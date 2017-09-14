fox767676 написав:для чого ? щоб ксероксу на дивані кордони 1991 подарувати? США та РФ не становлять загрози один одному не є конкурентами, окрім геополітичного впливу на маргінальні регіони типу України Як проводять кордони у таких регіонах - див. політичну мапу Пн Африки. щоб репутаційні втрати США нівелювати? Та їм очевидно ще з 2014 не дуже болить а може і з 1975
причому тут США?
Так о том и речь -- при чем там Штаты:
Xenon написав:до америкосов всё никак не может дойти ......
fox767676 написав:для чого ? щоб ксероксу на дивані кордони 1991 подарувати? США та РФ не становлять загрози один одному не є конкурентами, окрім геополітичного впливу на маргінальні регіони типу України Як проводять кордони у таких регіонах - див. політичну мапу Пн Африки. щоб репутаційні втрати США нівелювати? Та їм очевидно ще з 2014 не дуже болить а може і з 1975
причому тут США?
мова про воюючі сторони - Україна - раша. ця війна може закінчитися тільки розгромом і капітуляцією однієї із сторін
Xenon написав:мова про воюючі сторони - Україна - раша. ця війна може закінчитися тільки розгромом і капітуляцією однієї із сторін
то навіщо тоді ця напускна невизначеність ? зрозуміло і так хто кого розгромить і чим це все закінчиться у разі провалу дипломатії закінчиться розгромом та капітуляціею менш ресурсної, інфраструктурно та інституційно розвиненої країни ви цього прагнете злорадіючи кожного разу невдачам госдепу та білого дому?
Цікаво, перший Рим перед тим як розпастися кого там назахоплював? РІ пік пройшла, і щодалі скукожується все більше, чи у тебе інший глобус?
и еще один момент по поводу переговоров; все както подзабыли какие условия выдвинуло хх..ло перед началом войны ?! а это - отход НАТО на границы 97 года (практически вся восточная Европа должна выйти из НАТО). Пойдет на это США и Европа? ну очень сомнительно, что даже прибабаханый на всю каску Дональдак рискнет такое сделать.
Все остальные переговоры - про отдачу Донецкой области и тп, это лишь предлог; точно такойже как пункты Минских соглашений про отвод ствольной артилерии и тп. И даже если произойдет какоето чудо с временным прекращением огня, все это продлится пару месяцев, максимум год
_hunter написав:Так о том и речь -- при чем там Штаты:
Xenon написав:до америкосов всё никак не может дойти ......
Украина с самого начала просила - дайте оружие в количестве и вломите санкций по самые помидоры (на нефть, газ и тп)
Ну так в этом случае мы опять возвращаемся к вопросу: а Штатам это зачем?
fox767676 написав:
Xenon написав:в данной ситуации возможен только один путь - полное уничтожение одной из сторон
для чого ? щоб ксероксу на дивані кордони 1991 подарувати? США та РФ не становлять загрози один одному не є конкурентами, окрім геополітичного впливу на маргінальні регіони типу України Як проводять кордони у таких регіонах - див. політичну мапу Пн Африки. щоб репутаційні втрати США нівелювати? Та їм очевидно ще з 2014 не дуже болить а може і з 1975
-- только, пожалуйста, не отвечайте "причому тут США?"
Ладно бы зеля за то "дайте оружие в количестве" - реальными деньгами платил бы (или, хотя бы, ресурсами)...
Xenon написав:...... а это - отход НАТО на границы 97 года (практически вся восточная Европа должна выйти из НАТО). Пойдет на это США и Европа? ......
А можете поднапомнить про это условие? -- его, вроде, давно уже сняли:
Требование отодвинуть военную инфраструктуру блока к границам 1997 года, де-факто ликвидировав базы в 14 странах альянса, больше не входит в перечень условий Москвы для переговоров с Западом, следует из статьи зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в «Российской газете». https://rg.ru/2023/07/02/epoha-protivostoianiia.html