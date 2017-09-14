budivelnik написав: А от еволюційний рух НІКОЛИ не приводив ні до геноциду ні до фуфлолідерів з фуфлофантазіями..... ......
В очередной раз повторю - незнание не освобождает от ответственности. Сколько раз в истории чисто эволюционным путём люди умирали от голода? Без всяких лидеров и геноцида.
тому так Голодомор й виправдовуємо - та це ж просто голод був... а те, що голод завдяки що забирали все...
а в 46м году голод(почти) не от засухи разве был(плюс М17-50 выбили вместе с тракторами и лошадями)? Да и при Миколках и Сашках то саранча, то засуха, то мыши полурожая сжирали... При том что собирали не 8 к 1му как сейчас а от силы втрое больше посевного материала.
Президент Аргентини та колишній фронтмен триб'ют-гурту Rolling Stones Хав’єр Мілей дав концерт в Буенос-Айресі, щоб підняти свій рейтинг на тлі економічної кризи й протестів в Аргентині. Про це повідомила британська газета The Guardian.
Клоун, вибачаюсь, шоумен - завжди шоумен. Криза, протести - пофіг, концерт
З якого дива, багатьом тут подобався Мілей і не подобається наш Бубочка ? ) Я вже не кажу про рудого клоуна, вибачаюсь, шоумена )
Міністерство фінансів США у четвер вийшло на аргентинський валютний ринок, здійснивши напередодні парламентських виборів в Аргентині пряму купівлю песо через американські банки. Про це повідомив міністр фінансів Скотт Бессент. ... Втручання відбулось у критичний момент: за п'ять торгових днів Аргентина витратила $1,7 млрд резервів, намагаючись підтримати курс. За десять днів до президентських виборів, призначених на 26 жовтня, країна опинилась на межі валютного колапсу.
Ось і все лібертаріанство ... )
PS. Коли вже перестануть в Україні захоплюватись популістами ? З їхніми простими рішеннями ...
Сьогодні баран-шоу не продав шубу, і приніс на вечерю лише одну курицю, щоб в одно хлєбало запхнути. Але біля сходів Хотаб засадив ногою в свинячу морду і забрав ту єдину курицю. Питання: баран-шоу голодний , бо не продав шубу, чи тому що Хотаб забрав курицю ?
ЛАД написав: Буквально на днях прочитал, что в этом году избыток нефти на мировых рынках 600 с лишним тыс. баррелей в сутки, а на следующий год в связи с наращиванием добычи странами ОПЕК ожидается в 3 млн. баррелей. Рост потребления отстаёт от роста добычи. Если это произойдёт, то цены на нефть заметно упадут. Соответственно, и доходы РФ. Это может оказаться существеннее всех бесчисленных санкций. Но это процесс долгий.
сьогодні Crude Oil WTI - NYMEX (CL.F) $60.5 потрохи донизу
В 1946-1947 годах был голод и не почти ...
Вы увлекаетесь. Кто "отбирал курицу" в 46? Или "при Миколках и Сашках"? Или даже, согласно библии" в древнем Египте?
Еще и с чувством юмора у ЛАДа всё бесконечно плохо ... а сарказм вообще недоступен ...
БЕРЛИН, 10 октября (Рейтер) — Правительство Германии планирует заказать более 600 систем ПВО малой дальности Skyranger 30 у компании Rheinmetall (RHMG.DE), открывает новую вкладкудо конца года, сообщила в пятницу газета Handelsblatt со ссылкой на источники в министерстве обороны и промышленности. По данным Handelsblatt, контракт на башню и машину, в данном случае колесную бронированную машину Boxer, произведенную совместно с франко-германской оборонной компанией KNDS, оценивается более чем в девять миллиардов евро (10 миллиардов долларов США). ....... Представитель Rheinmetall переадресовал вопросы по отчету немецкой армии, но заявил, что компания готовится к значительному увеличению производства в связи с высоким уровнем интереса к Skyranger со стороны нескольких стран-заказчиков.
«Текущая цель — не менее 200 единиц в год», — сказал представитель. .... Мобильная система ПВО Skyranger немецкого оборонного гиганта специально разработана для защиты от низколетящих объектов. В прошлом Германия в основном полагалась на зенитный танк «Гепард» для ближней ПВО (до трёх километров) – оружие, которое впоследствии стало особенно известно во время войны на Украине. В 2010 году Берлин снял свои «Гепарды» с вооружения в целях экономии средств.
Постанова Ради Міністрів СРСР і ЦК ВКП(б) від 19 червня 1946 р.
«Про забезпечення хлібозаготівель 1946 року» Документ вимагав незважаючи на посуху:
• забезпечити повне виконання плану поставок хліба державі; • притягувати до відповідальності керівників, які “зривають заготівлі”; • вилучати “приховане” зерно.
Постанова Ради Міністрів УРСР і ЦК КП(б)У від 26 червня 1946 р.
«Про заходи по забезпеченню хлібозаготівель в Українській РСР» Передбачала:
• встановлення планів заготівель для кожної області; • створення спеціальних комісій для “вилучення прихованих запасів”; • заборону використання зерна на харчування до виконання плану.
Накази Міністерства заготівель СРСР 1946–47 рр.
Місцевим органам наказували: • «забезпечити своєчасне і повне виконання планів хлібозаготівель»; • проводити “роз’яснювальну роботу” серед селян (на практиці — примус і репресії); • вилучати зерно з “незаконних запасів”.
Для України у 1946 р. план хлібозаготівель був приблизно 340 млн пудів зерна (понад 5,5 млн тонн) — майже стільки ж, як у довоєнні роки! • Це було нереально після посухи, тому фактично зерно вилучали силоміць. • У результаті в деяких селах не залишали навіть посівного фонду.
Архівні джерела (для довідки) • ЦДАВО України, ф. 2, оп. 8, спр. 3843 — матеріали ЦК КП(б)У про хлібозаготівлі 1946–1947 рр. • Архів Президії Ради Міністрів СРСР, ф. 5446, оп. 31, спр. 508 — “Про хід хлібозаготівель в УРСР”. • “Комуністична партія України в резолюціях і рішеннях з’їздів, конференцій і пленумів ЦК”. Т. 5. — Київ, 1976. (містить тексти постанов 1946–47 рр.)
ВАШИНГТОН (Рейтер) - Президент США Дональд Трамп пригрозил повысить пошлины против Китая и отменить запланированную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Это был резкий выпад в адрес Пекина, который в пятницу привел к резкому ухудшению ситуации на рынках и в отношениях между крупнейшими экономиками мира. Трамп, который должен встретиться с Си Цзиньпином примерно через три недели в Южной Корее, пожаловался в социальных сетях на то, что он назвал планами Китая взять мировую экономику в заложники после того, как в четверг Китай значительно ужесточил контроль за экспортом редкоземельных металлов . Он заявил, что нет причин проводить ранее анонсированную им встречу с Си Цзиньпином. Пекин никогда публично не подтверждал факт встречи лидеров. Трамп также пригрозил «масштабным» повышением пошлин на импорт США из Китая. Этот шаг может возродить дестабилизирующую торговую войну по принципу «око за око», которую Вашингтон и Пекин приостановили в начале этого года благодаря кропотливой дипломатии. ......