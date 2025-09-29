НБУ визначив ключові ознаки еквайрингу та встановив нові...

osanakhoruzha написав:Для клієнта, бо не треба вводити реквізити вручну і почергово все копіювати у необхідні поля. Плюс немає комісіі.
Мінімально зручно. Не треба нічого особливого, щоб автоматизувати введення реквізитів, але треба мати власні кошти на рахунку, відсутність комісії залежить від умов вашого пакету, бо не отримувач визначає комісію за переказ по реквізитам, ніяких плюшок типу кешбеків.
Добре, хоч тепер СЕП працює швидко, але якщо банк ще не налаштував миттєві СЕП перекази, це все одно може зайняти кілька хвилин - не порівняти зі швидкістю оплати карткою.
А переваги в основному для продавця, дешевше, ніж за еквайринг платити