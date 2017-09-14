RSS
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 10:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  trololo написав:для ірландців рідна ірландська. для білорусів білоруська

хай кожен ірландець з білорусом вирішують яка мова для них рідна
більшість білорусів, навіть антилукашенко налаштованих, вважають рідною російську
нажаль
ірландці у більшості визначають англійську як Native , про ірландську мах хто згадує
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 10:43

  trololo написав:
  trololo написав:
  ЛАД написав: я не знаю людей, которые при этом говорят на улице на неродном языке.


ірландці, білоруси - перше що в голову прийшло
Прежде, чем писать всё, "що в голову прийшло", разберитесь, что называется родным языком.
У наших канадских украинцев, уехакших 100 лет назад, это не украинский. Многие их них его уже, наверное, и вообще не знают.


для ірландців рідна ірландська. для білорусів білоруська. обидві мови зникаючі

мои дети и жена в Ирландии.
родным для ирландцев является английский, на котором в качестве родного говорят более 99% населения.
сша воевало с англией, но это не мешает быть родным языком в сша
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 11:16

  Banderlog написав:
  fox767676 написав:сперечався у фб з "жителями Донбасу" стосовно параметрів мінську-2
я написав що про таку параметризацію, де гіві з моторолою попадуть в українську політику та ще якісь урядові виплати зможуть отримувати, їм краще забути

Це був єдиний шлях збереження територіальної цілісності України, історичний парадокс укрїнської держави, що вона тримається на махновщині а не на еліті. Еліта постійно зраджує, продається направо і наліво.

Я таке рідко пишу, але тут проблема саме в незрілості народу.
Народ хоче одночасно:
а) сильного політика, щоб прийшов і навів лад в усьому;
б) не хоче диктатора;
ТАК НЕ БУВАЄ. Одночасно а) і б) бути не може. Народ цього не розуміє і постійно розчаровується в політиках. Вибирає наступного поганого президента. Знову розчаровується. І так по кругу.
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 11:18

  katso написав:
  Shaman написав:в Швейцарії його дивує, коли на вулиці розмовляють не місцевою,

Гы. А яка в Швейцарії місцева? :lol: Там навіть валюта чтоирьохмовна. Чеки в магазині чотирьохмовні. Армія (!) двомовна. Мовного омбудсмену нема. :wink: Навіть мовних патрулів нема. Дикуни.

а чому в срср не було такої системи? взагалі б питань не було. але ніт - лише руська :D й гадаю, в кожному кантоні є своя превалююча мова...
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 11:25

  fox767676 написав:
  flyman написав:Колись японський тирг теж здавалось, дожене і пережене ...

1) його вчасно зупинили
2) він не мав на озброєнні історичного матеріалізму

зараз фінал не такий передбачуваний

Його(Японію) не зупинили а обдурили.
22 вересня 1985 року була підписана угоди, яка заставила Японію зміцнити єну.
Це і поховало японського тигра.
З Китаєм такий трюк не пройде. США Китай таким трюком не обдурить.
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 11:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Загрожує цим копам від 3 до 8 років тюрми.


пожизненное нужно

понять, простить, талоны на усиленное питание+ профсоюзную путевку в Трускавецкий неврологический санаторий
счас все на нервах
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 11:50

  fler написав:"Президент США Дональд Трамп після переговорів з українським президентом Володимиром Зеленським фактично поставив Україні ультиматум, ключовою вимогою якого є негайна зупинка вогню по поточній лінії фронту. Натомість, Кремль на цю заяву відреагував повним режимом тиші, що може свідчити як про підготовку до погодження на таку формулу, так і до категоричної відмови.Крім зупинки бойових дій, йдеться про допущення російських партій до виборів, питання РПЦ та російської мови, а також про неочікувані економічні ставки, як-от ліцензії на видобуток рідкоземів для американських компаній у Росії."
https://tsn.ua/politika/shcho-ukrayina- ... t=11832077

Ніякого ультиматуму немає, не потрібно перебільшувати.
ТСН не дуже достовірне джерело.
Будь-ласка посилання на першоджерело.
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 11:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Я таке рідко пишу, але тут проблема саме в незрілості народу.
Народ хоче одночасно:
а) сильного політика, щоб прийшов і навів лад в усьому;
б) не хоче диктатора;
ТАК НЕ БУВАЄ. Одночасно а) і б) бути не може. Народ цього не розуміє і постійно розчаровується в політиках. Вибирає наступного поганого президента. Знову розчаровується. І так по кругу.
Трошки не так
Більшість хоче щоб знайшовся ЛОХ, який звалить на себе непідйомну для однієї людини(або групи людей в кількості 0,01% від загальної кількості народу) ношу і виведе всіх в РАЙ.
От тільки нюанс
Виявляється що ЛОХ як тільки отримує необхідні повноваження - відразу перетворюється в того хто в пятій точці бачив тих хто його обрав..(хотіли ЛОХа - отримали яНЕлоха)

Висновок
Для того щоб швидко і з найменшими затратами побудувати РАЙ для себе(сімї) треба менше передавати комусь повноважень і більше брати на себе ( щоб наступним янелохам не було чим маніпулювати)
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 11:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:З Китаєм такий трюк не пройде. США Китай таким трюком не обдурить.
Для того щоб нагнути Китай - трюки не потрібні....
Сьогодні Китай-це де-факто ДВІ Держави ,
в одної 400 млн яке живе поблизу морів(сто миль від берегів) - живе непогано навіть по європейським міркам
в другої 1000 млн , живе в горах(пустелях) , якість життя можна порівняти з совком 1950 року....

Як думаєте
Якщо влада вирішить опустити в три рази життя 400 млн років на 10, щоб підняти хоч трохи життя 1000 млн... як довго ця влада протримається ?
Так що Китай сильний тим самим чим і слабкий.
Якщо почне вирівнювати життя власного населення - то це викине його з глобальної політики років на 50.
