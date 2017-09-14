RSS
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
Макроекономіка України.
Політика та гроші
Політика та гроші
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 19:28

flyman


150 тис. силопенсів М60-,
мільйони держслужбовців та різних "силовиків"

Жодного адекватного аргументу звідки у Детройта більше зобовʼязань захищати державу ніж у тебе я не почув. Можеш спробувати.
Так само як і «мільйони різних держслужбовців». Чим вони відрізняються від Флаймана в контексті захисту держави.
Hotab
 
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 19:43

  Hotab написав:flyman


150 тис. силопенсів М60-,
мільйони держслужбовців та різних "силовиків"

Жодного адекватного аргументу звідки у Детройта більше зобовʼязань захищати державу ніж у тебе я не почув. Можеш спробувати.
Так само як і «мільйони різних держслужбовців». Чим вони відрізняються від Флаймана в контексті захисту держави.

доречі наскільки пам"ятаю муха також бюджетну цицю смоктала)
а рогопіл кажє бєрци розносив)
так що на зміну Доляреку е ДВІ одиниці)))
Востаннє редагувалось Прохожий в Нед 12 жов, 2025 19:44, всього редагувалось 1 раз.
Прохожий
 
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 19:44

  Hotab написав:ЛАД
Закладав 5 кВт на квартиру. Доречі, наскільки знаю, в нашому будинку так і закладалося.


Це що за цифра? Максимально виділена кожному? Чи якась середня?
А скільки квартир в будинку?
Насколько знаю, максимальная расчётная на квартиру.
120 + служебные помещения + некоторые помещения под аренду.
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 19:45

Прохожий
доречі наскільки пам"ятаю муха також бюджетну цицю смоктала)


казав «недовго і майже не ковтав». 🤭
Hotab
 
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 19:45

  ЛАД написав:
  Hotab написав:ЛАД
Закладав 5 кВт на квартиру. Доречі, наскільки знаю, в нашому будинку так і закладалося.


Це що за цифра? Максимально виділена кожному? Чи якась середня?
А скільки квартир в будинку?
Насколько знаю, максимальная расчётная на квартиру.
120 + служебные помещения + некоторые помещения под аренду.

вы о чем?
на входе в квартиру стоит автомат, его номинал и есть ограничение максимально возможной мощности потребления...
Прохожий
 
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 19:48

  Hotab написав:Прохожий
доречі наскільки пам"ятаю муха також бюджетну цицю смоктала)


казав «недовго і майже не ковтав». 🤭
зможє мити кабанчики та заповнювати журнала комбата, готова бойова одиниця на заміну однобаксового)
Прохожий
 
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 19:48

ЛАД


Насколько знаю, максимальная расчётная на квартиру.


Якщо у вас виділено макс лише по 5 на квартиру, то у вас середня має бути взагалі до 2))
Це хіба в дуже старому фонді
Зараз від 10-12 кВт на однуху в новобудах))
Hotab
 
