|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 14 жов, 2025 23:10
Shaman
Много пишете.
Решили догнать странницы хотя бы до того, с чего день начинали?
А насчёт ваших "аргументов" я уже писал.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 36789
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5371 раз.
- Подякували: 4867 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Вів 14 жов, 2025 23:19
flyman написав:
генератор це небезпечно
Найвеличніший обіцяв блекаут в москві чи в Києві?
-
UA
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 9787
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1884 раз.
- Подякували: 2362 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Вів 14 жов, 2025 23:23
UA
Твій «улюблений» кампус не вимикали ще з минулого року.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16749
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2516 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: Вів 14 жов, 2025 23:25
ЛАД написав:Shaman
Много пишете.
Решили догнать странницы хотя бы до того, с чего день начинали?
А насчёт ваших "аргументов" я уже писал.
що означає, що у вас аргументів немає
тут під вечір повилазили різні зрадофіли - нічого не хочете про них сказати? а, знову не бачите? буває...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10088
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 786 раз.
- Подякували: 1663 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Вів 14 жов, 2025 23:34
Hotab написав:UA
Твій «улюблений» кампус не вимикали ще з минулого року.
Накинули провода на контактну мережу Укрзалізниці?
-
UA
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 9787
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1884 раз.
- Подякували: 2362 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Вів 14 жов, 2025 23:37
UA написав: Hotab написав:UA
Твій «улюблений» кампус не вимикали ще з минулого року.
Накинули провода на контактну мережу Укрзалізниці?
Гарна ідея. Як би не довелось. Адже влітку знову зажлобились зібрати гроші на автономне для всього будинку. Заговорили зараз - а пізно. Ну що ж, може блекаут животворящий вилічить ..,
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16749
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2516 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: Сер 15 жов, 2025 00:07
fler
Але придбання хати - не показник розуму (деякі теж купляють, але ми тут бачимо, що мізків їм це не додає, на жаль).
Ідея оточення бетонними будками прикиівських іпєнєй обрізалась на недобудах УКО. Але це не означає що не буде вимагати народити захисника. «Винь да полож» йому.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16749
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2516 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: Сер 15 жов, 2025 00:35
pesikot написав: sergey_stasyuk555 написав: барабашов написав:
Надо бы узнать имена судей которые их подали в розыск за непонятно какое нарушение.
Они все получили повестки, расписались в них за "явиться с вещами и топором завтра в 8.00 на казнь" и пропали вместе со своими телефонами с места прописки, где их и нашли?
розшук тцк (раніше незаконний) сьогодні депутати вписали в закон
Де доклад про ТЕЦ ? )
Де доказ, що "розшук тцк" вписан в закон ? )
Наведи формулювання
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41146
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1615 раз.
- Подякували: 2861 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Сер 15 жов, 2025 00:52
Shaman написав: Banderlog написав:
...
Після того пропаде вода, і не буде каналізації. Якщо дійде до півтижня то настане колапс.
Ну але будем сподіватись що Ви праві і є той резерв який не зможуть вирубати ракетами. Зрештою великі міста це ще не вся Україна, в провінції повно пустої нерухомості.
ще один нагнітач переляку... вода чого пропаде? ми не руські, до стану Донецька ми не дійдемо - в таких умовах лише руські жити можуть... й вода з неба капає...
вода пропаде разом з електрикою. Чи її по твому на горбах з дніпра носити мають? Пити і митись то ладно, пару місяців можно перетерпіти. Як каналізацію зливати будеш з багатоетажок?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3664
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Сер 15 жов, 2025 01:00
Так про ТЦК пишут почти тоже самое
-
katso
-
-
- Повідомлень: 1416
- З нами з: 16.05.12
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 245 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|133699
|
|
|1493
|319758
|
|
|6076
|1006025
|
|