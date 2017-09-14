RSS
  #
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 06:24

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:
Як там надійні зв"язки на тій стороні ?
Що передають тобі з тієї сторони ? )


Зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським була дуже цікавою та дружньою, але я сказав йому, як раніше наполегливо рекомендував Президенту Путіну: пора припинити вбивства і укласти УГОДУ!

Досить пролито крові, пора припинити визначати кордони за допомогою війни та героїзму. Потрібно зупинитися там, де зараз знаходяться.

Нехай обидві сторони оголосять себе переможцями — історія розсудить! Більше жодних пострілів, більше жодної смерті, більше жодних величезних і нестабільних витрат.

Ця війна ніколи б не почалася, якби я був президентом.

Тисячі людей гинуть щотижня — ДОСИТЬ, ПОВЕРТАЙТЕСЯ ДОДОМУ ДО СВОЇХ РОДИН З МИРОМ!

Який патужний peace deal ...
Блаженні миротворці.
Скоро вже всі будуть дома, з рідними.
1
1
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 07:47

  Banderlog написав:Блаженні миротворці.
Скоро вже всі будуть дома, з рідними.


Не зійшлися у думках: у CNN розкрили, чому Трамп не дав "Томагавки" Україні
У Трампа склалося враження, що Київ прагне "ескалації та продовження конфлікту".

Трамп та Зеленський виразили різні думки щодо шляхів наближення миру в Україні, і у "прямій та чесній" розмові американський лідер дав чітко зрозуміти, що Київ поки що не отримає далекобійного озброєння для ударів по Росії. Про це розповіло видання CNN з посиланням на джерела.

"Трамп і Зеленський провели кілька годин разом зі своїми найближчими помічниками в п'ятницю, що, за словами кількох осіб, знайомих з ситуацією, було напруженою, відвертою і, часом, "незручною" дискусією", — йдеться у матеріалі.

Один із посадовців розповів, що у Дональда Трампа склалося враження, наче Україна "прагне ескалації та продовження конфлікту". Також американський лідер був стурбований потенційними втратами під час зими, яка обіцяє бути суворою.
https://focus.ua/uk/politics/729139-ne- ... i-ukrajini

З посмішкою на європейській землі: чим небезпечна нова розмова Трампа з Путіним
Здається, історія повторюється, зазначає аналітик Sky News:

"Як Путін це робить? Його тактика щоразу однакова – запропонувати Трампу щось, що він може представити як прорив, і підкріпити це потоком відвертих лестощів".

От і в цьому випадку він привітав Трампа з його "великим досягненням" щодо припинення вогню в Газі, подякував першій леді за її втручання у справу зниклих безвісти дітей в Україні, і погодився на (або, можливо, запропонував) ще одну особисту фотосесію.

Якщо зустріч у Будапешті відбудеться, Трамп отримає те, чого хоче - телевізійний момент, який стане черговою ілюстрацією його миротворчого президентства.

Але, можливо, більшим призом стане Путін, якого вперше з початку війни запросять на землю ЄС, попри усі санкції Європи проти Росії.

Ви вже можете побачити його посмішку з цього приводу.
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cx24de2x18vo
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 09:24

  ЛАД написав:
  Vadim_ написав:
  ЛАД написав:.........
но военная полиция существовала и в СССР, и существует и в США, и в Великобритании, и в Израиле, и в...
Просвещайтесь - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F.

Какая? , патруль военкомендатуры без оружия и каких либо средств (АК, дубинок, балончиков,наручников...) к принуждению

Вы, вроде, служили в армии.
Должны бы знать, что патруль военкомендатуры не имеет никакого отношения к военной полиции.

Не вроде бы а добровольно прошёл все ВЛК и повезли покупатели в КАпЯр на 2 года, но военной полиции я не встречал(и не слышал) даже в самом закрытом Знаменске , только патрули комендатуры, даже сам один раз был в таком патруле
п.с. военная автоинспекция была , а милиции(полиции) не было
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 09:41

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:Зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським була дуже цікавою та дружньою, але я сказав йому, як раніше наполегливо рекомендував Президенту Путіну: пора припинити вбивства і укласти УГОДУ!

Досить пролито крові, пора припинити визначати кордони за допомогою війни та героїзму. Потрібно зупинитися там, де зараз знаходяться.

Нехай обидві сторони оголосять себе переможцями — історія розсудить! Більше жодних пострілів, більше жодної смерті, більше жодних величезних і нестабільних витрат.

Ця війна ніколи б не почалася, якби я був президентом.

Тисячі людей гинуть щотижня — ДОСИТЬ, ПОВЕРТАЙТЕСЯ ДОДОМУ ДО СВОЇХ РОДИН З МИРОМ!

Який патужний peace deal ...
Блаженні миротворці.
Скоро вже всі будуть дома, з рідними.

Похоже разговоры про "конец года" подтверждаются... Подписать РПО под рождество - символично 👍
2
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 09:46

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:
Як там надійні зв"язки на тій стороні ?
Що передають тобі з тієї сторони ? )


Зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським була дуже цікавою та дружньою, але я сказав йому, як раніше наполегливо рекомендував Президенту Путіну: пора припинити вбивства і укласти УГОДУ!

Досить пролито крові, пора припинити визначати кордони за допомогою війни та героїзму. Потрібно зупинитися там, де зараз знаходяться.

Нехай обидві сторони оголосять себе переможцями — історія розсудить! Більше жодних пострілів, більше жодної смерті, більше жодних величезних і нестабільних витрат.

Ця війна ніколи б не почалася, якби я був президентом.

Тисячі людей гинуть щотижня — ДОСИТЬ, ПОВЕРТАЙТЕСЯ ДОДОМУ ДО СВОЇХ РОДИН З МИРОМ!

Який патужний peace deal ...

Востаннє редагувалось Schmit в Суб 18 жов, 2025 10:53, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 09:57



Ціна російської нафти вперше з весни впала нижче $50 за барель

Нафтогазові доходи російського бюджету, що стрімко скорочуються, отримали новий удар. Вартість нафти сорту Urals, головної експортної марки росії, вперше з весни опустилася нижче за позначку $50 за барель. Це створює додаткові проблеми для фінансування рекордно високих військових видатків кремля. Про це повідомляє Moscow Times.

Нафтогазові доходи російського бюджету, що стрімко скорочуються, отримали новий удар.


За даними трейдерів, у середині тижня в порту Приморськ на Балтійському морі котирування опускалися до $47,4 за барель. Унаслідок цього ціна Urals вперше виявилася нижчою за оновлену цінову стелю, встановлену Євросоюзом на рівні $47,6.

Причини обвалу на ринку

Падіння цін на російську нафту відбувається на тлі загального зниження світових котирувань. Вартість еталонного сорту Brent за останні три тижні впала на 15% і зараз торгується трохи вище за $60 за барель.

На думку аналітиків, на ринок впливають кілька ключових факторів. По-перше, перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС знизило геополітичну напруженість на Близькому Сході, а разом з нею і ризики для транспортування нафти через Суецький канал та Червоне море.

По-друге, ринок дедалі більше фокусується на надлишку нафти, який створюють країни ОПЕК+, поступово нарощуючи видобуток. За даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), у 2026 році надлишок нафти на світовому ринку може досягти рекордних 4 млн барелів на добу.

Проблеми для бюджету росії

Падіння цін на нафту створює серйозні проблеми для федерального бюджету рф, який за перші дев'ять місяців 2025 року вже втратив 21% сировинних доходів.

Спочатку проєкт бюджету на 2025 рік верстався з розрахунку ціни Urals у $70 за барель. Згодом цей прогноз довелося знизити до $58, а план з нафтогазових доходів був радикально урізаний: з 10,9 трлн до 8,6 трлн рублів.

У бюджет на 2026 рік міністерство фінансів росії заклало ціну на Urals на рівні $59 за барель. Очікується, що сировинні надходження залишаться на низькому рівні — 8,9 трлн рублів, що на 20% менше, ніж у 2024 році. За оцінками мінфіну рф, на тлі рекордних військових витрат це призведе до дефіциту бюджету в розмірі 3,8 трлн рублів.



5
4
4
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 10:09

А это, похоже, на случай - если с первого раза не дойдет :)
Британський прем'єр запропонував Зеленському розробити мирний план по Україні, аналогічний тому, що Трамп реалізував у секторі Газа, — Axios

Така пропозиція прозвучала за підсумками зустрічі з Трампом.
Востаннє редагувалось _hunter в Суб 18 жов, 2025 10:09, всього редагувалось 1 раз.
2
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 10:09

Ребята, при всей симпатии к нынешнему Вашингтону, но будущее Евразии от Чукотки до Гибралтара на ближайшие 20-40 лет решится на 4 пленуме КПК
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 10:24

  Hotab написав:За оцінками мінфіну рф, на тлі рекордних військових витрат це призведе до дефіциту бюджету в розмірі 3,8 трлн фублів.

Скільки там фубль до долара? Десь 46 ярдів баксів.
Скільки дефіцит бюджета України?
