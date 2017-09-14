Додано: Чет 16 жов, 2025 00:10

Shaman написав: але ви так й не відповіли, як євреї мали домовитися з Гітлером - немає відповіді на це питань, ніяк не могли домовитися.

А це прямо суперечить попередній "відповіді". Логічно що якщо домовитись неможливо то 2 варіанти: або капітуляція або спалення Москви. .......А це прямо суперечить попередній "відповіді". Логічно що якщо домовитись неможливо то 2 варіанти: або капітуляція або спалення Москви. У кого вы ищете логику?

Инструктор по идеологии райкома по определению логикой не владеет и не пользуется.

У него же постоянно: "Я за переговоры, но переговоры невозможны. Я за перемирие, но против политических уступок. Мне не нужен захват Москвы, но пока РФ не рухнет, войну закончить не получится". И т.д.

про євреїв - це приклад, що не завжди можна домовитися. а Раша через свою стрімку деградацію так чи інакше піде на перемовини - дотиснуть ...........що за маячня про наступ на Москву. нам не потрібно зайвого. а Раша сама розвалитьсяпро євреїв - це приклад, що не завжди можна домовитися. а Раша через свою стрімку деградацію так чи інакше піде на перемовини - дотиснуть

Маячня ваша. Если вы говорите, что до развала Раши мир невозможен, то вывод может быть только один - для окончания войны надо брать Москву. И это не "потреба зайвого", а просто достижение победы. После "дерашизации", о которой вы мечтаете, и развала РФ Москву можно вернуть под управление Московского улуса.

И хватит вам уже тревожить прах давно погибших.

Евреи не могли договариваться, договариваться было просто некому - у них не было государства, они были рассеяны по всей Европе и по всему миру. По тем же причинам они не могли оказать сопротивление. Это тоже пример вашей логики.

мені цікаво -так красиво пише, як треба спілкуватися, як треба відноситися до інших, але коли доходить до мене - то починається ганебна брехня. чи він вважає, що ейджізм дає йому право брехати? чи це радянська школа - брешу, як дишу?ви приписуєте мені речі, які я ніколи не казав, які ви вигадали... якщо ви погано розуміє написане (особливо українською) чи у вас вже в голові думки плутаються, то дуже прошу - не пишіть брехні. а ще краще цитуйте мене - й все стане зрозуміло. але цитат немає - висновок?тепер до суті. "Я за переговоры, но переговоры невозможны. Я за перемирие, но против политических уступок. Мне не нужен захват Москвы, но пока РФ не рухнет, войну закончить не получится" - я за перемовини, але перемовини на поточний момент неможливі, бо Раша не хоче. Про які політичні поступки йде мова? від НАТО ми вже відмовилися, що ще треба? останне - взагалі нахабна брехня. розвал Раші, який я обговорюю - я ніколи не пов'язував з припиненням поточної гарячої фази війни. вже зараз втрати Раші настільки великі, що будь-яка адекватна влада сама б ініціювала перемовини.а тепер класичний софізм - ви зі своєї брехні про розвал Раші робите якийсь висновки, до яких я не маю відношення. з приводу дерашизації - незважаючи на багато прикладів, ви досі намагаєтесь уникнути визнання, що поточна влада на Раші чисто тоталітарна, й рівень зомбування населення відповідає нацистській Німеччині. й лікування можливе лише таке. й доки це не прийде - ми матиме постійно ворожу державу під боком, чому я теж схиляюсь до думки, що загальні війна - надовго, до зміни поточної влади як мінімум. гаряча фаза припиниться, а війна продовжиться...добре євреї не могли домовлятися, а ми можемо - але на рівних, а не як капітуляція...ну й як же "у вас негров линчуют". а чого не згадали про ставлення до євреїв в срср? теж не бачили проблем?

мені цікаво -так красиво пише, як треба спілкуватися, як треба відноситися до інших, але коли доходить до мене - то починається ганебна брехня. чи він вважає, що ейджізм дає йому право брехати? чи це радянська школа - брешу, як дишу?ви приписуєте мені речі, які я ніколи не казав, які ви вигадали... якщо ви погано розуміє написане (особливо українською) чи у вас вже в голові думки плутаються, то дуже прошу - не пишіть брехні. а ще краще цитуйте мене - й все стане зрозуміло. але цитат немає - висновок?тепер до суті. "Я за переговоры, но переговоры невозможны. Я за перемирие, но против политических уступок. Мне не нужен захват Москвы, но пока РФ не рухнет, войну закончить не получится" - я за перемовини, але перемовини на поточний момент неможливі, бо Раша не хоче. Про які політичні поступки йде мова? від НАТО ми вже відмовилися, що ще треба? останне - взагалі нахабна брехня. розвал Раші, який я обговорюю - я ніколи не пов'язував з припиненням поточної гарячої фази війни. вже зараз втрати Раші настільки великі, що будь-яка адекватна влада сама б ініціювала перемовини.а тепер класичний софізм - ви зі своєї брехні про розвал Раші робите якийсь висновки, до яких я не маю відношення. з приводу дерашизації - незважаючи на багато прикладів, ви досі намагаєтесь уникнути визнання, що поточна влада на Раші чисто тоталітарна, й рівень зомбування населення відповідає нацистській Німеччині. й лікування можливе лише таке. й доки це не прийде - ми матиме постійно ворожу державу під боком, чому я теж схиляюсь до думки, що загальні війна - надовго, до зміни поточної влади як мінімум. гаряча фаза припиниться, а війна продовжиться...добре євреї не могли домовлятися, а ми можемо - але на рівних, а не як капітуляція...ну й як же "у вас негров линчуют". а чого не згадали про ставлення до євреїв в срср? теж не бачили проблем?