Це - успіх )
Додано: Нед 12 жов, 2025 16:31
Додано: Нед 12 жов, 2025 16:36
Ти ще і сифіліс підхопив від вокзальної повії )
Яка бідулька ...
Ти все ще згадуєшь про це
Нащо ти це виніс назагал ?
Чи ти з Шубою в одній черзі стояв ? )
Додано: Нед 12 жов, 2025 16:40
Re: Напад росії і білорусі на Україну
І при цьому врахуйте
Інтереси Держави Диктаторського типу ( сильні і правильні можновладці з здоровезними важілями впливу) - будуть відрізнятись від ІНТЕРЕСІВ різних груп населення....
Є група - ми можемо жити в картонній коробці під парканом....
Є група - ми працювати не хочемо а жити хочемо так як в Європі
Є група - ми зможемо заплатити підвищені податки ЗАВТРА якщо не будете все забирати СЬОГОДНІ
... і так далі і тому подібне
А так як сильні/розумні/ефективні -мають зовсім інші інтереси ніж люмпени ( а диктатори точно сильні і підбирають навколо себе розумних( правда тасуючи цих розумних в шаражках) - то їх інтереси точно відрізняються.
Простий приклад
кіми і інтереси північнокорейського громадянина...
А Держава чудово себе почуває і керівники змушують всіх виконувати те що ВОНИ хочуть... от тільки там частенько навіть рису не вистарчає..
але фуфлотеоретики чомусь повірили що ПРАВИЛЬНИЙ МОЖНОВЛАДЕЦЬ це обовязково соціальноспрямований на покращення життя фуфлотеоретика...
а те що цей можновладець отримавши ресурс для управління в першу чергу згноїть нафік нікому не потрібних теоретиків - до останніх якось не доходить.
