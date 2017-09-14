RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15522155231552415525>
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 12:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Xenon написав:а это - отход НАТО на границы 97 года (практически вся восточная Европа должна выйти из НАТО).
Пойдет на это США и Европа? ну очень сомнительно, что даже прибабаханый на всю каску Дональдак рискнет такое сделать.


Ну это и в наших интересах, хоть не будем вне "забора безопасности", а как все

интересный прикол вспомнил - русские месяц назад закидали Польшу дронами, как раз на следующий день когда США обьявили что оставляют там свой контингент.
радости у героических ляхов было полное штаны, а на след день такой привет ))
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 21 жов, 2025 13:08, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4583
З нами з: 13.06.20
Подякував: 422 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 13:01

  _hunter написав:
  Xenon написав:......
а это - отход НАТО на границы 97 года (практически вся восточная Европа должна выйти из НАТО).
Пойдет на это США и Европа? ......

А можете поднапомнить про это условие? -- его, вроде, давно уже сняли:
Требование отодвинуть военную инфраструктуру блока к границам 1997 года, де-факто ликвидировав базы в 14 странах альянса, больше не входит в перечень условий Москвы для переговоров с Западом, следует из статьи зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в «Российской газете».
https://rg.ru/2023/07/02/epoha-protivostoianiia.html


то о чем говорят на переговорах, врядле потом ВСЁ транслируют в прессу.
(сильно много народу знало о секретном протоколе к "пакту Молотова-Риббентропа" и когда он всплыл для обозрения большинства?! ) Думаете сейчас иначе ?

Лавров назвал две коренные причины конфликта в Украине и заявил: «Одна из причин — это расширение НАТО и создание прямых военных угроз вблизи Pоссии. Другой причиной является явное нарушение прав человека русскоязычных в Украине.

«Все, что связано с Pоссией — СМИ, образование, культура, все это было запрещено законом в Украине.», — Лавров также отметил.

«Pоссия никогда не говорит публично о том, что обсуждается на переговорах. Мы действуем очень вежливо и, в отличие от некоторых других, никогда не говорим открыто о том, что обсуждается на переговорах. В противном случае переговоры не будут серьезными.», — Он добавил....
Xenon
 
Повідомлень: 5542
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 13:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Xenon написав:(сильно много народу знало о секретном протоколе к "пакту Молотова-Риббентропа" и когда он всплыл для обозрения большинства?! ) Думаете сейчас иначе ?

молотов-риббентроп не актуально
но широко эксплуатируются либеральной общественностью чтобы отвести внимание от
соглашения о процентах влияния Сталина-Черчилля 1944
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 21 жов, 2025 13:07, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4583
З нами з: 13.06.20
Подякував: 422 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 13:07

  Xenon написав:
  _hunter написав:
  Xenon написав:......
а это - отход НАТО на границы 97 года (практически вся восточная Европа должна выйти из НАТО).
Пойдет на это США и Европа? ......

А можете поднапомнить про это условие? -- его, вроде, давно уже сняли:
Требование отодвинуть военную инфраструктуру блока к границам 1997 года, де-факто ликвидировав базы в 14 странах альянса, больше не входит в перечень условий Москвы для переговоров с Западом, следует из статьи зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в «Российской газете».
https://rg.ru/2023/07/02/epoha-protivostoianiia.html


то о чем говорят на переговорах, врядле потом ВСЁ транслируют в прессу.
......

Вполне допускаю, что "врядле потом ВСЁ транслируют в прессу". Но? если в прессу что-то таки _затранслировали_ -- это, наверное, о чем-то говорит? 🤔
_hunter
 
Повідомлень: 10784
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 13:08

вот вам и ответ по поводу переговоров
Сегодняшнее заявление раши

Більшість України залишиться під владою нацистів, якщо укласти перемирʼя зараз, – лавров.
Xenon
 
Повідомлень: 5542
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 13:08

  Xenon написав: И даже если произойдет какоето чудо с временным прекращением огня, все это продлится пару месяцев, максимум год

Шо поганого в році перемиря?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3737
З нами з: 24.06.14
Подякував: 118 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 13:13

  Xenon написав:вот вам и ответ по поводу переговоров
Сегодняшнее заявление раши

Більшість України залишиться під владою нацистів, якщо укласти перемирʼя зараз, – лавров.


что-то как-то не покращуются переговорные позиции
сколько бензоколонок им попортили а как с гуся вода
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4583
З нами з: 13.06.20
Подякував: 422 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 13:16

  Banderlog написав:
  Xenon написав: И даже если произойдет какоето чудо с временным прекращением огня, все это продлится пару месяцев, максимум год

Шо поганого в році перемиря?

що це змінить глобально/стратегічно для України?
Xenon
 
Повідомлень: 5542
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 13:20

  _hunter написав:
  Xenon написав:Украина с самого начала просила - дайте оружие в количестве и вломите санкций по самые помидоры (на нефть, газ и тп)

Ну так в этом случае мы опять возвращаемся к вопросу: а Штатам это зачем?

hunter, Україна - це чия сфера впливу? У разі програшу України хто посилить свої лідерські позиції у світі? Яка країна буде №1, а яка №2?

  _hunter написав:Ладно бы зеля за то "дайте оружие в количестве" - реальными деньгами платил бы (или, хотя бы, ресурсами)...

А корисні копалини - це шо? Хіба не ресурси?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5908
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1213 раз.
Подякували: 1338 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 13:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:У разі програшу України хто посилить свої лідерські позиції у світі? Яка країна буде №1, а яка №2?

зараз фокус історії змістився на далеко-східну азію
для нас це поки незвично
нікого вже країна фрустрованих пенсіонерів сильно не посилить
і чим довше війна, тим менше цінність України
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4583
З нами з: 13.06.20
Подякував: 422 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 15522155231552415525>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 138839
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 327120
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 1012964
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4395)
21.10.2025 14:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.