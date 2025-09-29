RSS
НБУ визначив ключові ознаки
еквайрингу та встановив нові...

НБУ визначив ключові ознаки еквайрингу та встановив нові...
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 17:45

НБУ визначив ключові ознаки еквайрингу та встановив нові...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України затвердив ключові ознаки, що визначають платіжну послугу еквайрингу, та вніс зміни до порядку валютного ліцензування. Це зроблено для узгодження правил з європейською практикою

Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 17:45

На противагу еквайрингам і додатковим обовязкам, які нещодавно встановив НБУ - Сервіс IBAN Oplata працює без еквайрингу – клієнти отримують платежі без підключення терміналів чи договору з банком. Це дуже зручно і вигідно для гаманця
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 18:57

Re: НБУ визначив ключові ознаки еквайрингу та встановив нові

osanakhoruzha написав:На противагу еквайрингам і додатковим обовязкам, які нещодавно встановив НБУ - Сервіс IBAN Oplata працює без еквайрингу – клієнти отримують платежі без підключення терміналів чи договору з банком. Це дуже зручно і вигідно для гаманця
Для кого зручно? Звичайна оплата по реквізитам
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 16:33

Для клієнта, бо не треба вводити реквізити вручну і почергово все копіювати у необхідні поля. Плюс немає комісіі.
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 17:30

НБУ визначив ключові ознаки еквайрингу та встановив нові...

osanakhoruzha написав:Для клієнта, бо не треба вводити реквізити вручну і почергово все копіювати у необхідні поля. Плюс немає комісіі.
Мінімально зручно. Не треба нічого особливого, щоб автоматизувати введення реквізитів, але треба мати власні кошти на рахунку, відсутність комісії залежить від умов вашого пакету, бо не отримувач визначає комісію за переказ по реквізитам, ніяких плюшок типу кешбеків.
Добре, хоч тепер СЕП працює швидко, але якщо банк ще не налаштував миттєві СЕП перекази, це все одно може зайняти кілька хвилин - не порівняти зі швидкістю оплати карткою.
А переваги в основному для продавця, дешевше, ніж за еквайринг платити
