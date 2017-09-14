я в це не вірю дивно що начебто розумні люди вірять скоріш за все йдеться про неокуповані частини За та Хе областей а так переклад на перекладі, інтерпретація інтерпретації та вийшов атракціон нечуваної щедрості
Schmit написав:The Washington Post погано переклало?
з Вашингтона все одно Албанія чи Арменія, Крим чи Кривий Ріг Якщо щось і реально з оптимістичних сценаріїв , то це обмін рівнозначних територій з окупованих частин За та Хе областей. Якесь Роботіно, ще пару смт та розшарена ЗАЕС максимум Поки нема прямого пояснення від кремля, це все рожеві інсинуації. Таке б мало сенс тільки якщо б під словянськом чи краматорськом перші у світі за обсягами золотоносні шахти були.
я в це не вірю дивно що начебто розумні люди вірять скоріш за все йдеться про неокуповані частини За та Хе областей а так переклад на перекладі, інтерпретація інтерпретації та вийшов атракціон нечуваної щедрості
Путин потребовал от Украины сдать ключевые территории в телефонном разговоре с Трампом По словам чиновников, требование Путина нанесет значительный ущерб Украине и может стать препятствием на пути к миру.
Майкл Бирнбаум Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Дональдом Трампом на прошлой неделе потребовал от Киева полного отказа от контроля над Донецком, стратегически важным регионом на востоке Украины, в качестве условия прекращения войны, сообщили два высокопоставленных чиновника, знакомых с ходом разговора.
Путин на протяжении 11 лет безуспешно пытался завоевать эту территорию, неоднократно получая отпор от украинских войск, глубоко укрепившихся в районе, который они считают серьезным оплотом против быстрого продвижения России на запад к своей столице.
Внимание Путина к Донецку свидетельствует о том, что он не отступает от своих прошлых требований, которые завели конфликт в тупик, несмотря на оптимизм Трампа относительно заключения соглашения, заявили официальные лица, выступавшие на условиях анонимности, чтобы подчеркнуть деликатность переговоров за закрытыми дверями. Россия или поддерживаемые ею сепаратисты претендовали на части региона с 2014 года, но им никогда не удавалось завоевать его полностью силой.
Трамп публично не комментировал требование Путина отдать весь Донецк, о чём ранее не сообщалось. Трамп не поддержал запрос России в своём публичном заявлении в пятницу после важной встречи Западного крыла с президентом Украины Владимиром Зеленским . Он планирует встретиться с Путиным в Венгрии в ближайшие недели, чтобы продолжить обсуждение путей завершения войны .
«Пора прекратить убийства и заключить СДЕЛКУ! Пролилось достаточно крови, границы собственности определяются Войной и Силой воли. Они должны остановиться там, где они есть. Пусть обе стороны одержат победу, пусть История рассудит!» — написал Трамп в социальных сетях в пятницу после встречи с Зеленским.
В ходе телефонного разговора Трампа и Путина российский лидер заявил о своей готовности уступить части двух других регионов Украины, которые он частично захватил, Запорожской и Херсонской, в обмен на полный контроль над Донецком, сообщили официальные лица. Это несколько менее масштабное территориальное требование, чем то, о котором он заявлял в августе на саммите Трампа и Путина в Анкоридже. Некоторые представители Белого дома представили это как прогресс, по словам одного из двух высокопоставленных чиновников, проинформированных о телефонном разговоре с Путиным.
Другой чиновник, высокопоставленный европейский дипломат, заявил, что украинцы вряд ли воспримут это таким образом.
«Это все равно, что продать им их собственную ногу в обмен на ничто», — заявил дипломат.
Ни Белый дом, ни Кремль не отреагировали на просьбу прокомментировать ситуацию.
Не уверен, что это соответствует истине, судя по началу и окончанию статьи. Очень похоже, что прав fox767676 и Путин согласен "уступить" неоккупированные части областей, которые он тоже объявил своими и внёс это в конституцию РФ.
Потери в войне держатся в строжайшем секрете и трудно поддаются подтверждению. По оценкам Министерства обороны Великобритании, в июне потери российских военных составили более 1 миллиона убитыми и ранеными, при этом около 250 000 солдат погибли. Центр стратегических и международных исследований в том же месяце оценил число убитых и раненых украинских военнослужащих в 400 000 человек, а число погибших составило от 60 000 до 100 000.
Есть и ещё интересные моменты.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 20 жов, 2025 02:49, всього редагувалось 1 раз.
«Это было довольно плохо», — рассказал один из источников о встрече. «Посыл был таким: „Ваша страна замерзнет и будет уничтожена“», если Украина не заключит сделку с Россией. Другой источник опроверг заявления Трампа о том, что Украина будет «уничтожена». Однако оба источника заявили, что Трамп несколько раз прибегал к ненормативной лексике. У двух источников сложилось впечатление, что на Трампа повлиял состоявшийся в четверг телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе этого разговора, как сообщает The Washington Post, Путин предложил территориальный обмен, в рамках которого Украина уступила бы Донецкую и Луганскую области в обмен на небольшие части Запорожской и Херсонской областей. Один из источников сообщил, что именно такой обмен американские чиновники предложили Зеленскому в пятницу. Украинцы видят огромную стратегическую ценность в той части Донецка и Луганска, которую они всё ещё удерживают. Они считают, что отказ от этой территории сделает остальную часть Украины гораздо более уязвимой для российского наступления, заявил один из источников, проинформированных о встрече. Этот источник утверждал, что отказ от западных районов Донецка и Луганска был бы равносилен акту «самоубийства»
Президент США Дональд Трамп заперечує інформацію Financial Times про те, що під час зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським він нібито закликав його повністю віддати Росії Донбас. Про це Трамп сказав у коментарі журналістам на борту свого літака, передає Служба швидкого реагування Білого дому.
"Ні, ми це нікого не обговорювали. Ми вважаємо, що їм слід просто зупинитися на лініях, де вони зараз – на лініях фронту", – сказав Трамп.
Schmit написав:The Washington Post погано переклало?
з Вашингтона все одно Албанія чи Арменія, Крим чи Кривий Ріг Якщо щось і реально з оптимістичних сценаріїв , то це обмін рівнозначних територій з окупованих частин За та Хе областей. Якесь Роботіно, ще пару смт та розшарена ЗАЕС максимум Поки нема прямого пояснення від кремля, це все рожеві інсинуації. Таке б мало сенс тільки якщо б під словянськом чи краматорськом перші у світі за обсягами золотоносні шахти були.
Можливо. Після Будапешта все стане на свої місця - десь як у квітні цього року. Тоді кожна зі сторін (хто реально за мир і хто лише на словах) придумували і додумували неіснуючі вимоги виправдовуючи якісь свої дії. Після зриву перемовин адміністрація Трампа викатила фактичні пункти, виявивши і виставивши дурнями реальнх противників миру. Та усі якось швиденько забули деталі тих подій.
ЛАД написав:Не уверен, что это соответствует истине, судя по началу и окончанию статьи. Очень похоже, что прав fox767676 и Путин согласен "уступить" неоккупированные части областей, которые он тоже объявил своими и внёс это в конституцию РФ.
Но именно для выяснения не до конца понятных нюансов люди и придумали переговоры? 🤔 Но Schmit там чуть дальше правильно написал - в Будапеште все станет очевидно...
Бетон написав:Знакомый пропал. Нашли через пару дней в тцк. Побили его сильно. Три патруля задували газом, парень он крепкий. Что дальше будет, вытащат ли, неизвестно. Вот такое время. Шёл человек за едой в магазин
Ну задували (і мабуть били) ж не тому що просто «кріпкий»? Чи прєвєнтівно: побачили кріпкого «а давай від3.14здимо?» Як думаєш??