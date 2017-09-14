stm написав: я незгодна, і не згодна хоронити себе незважаючи на розчарування ЮА. Мені незрозуміло як Бетон з активами у мільйон $, з його слів, у корупційній державі чекає покірно смерті і забиття від ТЦК.
Я найбільш оптимістичний участник цієї спільноти. Війна лише проявила, а не створила рагулізм. Місцевий патріотичний кістяк вже заявив що в 2024 вони нікого не відправляли на війну. Не писали " І нехай тебе схопить ТЦК". Тобто для себе, зараз вони вже вважать таку позицію невірною, за яку має бути соромно. У війні є багато позитиву.
stm написав:ЛАД, дякую за два останні посилання. Наразі Ви заслужили бути Україною. Як домовлятися пропонуєте виходячи з Вами же виділеного? ПС: менеджер по великих заводах ви таки не ефективний )
Не пойму, вы радуетесь этим сообщениям? Насчёт "великих заводів" тоже не понял. Что вам не понравилось?
Ви не назвали які заводи можуть замістити шахеди, жодного. Це не дивно, тому що великі заводи есересер ані ви, ані Франт теж не назвете. Вони не просто так скопитались, вони існували лиже тому що їх підтримували ціною розвитку адекватних сфер життя. Нарижкин як і вся орківська влада кажуть і будуть казати що дамбас має відійтий оркам. Це той відрізок на який вони бросають всю міць з 2014 року і нічого до кінця не отримають, оплачуючи зависоку ціну для кожної адекватної країни. Ми маємо віддати те, на що у них немає сил, вірно? Ну щоб домовитися? ) я незгодна, і не згодна хоронити себе незважаючи на розчарування ЮА. Мені незрозуміло як Бетон з активами у мільйон $, з його слів, у корупційній державі чекає покірно смерті і забиття від ТЦК. Ви мені більш зрозумілі, есересерівськім людям, у більшості, якось вирізали частину мозку відповідальну за банальну логіку, навіть після відкриття всіх архівів вони з завидним завзяттям захищають те, чого небуло взагалі. Які заводи були? ТЕЦ, ГЕС якщо вони побудовані і приносили кошти залишились донині, навіть були модифіковані не есересер, про яких фізиків/хіміків і заводи Ви вічно з Франтом печетесь? Ім'я підкажіть? ))) Навіть у колбасі Сібаріт, який не поважає есересер більш обізнаний. Ви ніколи не казали що 2,2 то погано, краще 3,5
Ви вже в селі, розпалили грубку і поки ще холодно прогріваєте інтернет?
stm написав: я незгодна, і не згодна хоронити себе незважаючи на розчарування ЮА. Мені незрозуміло як Бетон з активами у мільйон $, з його слів, у корупційній державі чекає покірно смерті і забиття від ТЦК.
Я найбільш оптимістичний участник цієї спільноти. Війна лише проявила, а не створила рагулізм. Місцевий патріотичний кістяк вже заявив що в 2024 вони нікого не відправляли на війну. Не писали " І нехай тебе схопить ТЦК". Тобто для себе, зараз вони вже вважать таку позицію невірною, за яку має бути соромно. У війні є багато позитиву.
Як там у якомусь селі Хорватії? Всі поважають? ))) у адміністрацію Загреба пити вино, яке там не п'ють бо багато інших справ, ще по дзвінку не звуть? ))) я теж оптиміст вашого перебування у іншій країні у віці не 20 років )
UA написав:Я найбільш оптимістичний участник цієї спільноти. Війна лише проявила, а не створила рагулізм. Місцевий патріотичний кістяк вже заявив що в 2024 вони нікого не відправляли на війну. Не писали " І нехай тебе схопить ТЦК". Тобто для себе, зараз вони вже вважать таку позицію невірною, за яку має бути соромно. У війні є багато позитиву.
Як там у якомусь селі Хорватії? Всі поважають? ))) у адміністрацію Загреба пити вино, яке там не п'ють бо багато інших справ, ще по дзвінку не звуть? ))) я теж оптиміст вашого перебування у іншій країні у віці не 20 років )
Загреб здивував кількістю креативних музеїв. Загалом культурно просвітницький двіж на фоні сплячої (не в сезон) Далмації потужний. Все найкраще дітям. Не розумію батьків які не вивезли.
UA написав:Загреб здивував кількістю креативних музеїв. Загалом культурно просвітницький двіж на фоні сплячої (не в сезон) Далмації потужний. Все найкраще дітям. Не розумію батьків які не вивезли.
Такая себе "игра в лотерею наоборот". Но, учитывая ставку в случае "не того билета" - даже не знаю кем нужно быть, что бы в такое "играть"...
На зараз, вірогідність "не того білета" як війна Франції з Німеччиною за Ельзас Лотарингію. Накачки населення немає з жодного боку. Білет не стає не тим вмить. А кім треба бути щоб в лютому- березні 2022 бути в Мощуні, Горенці, Пущі?
Востаннє редагувалось UA в Сер 22 жов, 2025 15:54, всього редагувалось 1 раз.
UA написав:Загреб здивував кількістю креативних музеїв. Загалом культурно просвітницький двіж на фоні сплячої (не в сезон) Далмації потужний. Все найкраще дітям. Не розумію батьків які не вивезли.
Такая себе "игра в лотерею наоборот". Но, учитывая ставку в случае "не того билета" - даже не знаю кем нужно быть, что бы в такое "играть"...
Колективне несвідоме. От ти видно глибоко індивідуаліст. А інші на підсвідомому рівні сприймають так, що все одно на всіх ракет не вистачить, і всіх не запакають, а якщо я втечу і решта втече, то тоді як, невже орки заселять "землю обітовану - батьківщину аріїв"? В мене сестра бабці з "гастарабайтерів" вернулася в 1945. Каже, що союзники розповідали і про Соловки і Сибір, на що відповіла то так і буде, я хочу бути там де народилася, а не в азилі. Хоча є родина, яка робила інший вибір. Зле, що М2360 позбавлені вибору.
Успіх написав:Пізно фарш перекручувати назад А от в перший рік повномасштабки - можливо було все! 1. Зробити чіткі терміни служби!(1-2роки) 2. Все на чітких контрактах! 3. Грошове забезпечення маленькими темпами, але лише вгору!(а не порізати премії і ще й додатково намахувати) 4. Чіткі відпустки по 15днів, але 4рази на рік!(а не 2рази) 5. Перевід в інші бригади по бажанню на протязі місяця! 6. Строга перевірка командирів на адекватність/поводження з особовим складом, миттєве реагування на скарги солдатів, і покарання командирів, якщо доведена їхня халатність/злочин відносно особового складу!
Один з депутатів у ФБ вивалив цілий список пропозицій щодо покращення ситуації з мобілізацією. То прям всі озвучені пункти з серії "для збільшення урожаю на плантаціях рабів потрібно більше бити і менше кормити". ЖОДНОГО пункту який би передбачав відповідальність чи покарання тцк, поліції, влади, мясних командирів
Салтівський районний суд Харкова визнав винним у хуліганстві колишнього працівника ТЦК Сергія Воловика, який побив учителя в травні 2025 року, та призначив покарання у вигляді обмеження волі на строк три роки.
Деталі: Суд також ухвалив стягнення моральної шкоди розміром 150 тисяч гривень.
Чи цю реальність ти відкидаєшь ?
Letusrock написав:, та ЖОДНОГО пункту який би покращував становище для особового складу.
А це вже мені нагадало Нату Мосійчук, яка пускала фальшиві сльози, щодо умов перебування військових в полях
stm написав: я незгодна, і не згодна хоронити себе незважаючи на розчарування ЮА. Мені незрозуміло як Бетон з активами у мільйон $, з його слів, у корупційній державі чекає покірно смерті і забиття від ТЦК.
Я найбільш оптимістичний участник цієї спільноти. Війна лише проявила, а не створила рагулізм. Місцевий патріотичний кістяк вже заявив що в 2024 вони нікого не відправляли на війну. Не писали " І нехай тебе схопить ТЦК". Тобто для себе, зараз вони вже вважать таку позицію невірною, за яку має бути соромно.
Тобі за твою постійну брехню не соромно ? Гарно спиться ? Нічого не муляє ?
От з вашого лагерю хом"ячків-зрадунців постійні були закиди "чому не в окопі ?" Тепер ти проецируєшь