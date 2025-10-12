RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2976297729782979
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 00:05

  Hotab написав:Bolt
Є ще інше, там про бувшого офіцера (в деяких варіаціях - прапорщика), який прийшов на дембель і влаштувався косарем газонів на комунальне підприємство. До обіду сидить в тіні, нічого не робить. Керівник питає:
- а чому ти не косиш?
- так людей же не дали

Про тебе є кращий анекдот: "Був в моїй роті чорний х** - Говори правильно - не в моїй роті, а в моєму роті"
candle645
Аватар користувача
 
Повідомлень: 273
З нами з: 25.01.20
Подякував: 39 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 2976297729782979
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Господар Вельзевула і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.