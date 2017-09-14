Додано: П'ят 10 жов, 2025 15:08

ЛАД написав: Но если в стране имеем ВВП условно 1000 долл. на человека, то для того, чтобы у кого-то стало больше, у кого-то должно стать меньше.

Другое дело, что тут как в пословице: "С миру по нитке - голому рубаха". Тут, правда, немного наоборот рубашка не голому.

Если в стране 40 млн человек, и у 39 млн. забрать из этой 1000 по 10 долл., то у них останется по 990 долл., а у остального миллиона появится "дополнительные" 390 млн. или 390 долл. на чел., т.е. 1390 долл.

Это, конечно сильное упрощение, но суть отражает.

Безусловно, что не все эти "дополнительные" деньги багатші тратят на личное потребление. Какая-то часть идёт на развитие производства. Говорю именно о производстве, т.к. услуги, торговля это обмен, при котором не создаются новые ценности.

Можно ждать, когда эволюционным путём путём эти "дополнительные" доходы будут расти и вместе с ними будут расти вложения в производство и, соответственно, суммарное богатство всего общество. Но это процесс достаточно медленный и длительный.

А хто каже що не можна?МожнаОт тільки як?Ленін - перестріляв Буржуїв , два роки промурлижив країну в системі воєнного комунізму і повернувся до НЕПуСталін - заморив голодом селян.. і провів індустріалізаціюГітлер -спалив кількасот тисяч євреїв і за вкрадені в спалених гроші -побудував автобани...Мао - тут без коментарів бо що цей натворив ми не знаємоПол-пот - знищив чи то 1,5 чи то 3 млн громадян своєї Держави з 10+/-млн наявного населення...Тобто реформи це справа двосічна...якщо ти зверху - то хай проводятьа якщо маєш зварити молодшого щоб нагодувати старших - то як би це вже не реформа...Тепер про доходи..Якщо створені доходи менше 1000 доларів в місяць ( з яких 300 доларів комуналка, 300 доларів податки) - то людина споживає ПРИМІТИВНІ товари/послуги...І збільшення доходів ЦІЄЇ людини за рахунока - збільшення обємів праціабоб - покращення ефективностіНе приводять до імпорту... бо ця людина фактично зїсть ВСЕ що САМА створить.Таким чиномкрокодилові сльози про надприбутки - це маразм.Якщо людина яка в господарстві голодає бо виростила одну свиню , хоча могла виростити пятьабов неї відмерзає дупа бо вона взимку ходить 20 метрів на вулицю в туалет типу деревяна будкаабов неї відсутня вода в приміщенні(30% житлового фонду України) ( тобто вона не захотіла прокопати 50 метрів від колодязя в який НЕ ОПУСТИЛА насос )- то це проблема ЦІЄЇ людини.І якщо ця людина ці речі ЗРОБИТЬ для себе сама ( відмовившись від 10 ящиків горілки) - то це збільшить ОБЄМ ринку нв ці труби/насоси, також підніме споживання електроенергії і так далі і тому подібна..І найсмішніше те , що зробивши це в себе - вона ДЛЯ СЕБЕ створить ринок збуту подібних рішень виконуючи замовлення своїх сусідів. А сусіди в свою чергу, щоб мати ЧИМ ОПЛАТИТИ замовлення-також піднімуть дупи і почнуть рухатись ( збирати мед чи консервувати варення, чи гриби в лісі... чи тракторець яким за 10 годин можна обробити 10 гектарів, замість того щоб копати лопатою 1 сотку в годину)