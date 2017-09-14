|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 12 жов, 2025 09:21
Успіх написав: Banderlog написав:
все пишу на хлопський розум, особливого інтересу вникати не маю, особливо зараз.
Що там на марсіанському фронті - настрій марсіан без змін?
Усі в лижні, в колії?(як писав Детройт)
Про ДЕмобілізацію вже ніхто, навіть, не згадує?
Раніше, то хоч про неї балакали/помахували нею, як морквиною перед осликом(ослами?)
І якби не писали про великі офіційні цифри сзч на Марсі і шалені НЕофіційні цифри, то я б дивувався - "як так?"😁
Як так - що навіть морквиною(демобілізацією/чіткими термінами/підвищенням грошового забезпечення) не махають перед осликом(ослами)
Просто природньо цікаво - на чому саме це все тримається, якщо ентузіазм/патріотизм і. т.п. - ще закінчились в перший-другий рік повномасштабки?
Тримається все на відданості державі та виконанню своїх війскових обов,язків звичайних солдат та інших війсковослужбовців та всіх хто бажає ПЕРЕМОГИ Україні .
Я не думаю що ти зрозумієш......
Додано: Нед 12 жов, 2025 09:33
Успіх написав: Banderlog написав:
все пишу на хлопський розум, особливого інтересу вникати не маю, особливо зараз.
Що там на марсіанському фронті - настрій марсіан без змін?
Усі в лижні, в колії?(як писав Детройт)
Про ДЕмобілізацію вже ніхто, навіть, не згадує?
Раніше, то хоч про неї балакали/помахували нею, як морквиною перед осликом(ослами?)
І якби не писали про великі офіційні цифри сзч на Марсі і шалені НЕофіційні цифри, то я б дивувався - "як так?"😁
Як так - що навіть морквиною(демобілізацією/чіткими термінами/підвищенням грошового забезпечення) не махають перед осликом(ослами)
Просто природньо цікаво - на чому саме це все тримається, якщо ентузіазм/патріотизм і. т.п. - ще закінчились в перший-другий рік повномасштабки?
Долярчику, не зовсім так , у мене виникає підозра шо ти там насправді не був?
товариш мій з першої години у теробороні столиці і потім на передок , госпіталь два рази але добровільно пішов знову , те шо я не там він не дорікає
п.с. кожному своє
Додано: Нед 12 жов, 2025 09:44
Vadim_ написав:
добровільно пішов знову
Титан!👍
Або...
Vadim_ написав:
те шо я не там він не дорікає
Так і я тобі не дорікаю!
Я дорікаю лише тим, які били себе п'яткою в груди, що вони шалені патріоти і якщо б не їх вік(59-60р), то б вони точно пішли на фронт! А так звкон не дозволяє...
І от тепер, коли закон дозволяє - вони сидять тихо, як миші і про свої обіцянки/заяви вже не хочуть згадувати!
Як так?©
Ну і звичайно, дорікаю нетойвосному, на якого потрачено купу грошества/ресурсів!!!
А воно ну ніяк не хоче йти на фронт захищати БАТЬКІВЩИНУ!
Додано: Нед 12 жов, 2025 09:48
Vadim_ написав:
у мене виникає підозра шо ти там насправді не був?
І я б хотів, щоб це був просто сон..
Додано: Нед 12 жов, 2025 09:53
Успіх написав: Vadim_ написав:
добровільно пішов знову
Титан!👍
Або...
Vadim_ написав:
те шо я не там він не дорікає
Так і я тобі не дорікаю!
Я дорікаю лише тим, які били себе п'яткою в груди, що вони шалені патріоти і якщо б не їх вік(59-60р), то б вони точно пішли на фронт! А так звкон не дозволяє...
І от тепер, коли закон дозволяє - вони сидять тихо, як миші і про свої обіцянки/заяви вже не хочуть згадувати!
Як так?©
Ну і звичайно, дорікаю нетойвосному, на якого потрачено купу грошества/ресурсів!!!
А воно ну ніяк не хоче йти на фронт захищати БАТЬКІВЩИНУ!
Розповідай тільки за себе .
Ти сїбав ...
Додано: Нед 12 жов, 2025 09:55
Успіх
Ну і звичайно, дорікаю нетойвосному, на якого потрачено купу грошества/ресурсів!!!
А воно ну ніяк не хоче йти на фронт захищати БАТЬКІВЩИНУ!
Детройт ні в чому не винуватий. Він все пояснив 😅
Додано: Нед 12 жов, 2025 09:58
холява
Ти сїбав ...
У нього поважна причина: пишки самі себе не одтарабанять, а більше таких бажаючих естетів нема. .. Більше ні в кого причин нема . А у нього є!
Додано: Нед 12 жов, 2025 10:03
Hotab написав:холява
Ти сїбав ...
У нього поважна причина: пишки самі себе не одтарабанять, а більше таких бажаючих естетів нема. .. Більше ні в кого причин нема . А у нього є!
Вітаю тебе ,Хоттабе !
Бажаю гарного дня та всім Здоров,я !
Додано: Нед 12 жов, 2025 10:06
Успіх написав: Vadim_ написав:
у мене виникає підозра шо ти там насправді не був?
І я б хотів, щоб це був просто сон..
Поверни в касу 3 млн гривень і прокидайся, позєр))
Додано: Нед 12 жов, 2025 10:10
Banderlog написав: ЛАД написав:
Попробовал спросить chatgpt.
Все сегодняшние старания государств перейти на зелёную энергию объясняются исключительно не экономическими, а экологическими причинами.
сонячна енергетика розбалансовує систему. І почасово і через вищі гармоніки від інверторів якість енергії падає.
Особливо якщо сонячна генерація децентралізована. Якщо подача від великих станцій ще може контролюватись зверху то по низу в нас регулювання дуже обмежене) Окрім того сучасне "інвенторне" навантаження теж погіршує якість, "генерує" шуми.
система була спроектована під конкретні генерації та навантаження, випадання якихось ланок чи добавляння потребує і перебудови мереж.
P/s це все пишу на хлопський розум, особливого інтересу вникати не маю, особливо зараз.
Так шо наперед вибачаюсь за некоректний текст. Кому цікаво колупайтесь самі.)
Чем ухудшают 50гц/380В в сети у пересичных проминверторы от больших СЭС на частных домах? Помех много по проводам передаётся вместе с питанием(которые трудно отфильтровпть простыми LC фильтрами)? Эти помехи прмводят к каким то сбоям питаемых "цифровых" потребителей(там где напряжение на потребителя ступеньками регулируется)?
