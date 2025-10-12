|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 13 жов, 2025 00:05
Hotab написав:Bolt
Є ще інше, там про бувшого офіцера (в деяких варіаціях - прапорщика), який прийшов на дембель і влаштувався косарем газонів на комунальне підприємство. До обіду сидить в тіні, нічого не робить. Керівник питає:
- а чому ти не косиш?
- так людей же не дали
Про тебе є кращий анекдот: "Був в моїй роті чорний х** - Говори правильно - не в моїй роті, а в моєму роті"
-
candle645
-
-
- Повідомлень: 273
- З нами з: 25.01.20
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему