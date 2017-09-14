RSS
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 11:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Бригады уже начинают воровать людей на улицах, пытать, требовать выкуп.
Всё по плану
Бетон
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 11:40

Речниця Білого дому Каролайн Лівітт заявила, що США «втомлюються» від війни в Україні, а терпіння Трампа та американців на межі.

Вона додала, що «обом сторонам слід усвідомити реалії та домовитися»
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 11:45

  Water написав:
  Hotab написав:За оцінками мінфіну рф, на тлі рекордних військових витрат це призведе до дефіциту бюджету в розмірі 3,8 трлн фублів.

Скільки там фубль до долара? Десь 46 ярдів баксів.
Скільки дефіцит бюджета України?

Наші потреби (поки що) закривають. У коцабів отак просто взяти на стороні нема у кого. Лише ЗВР продавати.
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 11:50

  _hunter написав:А это, похоже, на случай - если с первого раза не дойдет :)
Британський прем'єр запропонував Зеленському розробити мирний план по Україні, аналогічний тому, що Трамп реалізував у секторі Газа, — Axios

Така пропозиція прозвучала за підсумками зустрічі з Трампом.


ех. не та вже англія 8) бориску прибрали :oops: він би ще "повоював" :lol:


Зображення

Коротко про підсумки перемов Трампа і Зеленського :lol:

Зображення
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 12:12

  jump написав:ех. не та вже англія 8) бориску прибрали :oops: він би ще "повоював" :lol:


звичайно, в 2022 все вирішув боріска, в якого зараз чомусь нуль впливу. гарна 3,14*** іпсошка :) до сих пір мало хто зрозумів, що імітація переговорів в стамбулі була запланована для інформаційного прикриття відступу з під києва і вони не збирались домовлятись.
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 12:19

  Hotab написав:
  Water написав:
  Hotab написав:За оцінками мінфіну рф, на тлі рекордних військових витрат це призведе до дефіциту бюджету в розмірі 3,8 трлн фублів.

Скільки там фубль до долара? Десь 46 ярдів баксів.
Скільки дефіцит бюджета України?

Наші потреби (поки що) закривають. У коцабів отак просто взяти на стороні нема у кого. Лише ЗВР продавати.

ЗВР ЦБ РФ на 10.10.2025 - 729,5 млрд. долл. - https://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 12:21

  trololo написав:
  jump написав:ех. не та вже англія 8) бориску прибрали :oops: він би ще "повоював" :lol:


звичайно, в 2022 все вирішув боріска

нет, конечно: решал зеля, зупустив Мораторий. Неправильно ли он понял Джонсона или тот свои планы имел - это вопрос сугубо вторичный.
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 12:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Несмотря на попытки некоторых товарищей усиленно делать вид что события в Тернополе нам скучны :wink: , расследование все таки идет - https://suspilne.media/ternopil/1140620 ... ternopoli/

Интересно что бойцы с штурмовой бригады таки были официально откомандированы в ТЦК
Вони допомагали ТЦК проводити мобілізаційні заходи на території області. Є всі необхідні документи, які підтверджують саме законність віддання наказів і саме вони були в підпорядкуванні ТЦК.


а вот с этим я не согласен
І саме долучення бойових підрозділів на Тернопільщині було в межах компетенції ТЦК.

Это получается что ТЦК может забрать бойцов с фронта к себе в помощь?
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 12:37

На рубеже веков, когда экономика США была примерно в 10 раз больше китайской, мало кто из американских политиков осознавал, что они предоставляют Пекину стратегическое преимущество, которое десятилетия спустя будет использовано против них.
........Проведенный Bloomberg в прошлом году анализ показал , что Китай достиг мирового лидерства в пяти из 13 ключевых технологий и быстро догоняет в семи других, включая искусственный интеллект и робототехнику. Китай занял явное лидерство в области электромобилей, автомобильного программного обеспечения и технологий литиевых аккумуляторов, производит самые эффективные и недорогие в мире солнечные панели и разрабатывает инновационные лекарства, тем самым сводя на нет старую фразу «США внедряют инновации, Китай копирует».

Всё это вывело производственный сектор Китая на исторические высоты. Расчёты Bloomberg Economics показывают, что положительное сальдо торгового баланса Китая по отношению к мировому ВВП является самым большим среди всех стран со времён США сразу после Второй мировой войны.

Судостроение — один из самых ярких примеров вновь обретенного доминирования Китая: по данным торгового представителя США, сейчас страна производит более половины мировых грузовых судов по тоннажу, тогда как в 1999 году этот показатель составлял всего 5%. Для сравнения , доля американских верфей в мировом производстве в прошлом году составила 0,01%.
.......Пекинские лидеры полны решимости избежать повторения опыта США, когда рабочие места в обрабатывающей промышленности уходят за рубеж — феномена, иронично известного как «китайский шок». Тем временем американские официальные лица сетуют на то, как сложно переломить эту тенденцию, называя её тяжёлой борьбой с глобальными экономическими силами.

«За последние 30 лет мы сами себе вырыли огромную яму», — сказал мне один американский чиновник в регионе. «Выбраться из неё будет непросто».

Китай делает ставку на то, что сможет добиться необходимых технологических прорывов до того, как нарастающие экономические проблемы начнут давать о себе знать. Однако сейчас страна наслаждается историческим достижением: она меняет баланс мировых сил в свою пользу.
https://www.bloomberg.com/news/features/2025-10-17/xi-uses-rare-earth-minerals-dominance-to-turn-us-playbook-on-trump?srnd=homepage-europe
