" та "німецькі всезнайки " про то як пакують у автобус ....
.....паккінсоніки та інсультники , я дочекаюсь коли у вас запитають документи з військоматів як зробили у Канаді .
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 14:43

_hunter

и перестать грести откровенно нэпрыдатных?

Так треба придатних витягнути з Німеччин з Хорватіями. А як?
Вони не для того здоровими купляли документи, щоб піти служити
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 14:44

  UA написав:
  _hunter написав:співвідноситься - напрямую: может ГВК пора почесаться наконец-то - и перестать грести откровенно нэпрыдатных? 🤔

Якщо так зробити, то можна випадково перестати програвати війну та вийти на переговори з сильною позицією.
Кінцева мета полягає в знищенні держави та демотивації населення.
Зе не Моренгейм.
Випадково, бывает, дети родятся.
А как можно "випадково перестати програвати війну", когда "откровенно прыдатные" прячутся, откупаются или просто убегают за границу, где ТЦК их не достанет?
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 14:47

  ЛАД написав:
  Water написав:........
За вашим посиланням тільки Брюссельське представництво, але є в новинах.
https://unla.org.ua/2025/09/natsionalna ... -u-bazeli/
Рішенням Правління Національної асоціації лобістів України до складу Асоціації прийнято адвоката, офіцера у відставці, ветерана україно-російської війни Михайла Гагаркіна.

Цікаво де він воював?
..........
Спасибо за большую проведенную работу!
Моя ссылка была на главную страницу сайта, на который вы сейчас дали ссылку. Но в прошлом посте вы писали, что: "Пошукав, шось такої асоціації не знайшов".
Оказывается, не так сложно.
Дальше вы привели ссылки о Гагаркине, правда, достаточно старые.
Какой вывод следует сделать из всего вышеизложенного?

Це я вас питаю, цеж харківський чолов`яга-ветеран російсько-української війни з Базеля. Де працює- невідомо, але все дивиться на Україну, розказуючи за корупцію, мабуть сумує. За волонтерів це він даремно шось розповідає, бо схоже він ну ніяким боком до волонтерства не відноситься.
Зараз переглядають цей форум: unicdima, Модератор і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

