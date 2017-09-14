|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 20 жов, 2025 21:13
Бетон написав:
Если володимир олександрович ищет русских шпионов, ему следует поискать типа, который снимал в росии сваты и кучу паршивых комедий, выплясывал перед киркоровым, не пропускал голубые огоньки и выступал перед путиным
Бетон, якщо вашого дружбана спакували 3 бригади, вас можливо спакують 6. Ми ж розуміємо, що Зеленський нікого не пожаліє. Заробляння грошей на ідіотах КРНЖ того вартує?
-
stm
-
-
- Повідомлень: 6011
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 680 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 20 жов, 2025 22:34
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8751
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 296 раз.
- Подякували: 1011 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
5
Додано: Пон 20 жов, 2025 22:38
andrijk777 написав: budivelnik написав:
Трошки не так
Більшість хоче щоб знайшовся ЛОХ, який звалить на себе непідйомну для однієї людини(або групи людей в кількості 0,01% від загальної кількості народу) ношу і виведе всіх в РАЙ.
От тільки нюанс
Виявляється що ЛОХ як тільки отримує необхідні повноваження - відразу перетворюється в того хто в пятій точці бачив тих хто його обрав..(хотіли ЛОХа - отримали яНЕлоха)
Висновок
Для того щоб швидко і з найменшими затратами побудувати РАЙ для себе(сімї) треба менше передавати комусь повноважень і більше брати на себе ( щоб наступним янелохам не було чим маніпулювати)
Згідно цього "висновку" найкращий варіант звалити з України, нехай ЛОХи чи неЛОХи обирають собі кого хочуть.
Звалити можна..
Питання- а що хочуть досягнути ті хто вирішив звалити?
Якщо отримати 500 доларів/місяць соціалки щоб жити як живуть бомжі країни в якій отримав соціалку - то це одне
А якщо досягнути успіху - обігнати хоча б 50% громадян країни в яку переїхав - то це складніше ніж обігнати в Україні 70%... - то це зовсім інше.
andrijk777 написав:
Але висновок всеріно трохи "дебільний" тому що пересічний і так в сотню разів більше думає про себе ніж про вибір президента України.
Було б набагато краще якби народ більше задумувався над вибором президента.
Треба розуміти різницю між двома дієсловамидумає... і ......робить....
Народна Мудрість кажеДурень - думкою багатіє....
Виходить що розумний повинен багатіти ДІЄЮ...
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27227
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 2992 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|138344
|
|
|1493
|326292
|
|
|6076
|1012241
|
|