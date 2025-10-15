|
|
За що ми любимо Інвестора_К?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Сер 15 жов, 2025 05:54
барабашов написав:
Какой пруф?
Только сегодня видел "стрелку" молодых бородатых(под чурок с гор вокруг Терека) инвесторов-спортсменов-инвалидов у нас на К.Маркса с участием гелика 464го с номерами 0005, очевидно связанную с покупкой пары биткоинов "в натуре" за сумку "синего нала"(в руках одного из молодых дарований) и наверно с портретоми Саддама Хусейна вместо Бени.Ф.
Настільки неправдоподібно, що старий ледь не заплакав
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10840
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор