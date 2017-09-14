RSS
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 15:38

Вільний народе - вільної країни!©))

  Banderlog написав:
  Xenon написав: И даже если произойдет какоето чудо с временным прекращением огня, все это продлится пару месяцев, максимум год

Шо поганого в році перемиря?

Цілий рік тобі будуть платити голу зарплату, а додому (на дембель, чи хоча б на річну відпустку) так і не відпустять ;)
Успіх
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 15:56

  Xenon написав:
  ЛАД написав:
  fox767676 написав:ЛАД
Что он исказил? TUR привел источник.
........
Я писал о предыдущей цитате со ссылкой на CNN - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5900868#p5900868

что не так в цитате что я привел?
там 2 тезиса - что у москвы не изменились максималистические требования (о чем уже и сам лавров заявил сегодня) и о том что Рубио в связи с этим не будет рекомендовать Трампу встречаться с путиным.
что не так?
Не так:
Тому Рубіо відклав зустріч із лавровим та не рекомендує проводити зустріч Трампа й путіна наступного тижня.
и
По словам источника, Рубио вряд ли будет рекомендовать провести встречу Путина и Трампа на следующей неделе, но Рубио и Лавров могут снова поговорить на этой неделе.
Формулировки несколько отличается.
В первой утверждение, во второй - сомнение, причём неназванного "источника".
ЛАД
Повідомлень: 36940
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4867 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 16:01

  Xenon написав:до америкосов всё никак не может дойти , что в в раше нескем и неочем договариваться в принципе
в данной ситуации возможен только один путь - полное уничтожение одной из сторон

❗️Зустріч Трампа та путіна може бути відкладена, — CNN

Після телефонної розмови між Рубіо та лавровим у понеділок американські чиновники дійшли висновку, що позиція москви майже не змінилася за цей час.

Тому Рубіо відклав зустріч із лавровим та не рекомендує проводити зустріч Трампа й путіна наступного тижня.

https://edition.cnn.com/2025/10/20/poli ... ia-ukraine


  Xenon написав:вот вам и ответ по поводу переговоров
Сегодняшнее заявление раши

Більшість України залишиться під владою нацистів, якщо укласти перемирʼя зараз, – лавров.


Нещодавно був дуже пафосний допис від Schmit, де він писав - от як відбудеться зустріч Трампа і Путіна і всі побачать, хто за припинення війни, а хто за продовження війни ...

Ну от ... вже видно, Росія не хоче припинення війни.
Не те що зустріч Трампа та Путіна під питанням, навіть зустріч Рубіо і Лаврова, для узгодження позицій, під питанням
pesikot
Повідомлень: 12338
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 16:02

  Shaman написав:
  ЛАД написав:Ещё раз: "Д,тд?"
Последний раз объсняю для альтернативно одарённых.
Если бы вы сослались только на статью (https://nv.ua/ukr/world/countries/napad-na-sim-yu-ukrajinciv-u-shveycariji-policiya-zatrimala-napadnika-50553495.html), не было бы никаких вопросов.
В статье всё совершенно однозначно и не вызывает никаких вопросов: "напав [b]на україномовну сім'ю" и "почув, як вона спілкується українською". Не вызывает ничего, кроме возмущения напавшим.
Но вам показалось мало и вы дали ещё ссылку на Бабченко (https://t.me/s/babchenko77/13068). Возможно, вы уже разучились понимать текст на русском языке, но Бабченко пишет: "доебался до урожденного швейцарца, по корням выходца из братской Беларуси, который, говорит, видимо, по-французски или итальянски". Противоречия не видите? Чи вам треба перекласти на українську мову, щоб ви зрозуміли?
Вопрос выеденного яйца не стоит, но вы ... на ровном месте развернули дискуссию о профсоюзах на ... несколько дней.
Заняться нечем? Работы не хватает? Или у вас теперь другая работа? Более ответственная?

й де протиріччя? .........

Могу только повторить: "Д,тд?"
По-моему, в цитируемом вами посте всё объяснено предельно понятно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 21 жов, 2025 16:05, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
Повідомлень: 36940
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4867 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 16:04

  fox767676 написав:В принципе в этот раз соглашусь с Xenon
Развел путя , нашего Дони Федорыча в четверг по-полной
Встречу скорей всего перенесут
Си удержится
На саммие АТТЄС посмеется над униженным и оскорбленным Трампом и всем Западом в его лице.
бд с обстрелами минимум до февраля

Я це кажу з момента обрання Трампа )
pesikot
Повідомлень: 12338
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 16:10

  Xenon написав:
  ЛАД написав:
  fox767676 написав:ЛАД
Что он исказил? TUR привел источник.
........
Я писал о предыдущей цитате со ссылкой на CNN - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5900868#p5900868

что не так в цитате что я привел?
там 2 тезиса - что у москвы не изменились максималистические требования (о чем уже и сам лавров заявил сегодня) и о том что Рубио в связи с этим не будет рекомендовать Трампу встречаться с путиным.
что не так?

У ЛАДа "опять эта неопределенность" (с) анек
pesikot
Повідомлень: 12338
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 16:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:навіть бурятам екзальтовані інститутки?

Ти маєш на увазі наукинь?
Серце болить за це все
Зображення
fox767676
Повідомлень: 4586
З нами з: 13.06.20
Подякував: 423 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 16:28

  fox767676 написав:
  flyman написав:навіть бурятам екзальтовані інститутки?

Ти маєш на увазі наукинь?
Серце болить за це все

Членкинь, поетес та помічниць суддів
Повідомлень: 1029
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 16:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Внаслідок масованого удару "шахедами" по Новгороду-Сіверському є загиблі та поранені
За попередньою інформацією, четверо загиблих цивільних (дві жінки та два чоловіки) та четверо поранених. Серед поранених є 10-річна дівчинка.

Нагадаємо, що росіяни 21 жовтня масовано атакували Новгород-Сіверський, що на Чернігівщині. Станом на 15:44 місцева влада зафіксувала близько 20 ударів "шахедів".


"Путін хоче миру" (с) Banderlog
pesikot
Повідомлень: 12338
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 16:58

  pesikot написав:Внаслідок масованого удару "шахедами" по Новгороду-Сіверському є загиблі та поранені
За попередньою інформацією, четверо загиблих цивільних (дві жінки та два чоловіки) та четверо поранених. Серед поранених є 10-річна дівчинка.

Нагадаємо, що росіяни 21 жовтня масовано атакували Новгород-Сіверський, що на Чернігівщині. Станом на 15:44 місцева влада зафіксувала близько 20 ударів "шахедів".


"Путін хоче миру" (с) Banderlog
так це війна. А на війні вбивають людей. Все як ти любиш.
Banderlog
Повідомлень: 3740
З нами з: 24.06.14
Подякував: 118 раз.
Подякували: 100 раз.
 
