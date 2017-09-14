|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 12 жов, 2025 21:49
Shaman написав: detroytred написав: Shaman написав:
слухай, а який зміст ти вкладаєш в слово воук? може ти його неправильно розумієш?
й куди ти підеш? де ще ти будеш писати такі простирадла?
Тобто ти замість відповісти на мої питання накнопав два своїх ще?
Ти тупий і продовжуєш дурно нападати далі.
Саме отаких я й визначив воуками.
Ну щоб не довго було -- тупий дурний нападник (гопник, в народі).
неправильно ти слово воук розумієш, шукай далі незвичні слова
можеш свої вигадати
Ти головне сам не бреши та не зливайся.
І тупо не нападай.
А правильно чи неправильно я використав це слово, то нехай буде вже моїм самим великим зашкваром.
detroytred
Повідомлень: 25843
З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
Додано: Нед 12 жов, 2025 21:54
Hotab написав:detroytred
Періодично буду заглядати, може це зміниться.
А поки - гудбай.
Звичайно що якщо ви «гудбай», то зміниться. Тони флуду зникнуть.
А ви таки забавний. «Веселіться» - це ви адресуєте «мені і Ко»(с) , хоча визнаєте що срачі розпочинає Долярек. Проте до нього питань нема, бо «ви ж його спортили »))
Обʼєктивність яіпу))
До побачення, якщо не обманюєте))
Ключові слова спробуйте знати в двох строчках.
Складно?
То вкажу - "це" (зміниться), "поки" (гудбай).
Вчергове оперуєте вигадками.
Про флуд чути від вас та про пішов та повернувся (як обман) --- це цирк.
Як реп'яхи...
detroytred
Повідомлень: 25843
З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
Додано: Нед 12 жов, 2025 21:57
detroytred
Там до речі в «психології» чергове підтвердження моїх слів. Прийшло «перервати ваш флуд».
Хто ти таке, чучело 8-класне, щоб щось перервати і розказувати про що треба кому спілкуватись
Hotab
Повідомлень: 16783
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2511 раз.
Додано: Нед 12 жов, 2025 22:02
Hotab написав:detroytred
Там до речі в «психології» чергове підтвердження моїх слів. Прийшло «перервати ваш флуд».
Хто ти таке, щоб щось перервати і розказувати про що треба кому спілкуватись
До речі, інше.
Коли ви гудбаїли, я що вам побажав?
Не йдіть, залиштесь і т.д.
Коли я, то ви навпаки.
Оце і є різниця.
А не флуд і т.д.
Хоча б промовчали 😁😁😁😁😁, а не "До побачення, якщо не обманюєте))".
detroytred
Повідомлень: 25843
З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
Додано: Нед 12 жов, 2025 22:07
detroytred написав: Hotab написав:detroytred
Там до речі в «психології» чергове підтвердження моїх слів. Прийшло «перервати ваш флуд».
Хто ти таке, щоб щось перервати і розказувати про що треба кому спілкуватись
До речі, інше.
Коли ви гудбаїли, я що вам побажав?
Не йдіть, залиштесь і т.д.
Коли я, то ви навпаки.
Оце і є різниця.
А не флуд і т.д.
Хоча б промовчали 😁😁😁😁😁, а не "До побачення, якщо не обманюєте))".
Це лише говорить про те, що ви в мені бачите якусь цінність для себе на форумі, а я в вас ні.
Що поробиш.
Hotab
Повідомлень: 16783
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2511 раз.
Додано: Нед 12 жов, 2025 22:24
ЛАД написав: Water написав: Banderlog написав:
спасіння утопаючих діло рук самих утопаючих, на кожен дах по сес?
Без питань, у випадку ЛАД`а на будинок 120 квартир потужність СЕС біля 400 кВт, накопичувачі, аварійний генератор, без зовнішньої мережі. Електрика для них коштуватиме від 3 до 5 гривень за кіловатт без нічного тарифу. У випадку неоплати 1 місяць, квартира відключається автоматично. Договір на 25 років.
UPD: Мало того, зараз подвійні панелі, які можуть одночасно і воду гріть і електрику генерувать, тобто, будинок буде забезпечений ще й опаленням з гарячою водою. Звісно все по лічильниках.
400 кВт на 120 квартир? По 3,3кВт на квартиру в полностью электрическом доме? И на лифты? И на отопление с горячей водой?
Не смешно.
"накопичувачі, аварійний генератор, без зовнішньої мережі" на такой дом? Прикиньте, сколько такое счастье будет стоить. У нас в прошлом году управляющая компания попыталась просчитать. Посчитали прослезились. На этом всё и кончилось.
И от того, что панели подвійні, они больше энергии не вырабатывают.
Особисто я знаю скільки це буде коштувать плюс/мінус. Більш точно це після обстеження вашого будинку. Управляюча компанія це хто? Це звичайне підтримання життєдіяльності вашого будинку за рахунок вашої квартплати. В них нема грошей, крім ваших, це маленькі гроші у порівнянні.
Свого часу з такою пропозицією хотів зайти спеціальний банк, планували обстежити кожен багатоквартирний будинок, розумієте, кожен.
Ви все вірно порахували по електриці в Німеччині, сама генерація 6 копійок, продають від 30 і вище. Чому? Тому-що це податки, доставка, розвиток мережі, вроді декілька копійок на підтримку металургійної промисловості, можливо в окремо взятих землях.
Теж саме й в нас. Якщо локальна генерація, то яка доставка? Ви не маєте ніякого відношення до загальної енергомережі.
В нас готові були вкладати кошти. Наскільки я знаю, банк все ж таки зайшов якраз у 2021 році з пропозицією модернізації теплопостачання та гарячої води у бюджетних установах і вони реалізували деякі проекти.
Скоріш за все, якщо розглядать ситуацію кращу для міста, а не окремо взятого вашого будинку, дешевше і простіше організувать на групу будинків локальну теплогенеруючу, можливо електрогенеруючу систему, яка працює, спалюючи сміття. Але це також проблема, сміття потрібно збирать роздільно, особливо окремо органіка. Метал можливо локально витягать. Зола йде на будівельні матеріали, якійсь відсоток додають в бетон без втрати якості, в залежності від марки бетону, це від 5% і вище. Це ніяк не вплине на якість повітря, ніяких запахів теж не буде. Вартість гігакалорії не буде вища, ніж зараз, АЛЕ тарифи будуть приблизно такі самі. Ви самі сказали за газ, це штучне обмеження тарифів державою, у т.ч. по електриці.
Перш за все робиться енергоаудіт кожного будинку, заміна застарілого енергообладнання будинку, сучасний ліфт не багато бере електрики і пракично працює без шуму. Підвищувальні насоси також заміна насучасні, плюс частотні перетворювачі. Вивчається як утеплений будинок, комунікації.
Електрика на обігрів у будинку йти не буде, тільки на охолодження влітку.
Ось і рахуйте. Звісно на якійсь період, можливо рік, буде встановлений електричний лічильник, який покаже споживання до та після з розбивкою по часу, я бачив інтервал в 15 хвилин, тобто він будує графік, де показано споживання будинку за кожні 15 хвилин.
Тепло кожен радіатор обладнаний терморегулятором і цифровим лічильником, який передає показники скільки ви спожили гігокалорій окремо кожна квартира. Якщо вам прохолодно- добавили, а сусідам можливо жарко- убавили. Наскільки я бачив, вони повністю не закручуються, тобто ви не зможете перекрить повністю споживання тепла, воно буде надходить, підтримуючи якусь мінімальну температуру, це вроді регулюється яку саме.
Все, що вам ще потрібно? Все є, тепло ціна не підвищується, електрика також. Це все в межах курсу ойро плюс/мінус шось біля 25%, але це закладено у договорі. Звісно якщо курс вийде, ціну відкорегують, бо це кредит, який ви віддаєте, користуючись електрикою та теплом.
Законодавчо була проблема з боржниками, тим більше зараз при боргах у прифронтових не відключать. Звісно компанія не буде терпіть боржників, можливо в договорі з кожним закладуть пеню та ще щось.
UPD: Ваше споживання не 3.3 кВт за годину, ви не обмежені, тільки які встановлені автомати. Звісно розрахунки будуть, можливо заміна автоматів, якщо можлива потужність деяких квартир вища, ніж розрахована.
Water
Повідомлень: 3432
З нами з: 06.03.12
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 231 раз.
Додано: Нед 12 жов, 2025 22:29
UA написав:
Війна буде десь до весни - літа 2027 року
Наш вкрахнський письменник Борис Степовий напише по подіям ціх років нову "Повесть о настояшем человеке" про якогось пілота гвинтокрила, що повернувся із узбережжя Індійського оушена з довготривалого відпочинку та розбомбив штаб ФСБ у Кєрчі?
І щоб відео ампутації кінцівок було у додаткому файлу цієї еоектронної книги.
барабашов
Повідомлень: 5433
З нами з: 16.06.15
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 363 раз.
Додано: Нед 12 жов, 2025 22:32
BIGor написав: Hotab написав: BIGor написав:
Ви вже визначтесь, я ніщеброд чи мажор?
Я саме це у вас запитую))
Бо ви інших називаєте мажорами, але самі в шоколаді по більшості позицій. Щодо захисту , то ніколи ні, не збираєтесь і вас це не загрожує. То чим ви не мажор і не хитрозроблений))
Але теж, головне своєчасно почухати за вушком, гляди і мажору не скажуть що він мажор))
Так а люди які мають табельну зброю, геленваген і живуть на Новопечерських липках, і до сих пір не служать - це не мажори? Хто ж тоді? Знову нетой ВОСники? Чи надважливі для України люди? Кажу, пересічні гречкосії порозумнішали, тому і нема черг біля ТЦК.
Виходить "найуспішніші" 5% не хочуть, а глупі гречкосії вже закінчились. Пат.
Табельна зброя це в службовців.
Faceless
Повідомлень: 36720
З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1499 раз.
- Подякували: 8252 раз.
Додано: Нед 12 жов, 2025 22:45
Hotab написав: detroytred написав: Hotab написав:detroytred
Там до речі в «психології» чергове підтвердження моїх слів. Прийшло «перервати ваш флуд».
Хто ти таке, щоб щось перервати і розказувати про що треба кому спілкуватись
До речі, інше.
Коли ви гудбаїли, я що вам побажав?
Не йдіть, залиштесь і т.д.
Коли я, то ви навпаки.
Оце і є різниця.
А не флуд і т.д.
Хоча б промовчали 😁😁😁😁😁, а не "До побачення, якщо не обманюєте))".
Це лише говорить про те, що ви в мені бачите якусь цінність для себе на форумі, а я в вас ні.
Що поробиш.
Да, кеп.
Я вже не раз підкреслював, що бачу цінність в будь-яких форумчанах на гілці.
А чому мовчали-то досі? Стосовно бачення цінності моєї. Лише тільки-но разоткровеннічались. А до цього обговорення по різних предметах зі мною вели. Да от сьогодні хотіли, щоб я Успіху відповідав.
Чи це знов від вас а-ля: ваша справа реагувати-не реагувати і претензії, що не реагую.
Дійсно: з цим нічого не поробиш.
detroytred
Повідомлень: 25843
З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
