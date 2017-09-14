RSS
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 17:02

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Внаслідок масованого удару "шахедами" по Новгороду-Сіверському є загиблі та поранені
За попередньою інформацією, четверо загиблих цивільних (дві жінки та два чоловіки) та четверо поранених. Серед поранених є 10-річна дівчинка.

Нагадаємо, що росіяни 21 жовтня масовано атакували Новгород-Сіверський, що на Чернігівщині. Станом на 15:44 місцева влада зафіксувала близько 20 ударів "шахедів".


"Путін хоче миру" (с) Banderlog
так це війна. А на війні вбивають людей. Все як ти любиш.

Перевзувся ?
Так хоче Путін миру чи ні ?
pesikot
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 17:04

А шо сталося?

На двох європейських НПЗ, що повʼязані з компаніями рф стались пожежі...
▪️В Угорщині спалахнув головний НПЗ країни MOL, що отримує нафту трубопроводом "Дружба".
▪️Сьогодні в Румунії стався вибух на заводі Petrotel-Lukoil, який належить російській компанії «Лукойл».
ТГ Донбас Оперативний

Що б це могло означати? Схилення до миру?
fler
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 17:12

  pesikot написав:

Перевзувся ?
Так хоче Путін миру чи ні ?
ти хочеш миру чи ні? Шо дивного в масованому обстрілі якщо війна?
Banderlog
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 17:15

  fler написав:
▪️Сьогодні в Румунії стався вибух на заводі Petrotel-Lukoil, який належить російській компанії «Лукойл».
ТГ Донбас Оперативний

Що б це могло означати? Схилення до миру?

Так, це румун склоняють до миру.
Через малюківських диверсантів Україна втратить і підтримку Європи
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 17:18

Вільний народе - вільної країни!©

Успіх
