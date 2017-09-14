хай кожен ірландець з білорусом вирішують яка мова для них рідна
більшість білорусів, навіть антилукашенко налаштованих, вважають рідною російську
нажаль
ірландці у більшості визначають англійську як Native , про ірландську мах хто згадує
мои дети и жена в Ирландии.
родным для ирландцев является английский, на котором в качестве родного говорят более 99% населения.
сша воевало с англией, но это не мешает быть родным языком в сша
Я таке рідко пишу, але тут проблема саме в незрілості народу.
Народ хоче одночасно:
а) сильного політика, щоб прийшов і навів лад в усьому;
б) не хоче диктатора;
ТАК НЕ БУВАЄ. Одночасно а) і б) бути не може. Народ цього не розуміє і постійно розчаровується в політиках. Вибирає наступного поганого президента. Знову розчаровується. І так по кругу.
а чому в срср не було такої системи? взагалі б питань не було. але ніт - лише руська й гадаю, в кожному кантоні є своя превалююча мова...
Його(Японію) не зупинили а обдурили.
22 вересня 1985 року була підписана угоди, яка заставила Японію зміцнити єну.
Це і поховало японського тигра.
З Китаєм такий трюк не пройде. США Китай таким трюком не обдурить.
понять, простить, талоны на усиленное питание+ профсоюзную путевку в Трускавецкий неврологический санаторий
счас все на нервах
Ніякого ультиматуму немає, не потрібно перебільшувати.
ТСН не дуже достовірне джерело.
Будь-ласка посилання на першоджерело.
Трошки не так
Більшість хоче щоб знайшовся ЛОХ, який звалить на себе непідйомну для однієї людини(або групи людей в кількості 0,01% від загальної кількості народу) ношу і виведе всіх в РАЙ.
От тільки нюанс
Виявляється що ЛОХ як тільки отримує необхідні повноваження - відразу перетворюється в того хто в пятій точці бачив тих хто його обрав..(хотіли ЛОХа - отримали яНЕлоха)
Висновок
Для того щоб швидко і з найменшими затратами побудувати РАЙ для себе(сімї) треба менше передавати комусь повноважень і більше брати на себе ( щоб наступним янелохам не було чим маніпулювати)
Для того щоб нагнути Китай - трюки не потрібні....
Сьогодні Китай-це де-факто ДВІ Держави ,
в одної 400 млн яке живе поблизу морів(сто миль від берегів) - живе непогано навіть по європейським міркам
в другої 1000 млн , живе в горах(пустелях) , якість життя можна порівняти з совком 1950 року....
Як думаєте
Якщо влада вирішить опустити в три рази життя 400 млн років на 10, щоб підняти хоч трохи життя 1000 млн... як довго ця влада протримається ?
Так що Китай сильний тим самим чим і слабкий.
Якщо почне вирівнювати життя власного населення - то це викине його з глобальної політики років на 50.
